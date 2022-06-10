‫INFINOX تلخص الربع الأول الإيجابي عالميًا

NASSAU, Bahamas , 10 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — تميز الربع الأول من عام 2022 بتعزيز التقلبات في جميع الأسواق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التضخم على نطاق عالمي والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية. بشكل عام، كانت هذه الديناميكيات أخبارًا سيئة للشركات في جميع أنحاء العالم، وهذا شمل قطاع الخدمات المالية. وبالنظر إلى ذلك، فقد فاجأ الكثيرين عندما نشرت شركة الوساطة العالمية الرائدة عبر الإنترنت INFINOX نتائج إيجابية في الربع الأول من هذا العام.

لقد كانت الأسواق وعرة للغاية في الأشهر القليلة الماضية، سام شاني، رئيس المبيعات في INFINOX ، وقد شعر المستثمرون بذلك بالتأكيد. ويسرنا أننا خرجنا منها أقوى. نحن نعمل بلا كلل لمنح المتداولين إمكانية الوصول الكامل إلى الأسواق والإمكانات التي يمتلكونها. نحن ندرك أن الأداء الأمثل يأتي من بيئة مثالية ونبذل قصارى جهدنا لضمان توفير ذلك لعملائنا – بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية التي نقدمها”.

نظرة إلى الأمام

يتوقع غالبية المحللين الماليين أنه في حين أن الربع 2 سيشهد المزيد من الاستقرار من حيث النشاط الاقتصادي، فإن الأسواق ستظل ضعيفة وعرضة لعدم الاستقرار. لهذا السبب، من المهم للمستثمرين العمل فقط مع علامات الوساطة التجارية ذات الخبرة والموثوقة مثل INFINOX ، التي تفتخر بتراخيص من هيئات تنظيمية متعددة، بما في ذلك لجنة الخدمات المالية ( FSC ) في موريشيوس.

وأضاف شاني قائلًا: “بالنسبة لنا، الالتزام بالتنظيم هو مبدأ أساسي”. “للأسف، هناك الكثير من العلامات التجارية التجارية التي لا ترى أهمية أن يتم تفتيشها من قبل السلطات باستمرار، وأولئك الذين يعانون من هذا النهج هم عملائهم، أولا وقبل كل شيء. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لوضع شركائنا التجار في المقام الأول، بأي ثمن”.

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