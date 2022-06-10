‫‫Nintex تزيد من الفرص السحابية للمنظمات في الإمارات العربية المتحدة

‎ مركز بيانات جديد في الشرق الأوسط يلبي احتياجات الأمن ومتطلبات البيانات لعملاء Nintex K2 Cloud

دبي، 10 يونيو 2022 / PRNewswire / — اليوم أعلنت Nintex ، المعيار العالمي لاستخبارات العمليات والأتمتة، أن Nintex K2 Cloud منصة منخفضة الرموز لإنشاء وتشغيل التطبيقات والحلول التي تعمل على أتمتة وتبسيط العمليات والعمليات، متاحة الآن للعملاء في الإمارات العربية المتحدة من خلال مركز بيانات Microsoft Azure .

· لتجربة كيفية إنشاء المؤسسات لتطبيقات العمليات بسرعة ورقمنة سير العمل والنماذج باستخدام Nintex K2 Cloud ، تفضل بزيارة https://www.nintex.com/case- studies/NintexK2Software

من خلال الوصول إلى قدرات Nintex K2 Cloud عبر مركز بيانات محلي، يمكن للمنظمات الموجودة في منطقة الخليج تلبية خصوصية البيانات ومتطلبات الإقامة بثقة مع توحيد تحسينات عملياتها التجارية مع برنامج Nintex .

“مهمتنا هي تغيير الطريقة التي يعمل بها الناس من خلال ذكاء العمليات والأتمتة، وأحد المكونات الرئيسية هو توفير المزيد من الخيارات لمجتمع Nintex لنشر حلول سحابية آمنة وسهلة الوصول إليها في مناطقهم الجغرافية”، هذا ما قاله نيل غوتساكر رئيس الإنتاج في Nintex . “إن وجود مركز محلي للبيانات السحابية من طراز Nintex K2 في الإمارات العربية المتحدة يدعم كذلك التطبيقات الهامة للمهام وتدفقات العمل التي تعمل على Nintex .

توفر Nintex K2 Cloud أدوات وميزات تطوير التطبيقات ذات الرموز المنخفضة التي تمكن الفرق من بناء حلول تستند إلى العمليات بسهولة والتي تربط بين الأشخاص والعمليات والأنظمة. يمكن للمؤسسات طرح كل شيء بسرعة بدءًا من سير عمل الإدارات خفيف الوزن والتطبيقات البسيطة، إلى أتمتة العمليات المعقدة والمتكاملة والأساسية للمهام على نطاق واسع.

وقال العقيد محمد الشمسي، من وزارة الداخلية الإماراتية، مدير برامج الحلول الذكية: “إن إحدى الميزات في منتجات Nintex التي اعتبرناها ممتازة هي سهولة الاستخدام”. “اليوم لدي مبرمجين ومحللين يتعاملون مع البرنامج، وقد أثبتت الواجهة أنها سهلة الاستخدام والتي سمحت لنا بتنفيذ برامجنا بطريقة أسرع”.

أعلنت Nintex مؤخرًا أن برنامجها لرسم خرائط العمليات، Nintex Promapp® ، متاح أيضًا للعملاء في الإمارات من خلال مركز بيانات Microsoft Azure ، مما يسهل على الأشخاص توثيق وتحسين عمليات أعمال مؤسستهم بأمان باستخدام الأدوات المرئية التي تتكامل بسلاسة مع أتمتة سير العمل.

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Laetitia Smith

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نبذة عن Nintex

Nintex هو المعيار العالمي لذكاء العمليات والأتمتة. اليوم، يلجأ أكثر من 10000 مؤسسة من القطاعين العام والخاص في 90 دولة إلى منصة Nintex Process لتسريع التقدم في رحلات التحول الرقمي الخاصة بها من خلال إدارة عمليات الأعمال وأتمتتها وتحسينها بسرعة وسهولة. تعرف على المزيد من خلال زيارة www.nintex.com واستكشف كيف تعمل Nintex وشبكتها العالمية الشريكة على تشكيل مستقبل أتمتة العمليات الذكية ( IPA ).

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