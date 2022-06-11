‫HONOR تناقش مستقبل تصوير التليفون المحمول في ندوة عبر الإنترنت لأبحاث Counterpoint

رفع جودة تصوير كاميرا الهاتف الذكي إلى مستويات يمكن أن تنافس حتى ما تقدمه بعض كاميرات DSLR

شنتشن، الصين, 11 يونيو 2022/PRNewswire/ — شاركت HONOR، العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا، اليوم رؤى من وجهة نظر أحد رواد الصناعة في حدث Counterpoint Research. بعنوان “اتجاهات تصوير الهواتف الذكية: اتجاهات جديدة تلتقط اللحظات السحرية”، دعت الندوة عبر الإنترنت HONOR لمناقشة دورها الرائد في تقديم حلول التصوير المتطورة للهواتف الذكية والاتجاهات السائدة التي توجه مستقبل كاميرات الهواتف الذكية.

“التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية لا يتعلق فقط بالأجهزة أو البرامج. وقال الدكتور ويلونغ هو، الخبير التقني للتصوير في HONOR : “في HONOR ، نتفوق في الاستفادة من التصوير الحاسوبي المدمج والكاميرات المتعددة لتحقيق ما نسميه “الكل لواحد والواحد للجميع” التآزر، ورفع جودة تصوير كاميرا الهاتف الذكي إلى مستويات يمكن أن تنافس حتى ما تقدمه بعض كاميرات DSLR “. “تجسد سلسلة HONOR Magic4 عمل فريق البحث والتطوير لدينا، حيث تتميز بمحرك الصور HONOR الذي لا يمكن المستخدمين من تسخير القدرات الكاملة لكل كاميرا مجهزة على هاتف HONOR الذكي فحسب، بل يصنع أيضًا جودة صورة لا تصدق في متناول المستخدمين اليوميين.”

أدار الندوة عبر الإنترنت بيتر ريكاردسون، نائب رئيس الأبحاث، في Counterpoint Research ، بحضور لجنة من قدامى المحاربين في الصناعة وخبراء الموضوع، بما في ذلك الدكتور هو. هيرفي ماكودزينسكي، مدير علوم الصور، DXOMARK ؛ جود هيب، نائب رئيس إدارة المنتجات في كوالكوم وأوجينيو ريكوينكو، المصور المحترف الشهير والمخرج السينمائي والحائز على جائزة Lion Cannes مرتين، والذي قام مؤخرًا بتصوير فيلم بالكامل على HONOR Magic4 Pro . يكمل هذا الحدث ورقة بيضاء لأبحاث Counterpoint التي يتم نشرها اليوم.

محرك صور HONOR : جوهر كاميرات HONOR للهواتف الذكية

في عرضه التقديمي، قدم الدكتور هو محرك الصور HONOR ، وهو حل الكاميرا المتطور من HONOR الذي يمكن الأجهزة من العمل في انسجام تام مع الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لإنشاء مرئيات عالية الجودة. واستنادًا إلى تجربة الكاميرا، يساعد الحل المستخدمين على الارتقاء بلقطات الكاميرا البسيطة إلى عمليات تسليم فنية لرؤيتهم الإبداعية. وباعتبارها أحدث الهواتف الذكية الرائدة من HONOR ، فإن HONOR Magic4 Pro و HONOR Magic4 Ultimate هما شهادة على فعالية الحل، حيث سجل الأخير 146 في النتيجة الإجمالية للكاميرا DXOMARK – وهي أعلى درجة على الإطلاق تقدمها منظمة تقييم المنتجات الموثوقة.

ولمعالجة نقاط الألم لدى المستخدم حول التصوير الفوتوغرافي المحمول والتقاط الفيديو، ظهر الهاتفان الذكيان لأول مرة بمجموعة واسعة من الميزات المتطورة، بما في ذلك القدرة على التقاط صور عالية الجودة أثناء التقاط الفيديو. ومن الآن فصاعدًا، ووفقًا للدكتور هو، ستواصل HONOR السعي لتمكين المستهلكين من التقاط صور رائعة في أي وقت وفي أي مكان من خلال البحث والتطوير، مع التركيز على تحقيق تكافؤ الأداء بين الكاميرات المحمولة والكاميرات المخصصة، وتحسين جودة الصورة، وتسخير مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار مع برامج أكثر تقدمًا لتحسين نتائج التصوير بشكل شامل.

