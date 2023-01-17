‫Introhive تعلن عن تعيين لي بلاكمور في منصب الرئيس التنفيذي

يتمتع لي بسجل حافل بالنجاح والخبرة العميقة في توسيع نطاق أعمال البرمجيات إلى الجمهور العالمي. طوال حياته المهنية، قاد عمليات الذهاب إلى السوق والعمليات ودعم العملاء والعمليات الدولية في شركات برمجيات المؤسسات العالمية الرائدة. إنه قائد تقني محنك يقود التحولات التجارية لدفع النمو.

شغل بلاكمور مؤخرًا منصب رئيس المشاركة المجتمعية K-12 في Anthology ، حيث أدار بنجاح أعمال المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر لِـ Blackboard مما أدى إلى بيع الأعمال إلى Finalsite ، حيث ساعد بلاكمور في التكامل الناجح وتوحيد الشركة. قبل Anthology ، شغل لي العديد من المناصب التنفيذية العليا في Blackboard ، بما في ذلك رئيس الأسواق العالمية وكبير موظفي العملاء. قبل انضمامه إلى Blackboard في عام 2015، شغل لي منصب نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية والتسويق في Velocity Technology Solutions وشغل مناصب عليا في IBM و Corio (استحوذت عليها شركة IBM ) و Scala Business Solutions (استحوذت عليها Epicor ).

قال بلاكمور: “يسعدني الانضمام إلى Introhive وقيادة فريقنا الموهوب. إنني أتطلع إلى إطلاق العنان لإمكانات الشركة الكاملة حيث نستفيد من منصة ذكاء العملاء الخاصة بنا لمساعدة الشركات على إدراك القيمة الكاملة لاستثماراتها في إدارة علاقات العملاء وتعميق علاقات العملاء”. “ Introhive موثوق به من قبل المئات من مؤسسات الخدمات المهنية الرائدة في العالم لتحسين إيرادات الخط الأعلى، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة القوى العاملة. لدينا فرصة مثيرة لمواصلة النمو مع دخولنا عددًا كبيرًا من الأسواق التي لا تزال تفتقر إلى الخدمات وغير مدركة لقوة Introhive “.

في عام 2021، حصلت Introhive على 100 مليون دولار في جولتها التمويلية من السلسلة C بقيادة PSG ، وهي شركة أسهم رائدة في النمو، لزيادة الاستثمار في تطوير حلول ذكاء العملاء للشركات الرائدة في العالم.

حول Introhive

Introhive هي شركة برمجيات حائزة على جوائز تساعد مؤسسات الأعمال بين الشركات B2B التي تركز على المبيعات على أن تصبح أكثر ذكاءً للعملاء. تلتقط منصة ذكاء العملاء الخاصة بـ Introhive بيانات عملاء جديرة بالثقة تلقائيًا في CRM وتسلّمها لإبراز رؤى العلاقات والذكاء القابل للتنفيذ لفرق الإيرادات أينما ومتى يحتاجون إليها، من أجل العثور على حسابات العملاء والفوز بها وتنميتها. تمتلك Introhive مكاتب في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والهند، وتدعم مئات الآلاف من المستخدمين في أكثر من 90 دولة حول العالم. تعرف على المزيد على www.introhive.com .