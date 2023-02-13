‫Huawei وشركاؤها يفوزون بجائزة مهرجان كان العالمي للذكاء الاصطناعي لحماية سمك السلمون الأطلسي البري المهدد بالانقراض في النرويج

كان، فرنسا، 13 فبراير 2023 / PRNewswire / — فازت شركة Huawei وشركاؤها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ Neurons Awards يوم أمس في مهرجان كان العالمي للذكاء الاصطناعي 2023 للحل قائم على الذكاء الاصطناعي وهو حماية سمك السلمون الأطلسي البري المهدد بالانقراض في النرويج.

سمك السلمون الأطلسي البري هو جزء لا يتجزأ من هوية النرويج وثقافتها واقتصادها. ومع ذلك، فقد انخفضت أعدادها إلى النصف منذ الثمانينيات بسبب انتشار سلمون المحيط الهادئ (المعروف أيضًا باسم السلمون الوردي أو الحدباء)، وهو نوع غازي يتنافس مع ابن عمه في المحيط الأطلسي على الموارد ويولد بأعداد كبيرة.

في عام 2021، في إطار مبادرة TECH4ALL من Huawei ، دخلت Huawei في شراكة مع Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) ، وهي جمعية محلية للصيادين، لتصميم ونشر نظام تصفية قائم على الذكاء الاصطناعي لمنع انتشار سمك السلمون في المحيط الهادئ في أنهار النرويج، مع المشروع التجريبي الذي يجري في نهر ستوريلفا في بيرليفا. يستخدم الحل تقنية الفيديو تحت الماء والذكاء الاصطناعي لتحديد سمك السلمون في المحيط الهادئ، مع نظام بوابة آلي لتصفية الأنواع الغازية في خزان احتجاز ومنعها من السباحة في اتجاه المنبع للتكاثر. يسمح النظام لسمك السلمون الأطلسي البري وسمك السلمون ذو البقعة الحمراء القطبي الشمالي بالمرور لإكمال دورات تكاثرهما.

بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، فإن بقاء سمك السلمون الأطلسي البري أمر بالغ الأهمية لصناعة صيد الأسماك في النرويج حيث يتم سحب جينات السلمون المزروع من سمك السلمون البري.

“السلمون البري في النرويج مهدد بأنواع أخرى، بما في ذلك السلمون الحدباء والسلمون المزروع الهارب. وأكمل مدير BJFF تور شولستاد “إن نظام المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في وقف هذا وتمكين إدارة الأنهار في المستقبل”.

باستخدام منصة Ascend من Huawei التي توفر بنية الحوسبة الخاصة بالحل، طور الشركاء المحليون Simula Consulting و Troll Systems خوارزمية التعرف وآلية الفرز الآلي، على التوالي.

“لقد كان مشروعًا مثيرًا ومحفّزًا للغاية ليكون جزءًا منه. في Simula Consulting نسعى جاهدين لجعل التكنولوجيا العميقة متاحة للجميع، ومن المشجع أن نرى أن ذلك يمكن أن يشمل الحياة البرية”، هذا ما قاله الدكتور عمر ريتشاردسون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Simula Consulting .

تم تقديم جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ Neurons Awards هذا العام في مهرجان كان العالمي للذكاء الاصطناعي، لتكريم المشاريع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام وخلق مستقبل أفضل. يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم تتكون من 12 ممثلًا من عالم الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع السياسي.

“يشرفنا الفوز بالجائزة الخاصة الأولى لـ Neurons Awards في WAICF . تؤمن Huawei بقوة بقوة التقنيات الرقمية لبناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة”، هذا ما قاله تشانغ مينغانغ، نائب المدير العام لشركة Huawei فرنسا. “هذا المشروع هو دليل على أن الذكاء الاصطناعي يحدث فرقًا في حماية الكوكب وسنواصل العمل مع شركائنا لتحقيق التغيير من خلال الابتكار. وبهذه القناعة، أطلقنا مبادرتنا TECH4ALL ، التي شاركت Huawei من خلالها بالفعل في عشرات المشاريع التي لها تأثير إيجابي على المجتمعات والناس والبيئة في جميع أنحاء العالم.

بعد التجربة الناجحة في Berlevåg ، يمكن توسيع الحل القابل للتطوير ليشمل نظام 500 نهر في النرويج، والذي يواجه أيضًا نفس المشكلة مع سلمون المحيط الهادئ الغازي.

نبذة عن TECH4ALL من Huawei

TECH4ALL هي مبادرة Huawei طويلة المدي للشمول الرقمي والتي تهدف إلى عدم ترك أي شخص في العالم الرقمي. وهو يركز على أربعة مجالات: تمكين المساواة في التعليم وجودته، والحفاظ على الطبيعة بالتكنولوجيا، وتمكين الرعاية الصحية الشاملة، والتنمية.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع Huawei TECH4ALL على https://www.huawei.com/en/ tech4all

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