‫Human Horizons تكشف المزيد من GT HiPhi Z الرقمية فائقة التطور للمستقبل

شنغهاي، 7 يوليو، 2022 / PRNewswire / — كشفت شركة Human Horizons الرائدة في مجال تكنولوجيا التنقل والقيادة الذكية، مؤخرًا عن المزيد من التفاصيل حول سيارة GT HiPhi Z الرقمية فائقة التطور. إعادة تعريف طراز GT التقليدي، يأتي HiPhi Z مزودًا بأحدث التقنيات لإنشاء تجربة قيادة من المستوى التالي لا مثيل لها. السيارة نفسها تبدو وتشعر وتقود مثل سيارة من 20 عامًا في المستقبل، مما يوفر نظرة ثاقبة على مستقبل التكنولوجيا والنقل الخاص بالإنسان.



“تم تصميم HiPhi Z وتصنيعه حصريا من قبل Human Horizons ، وهو دليل على تفاني الشركة في التقدم التكنولوجي، دون توفير أي نفقات في اختبار حدود الإبداع. من خلال الاختبارات والتطوير الصارمين، احتفظت HiPhi Z بأكثر من 95% من نواياها الإنتاجية التي تم الكشف عنها سابقًا،” هذا ما قاله Ding Lei ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة HiPhi .

من الخارج، تم تجهيز HiPhi Z بأول ستارة ضوئية Star-Ring ISD ملتفة حول النجوم في العالم على سيارة ركاب تتكون من 4066 مصباح LED فردي يمكنها التفاعل مع الركاب والسائقين والعالم من حولها. تتميز الأبواب بنظام ISD تفاعلي ذكي وتقنية اتصالات لاسلكية فائقة الاتساع ( UWB ) مع تحديد المواقع على مستوى 10 سم، مما يسمح بالكشف التلقائي عن الأشخاص والمفاتيح والمركبات الأخرى، مما يؤدي إلى فتح باب ذكي معدل من حيث السرعة والزاوية. تتصل مصاريع الشبك الهوائي النشطة ( AGS ) بالجناح الخلفي والجناح لضبط سحب السيارة تلقائيًا وتقليل الرفع لتحسين الأداء العام.

يوجد داخل المقصورة إعداد رقمي يشبه سفينة الفضاء فائقة المستقبل يتميز ب “روح رقمية” في شكل HiPhi Bot ، وهو رفيق الذكاء الاصطناعي متطور يمكنه ضبط كل جانب من جوانب تجربة القيادة والركاب تلقائيًا. بدءًا من نسيج Ultrasuede® Bio Galaxy الناعم الملمس ومصابيح اللوحة المحيطة المتدفقة إلى نظام الصوت Meridian المكون من 23 مكبرًا للصوت ومقاعد دلو السباق، فإن التجربة الحسية للتواجد داخل HiPhi Z مع تشغيل الموسيقى والأضواء فريدة من نوعها تمامًا. بالإضافة إلى تسخير مزيج من الإضاءة واللمس والصوت والعطور، لخلق بيئة غامرة ومريحة، فإن HiPhi Bot قادرة على التفاعل مع الركاب. وهي تأتي مجهزة بذراع روبوتية متحركة عالية السرعة من فئة السيارة فقط في العالم، 4 درجات من الحرية (DOF)، 8 اتجاهات قابلة للتعديل بشكل لا نهائي، والتي يمكن أن تتحرك ذهابًا وإيابًا في مكانها في أقل من ثانية وتتميز بدقة تحكم تصل إلى 0.001 مم، وقادرة على أداء مجموعة متنوعة من الحركات الدقيقة مع ضوضاء بالكاد.

إن تشغيل ADAS المبتكر ل HiPhi Z هو نظام HiPhi Pilot المطور ذاتيًا للشركة، والذي يوفر تكرارًا مزدوجًا للأنظمة الستة الرئيسية للحوسبة والإدراك والاتصالات والكبح والتوجيه وإمدادات الطاقة. ولمزيد من الأمان، تستفيد HiPhi Z من شريحة NVIDIA Orin X + نظام التشغيل QNX Neutrino في الوقت الفعلي ( RTOS ) لاستخدام 34 مستشعرًا وتقنية LiDAR لمسح البيئة المحيطة باستمرار وإجراء القيادة المساعدة ووقوف السيارات، بالإضافة إلى الاستدعاء الذكي باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

تتسابق HiPhi Z بسرعة 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية، وتعتمد على نظام تعليق أمامي مزدوج من الألومنيوم بالكامل، وتعليق خلفي خماسي الوصلات، وتعليق هوائي، والتحكم المستمر في التخميد ( CDC ) لضبط الأداء الديناميكي باستمرار. تأتي السيارة مزودة بنظام توجيه خلفي ونظام تحكم ديناميكي في السيارة IVC ، على الرغم من طوله أكثر من 5 أمتار، إلا أنه يولد زاوية توجيه تبلغ 13.2 درجة، مما يسمح بدائرة دوران مماثلة لتلك الموجودة في MINI Cooper . تم تجهيز HiPhi Z بحزمة بطارية عالية الأداء تبلغ 120 كيلو واط في الساعة باستخدام تقنية Cell to Pack (CTP) وسوائل التبريد لتوفير انتشار الحرارة ومنع الحرائق مع توفير عمر بطارية يصل إلى 705 كيلومترات.



سيتم طرح HiPhi Z للبيع بسعر يتراوح بين 89,000 و 129,000 دولار أمريكي، وفي الفترة التي تسبق المزيد من تفاصيل الإعلان، سيتم عرض HiPhi Z في شنتشن اعتبارًا من 6 يوليو، مع خطط للظهور لأول مرة في 11 مدينة رئيسية من أجل إعطاء المعجبين نظرة خاطفة على GT المستقبلية للغاية. ومن المقرر الإعلان عن مواعيد الإطلاق الرسمية في معرض تشنغدو للسيارات في أغسطس، ويمكن للمستخدمين المهتمين حجز فرصة لاختبار قيادة السيارة من خلال تطبيق HiPhi للهواتف الذكية.

نبذة عن HiPhi

HiPhi هي علامة تجارية متميزة تم إنشاؤها بواسطة Human Horizons وتعزيزها من قبل مستخدميها. HiPhi X هي سيارة كهربائية ذات بنية هجينة خفيفة الوزن من الألومنيوم والصلب وجلود نباتية مستدامة ومواد قابلة لإعادة التدوير تضيف إلى الطبيعة المستدامة لمنتجات السيارات الكهربائية من Human Horizons .

نبذة عن Human Horizons

تأسست Human Horizons للبحث والتطوير في تقنيات التنقل الذكية المبتكرة والرائدة بالإضافة إلى تصنيع المركبات الذكية الموجهة نحو المستقبل. وعلاوة على ذلك، تبني Human Horizons تقنيات النقل الذكية وتساهم في تطوير المدن الذكية، الأمر الذي سيعيد تعريف التنقل البشري.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1854109/Photo_1_ID_ 0302a0534b76.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1854112/Photo_2_ID_ 9f9c3bca672f.jpg