‫ Innodisk تعلن عن إطلاق محركات الأقراص SSD Edge AI

تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق مراكز بيانات edge إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.58% بين عامي 2020 و 2028. مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و 5G ، تحول استخدام البيانات من التطبيقات السحابية إلى تطبيقات edge ، مما أدى إلى زيادة الطلب على خوادم edge ومراكز بيانات edge . Innodisk على استعداد لتقديم حلول سوق خوادم edge وفتح فرص عمل جديدة.

محركات الأقراص الصلبة الحالة من Edge AI داخل خوادم edge مطلوبة لمعالجة البيانات بسرعات عالية عند المصدر، بدلًا من إعادة إرسال جميع البيانات إلى مركز بيانات مركزي، وبالتالي تحسين زمن الاستجابة وتقليل التكلفة. على سبيل المثال، تعتمد مصابيح الشوارع الذكية ووحدات مراقبة حركة المرور على محرك الأقراص الصلب الحالة ( SSD ) لتوفير قراءة/كتابة عالية السرعة وسعة كبيرة وكمية منخفضة من الوقت لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمراكز بيانات edge . مع وصول السلسلة إلى 6.4 تيرابايت، من المؤكد أن محركات الأقراص الصلبة الحالة الجديدة هذه ستعطل سوق تخزين edge وتحسن تجارب المستخدمين النهائيين.

أشار سي سي وو، المدير العام لقسم فلاش في Innodisk ، إلى أن Innodisk بدأت بالفعل في التركيز بنشاط على التطبيقات لمجالات 5G والذكاء الاصطناعي سريعة النمو. يدمج خط الإنتاج الجديد هذا قدرات Innodisk في مجال البحث والتطوير في البرامج والأجهزة والبرامج الثابتة. مع إدخال محركات الأقراص الصلبة الحالة المتخصصة التي تجمع بين مزايا محركات الأقراص الصلبة الحالة الصناعية وخصائص محركات الأقراص الصلبة الحالة لمركز البيانات، تأمل Innodisk في اغتنام فرص أعمال الحوسبة المتقدمة وتلبية احتياجات القطاع المتزايد باستمرار.

نبذة عن Innodisk

Innodisk هي مزود خدمة للذاكرة الفلاشية ووحدات ذاكرة الوصول العشوائي ( DRAM ) والمنتجات الطرفية المدمجة لتطبيقات الصناعة والمشاريع. لمزيد من المعلومات عن شركة Innodisk ؛ يُرجى زيارة https://www.innodisk.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1868255/PR_Photo_Edge_ Server_SSD.jpg

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