حاليًا، تم تجهيز جميع الهواتف الذكية HONOR Magic Series و HONOR N Series بمحرك الصور HONOR ، الذي يعمل في الخلفية لضمان نتائج أفضل لالتقاط الصور والفيديو.

تقييم كاميرات الهواتف الذكية

من وجهة نظر خبير موثوق به في تقييم المنتج، قام ماكودزينسكي بمشاركة وجهات نظره حول متطلبات الصورة الرائعة – مهارة المصور في تحديد المشهد وتأطيره، وحدوث لحظة حاسمة يتم التقاطها بوضوح، وقدرات الكاميرا على فهم نية المستخدم وتعديل الصور وفقًا لذلك. لكي تعتبر كاميرا الهاتف الذكي استثنائية، وفقًا لماكودزينسكي، فإنها تحتاج إلى دعم هذه الميزات في وضع التصوير الافتراضي للكاميرا. أوضح الخبير وجهات نظره مع HONOR Magic4 Ultimate ، الذي ظل في صدارة تصنيفات كاميرا الهاتف الذكي في DXOMARK منذ نشر تقرير الاختبار الخاص به في مارس. وفي معرض إشادته بالهاتف الذكي الرائد من HONOR لتجربة المستخدم الاستثنائية وقدرته على الالتقاط ومعالجة الذكاء الاصطناعي، ناقش ماكودزينسكي أبرز النقاط الرئيسية في تقرير DXOMARK ، مع التركيز على أداء التكبير/التصغير HONOR Magic4 Ultimate عبر مختلف الأطوال البؤرية والاندماج بين الأجهزة والبرامج مما يسمح لعدسات الكاميرا المختلفة بالعمل معًا وإنتاج جودة صورة أفضل بشكل موضوعي.

التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية من منظور احترافي

اشتهر ريكوينكو بأعماله كمصور ومخرج سينمائي، وقد صور مؤخرًا فيلمه Kaleidoscope بالكامل على HONOR Magic4 Pro . وفي معرض سرده لتجربته خلال العرض التقديمي، قال ريكوينكو إن التصوير باستخدام هاتف HONOR الذكي بدا مألوفًا، حيث أن مجموعة الميزات الاحترافية مثل نظام الكاميرا القوي وماجيك لوج وفرت له الحرية الإبداعية التي يتمتع بها مع المعدات الاحترافية، ولكن في شكل أكثر قابلية للجيب. كما اختار ريكوينكو، باعتباره واحدة من الحكام في مسابقة HONOR Magic Moments ، عددًا قليلًا من الطلبات المقدمة من مسابقة العام وعلق على الإمكانيات التي لا تعد ولا تحصى التي مكنتها كاميرات الهواتف الذكية اليوم للأشخاص من أن يكونوا أكثر تعبيرًا عن لقطاتهم من أي وقت مضى.

التكامل التكنولوجي

ومن خلال تمثيل كوالكوم، شارك هيب رؤى حول التعاون الذي أعاد محرك صور HONOR إلى الحياة. استفادت سلسلة HONOR Magic4 استفادة كاملة من منصة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mobile وأحدث محرك الذكاء الاصطناعي Qualcomm للتصوير الفوتوغرافي Ultra Fusion ، مما يسمح للصور التي تم التقاطها بواسطة عدسات مختلفة ومعالجتها بواسطة مزود خدمة إنترنت متعدد باستكمال بعضها البعض لتحقيق تحسن في جودة الصورة. أصدرت الخوارزمية المبتكرة التي طورتها HONOR بالكامل قدرات التصوير الحاسوبي لمجال RAW . مع عمل الإطار المرن من HONOR Image Engine ، في حين يمكن لمزود خدمة الإنترنت من Qualcomm دعم الإنتاجية العالية للمعالجة متعددة الخيوط والمعالجة المتوازية، مما يؤدي إلى وظائف مبتكرة وتجارب المستخدم مثل “التقاط الصور العالية أثناء تسجيل الفيديو”.

ورقة عمل بحثية تكميلية حول نقطة المواجهة

تعد الندوة عبر الإنترنت مكملة لورقة بيضاء جديدة لأبحاث Counterpoint Research تقدم نظرة شاملة حول اتجاهات الصناعة الأوسع نطاقًا مع مساهمات من أعضاء الندوة عبر الإنترنت. يتوفر المستند التقني للتنزيل على Counterpoint Research الموقع الإلكتروني

نُبذة عن HONOR

أونور هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم أونور مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات أونور المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

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