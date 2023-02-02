‫OANDA تفوز بأفضل جوائز الصناعة: جائزة TradingView “الوسيط الأكثر شهرة” و”الأفضل في فئتها” مع ForexBrokers.com

لندن، 2 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — نحن فخورون بأن نعلن أن التزامنا بخدمة المتداولين قد أكسبنا مرة أخرى تصنيفات أفضل الوسطاء في موسم الجوائز لهذا العام.

فازت OANDA بجائزة “الوسيط الأكثر شهرة” في حفل توزيع جوائز الوسيط 2022 TradingView . يمثل الفوز السنة الثالثة على التوالي التي يتم فيها الاعتراف بـ OANDA من قبل مجتمع TradingView ويوضح كيف يبدأ الفوز بالجوائز بكسب رضا العملاء.

TradingView هي واحدة من أكبر الشبكات الاجتماعية والأسرع نموًا في العالم للمتداولين، وتضم أكثر من 30 مليون مستخدم مسجل حول العالم.

وقال كيرت فوم شيدت، الرئيس التنفيذي للعمليات في OANDA : “يشرفنا تلقي هذه الجائزة المرموقة من مجتمع TradingView . وهذا يدل على تفانينا في خدمة عملائنا من خلال منصة رائدة وأسعار شفافة وتنفيذ سريع لتمكينهم من التداول بأفضل ما لديهم “.

وتعليقًا على الجوائز، قال بيرس كروسبي، المدير العام لشركة TradingView : “إن مستخدمي TradingView هم من كبار المعجبين بـ OANDA ، وذلك ظاهر! لقد فازت OANDA بجوائز معنا من قبل، ولكن هذه الجائزة المحددة – الوسيط الأكثر شهرة – تتحدث عن نفسها. يختار المتداولون OANDA . نحن متحمسون لرؤية OANDA تستمر في التقدم على TradingView ونحن متحمسون للغاية لرؤية جميع الميزات الجديدة التي ستأتي في عام 2023. “

مصنفة “الأفضل في فئتها” من قبل ForexBrokers.com

حازت OANDA أيضًا على جائزة “الأفضل في فئتها من حيث سهولة الاستخدام” و “الأفضل في فئتها في البحث” من قبل ForexBrokers.com في حفل توزيع جوائزها السنوية لعام 2023.

“بالنسبة للمتداول النشط، تعد إمكانية استخدام المنصة جزءًا لا يتجزأ من الأداء وتجربة تداول رائعة، والبحث ضروري لتطوير استراتيجية تداول فعالة. أن يتم الاعتراف بك في هاتين الفئتين هو شهادة على تركيزنا على احتياجات العملاء،” كما علق فوم شيدت.

حول OANDA

تأسست OANDA في 1996، وكانت أول شركة تشارك بيانات أسعار صرف العملات مجانًا على الإنترنت، حيث أطلقت منصة تداول العملات الأجنبية التي كانت رائدة في تطوير تداول العملات عبر الإنترنت بعد ذلك بخمس سنوات. واليوم، توفر مجموعة OANDA العالمية، التي تضم شركة OANDA وغيرها من الشركات التابعة، التداول عبر الإنترنت متعدد الأصول وبيانات العملات والتحليلات للعملاء العالميين من الأفراد والشركات، مما يدل على خبرة لا تضاهى في مجال الصرف الأجنبي.

مع وجود كيانات منظمة في تسعة من أكثر الأسواق المالية نشاطًا في العالم، تظل شركة OANDA مكرسة لتحويل جميع جوانب كيفية تفاعل العالم مع التداول، مما يتيح للعملاء تداول مؤشرات السوق العالمية والسلع وسندات الخزانة والمعادن الثمينة والعملات على واحدة من أسرع منصات التداول في السوق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.oanda.com/group/ أو تابع OANDA على لينكد إن .

حول TradingView

TradingView هي أشهر شبكة من المتداولين والمستثمرين في العالم – مدعومة ببيانات في الوقت الفعلي وبرامج تحليل رائدة في السوق. استخدم منصتها لمتابعة الأصول العالمية، والعثور على أفكار التداول، والدردشة مع الآخرين، وتحديد الاتجاهات، ووضع الصفقات مباشرة مع الوسطاء. ألق نظرة من خلال زيارة www.tradingview.com أو تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول TradingView المجانية لنظامي التشغيل أي أو إس iOS والأندرويد Android . لموقعك على الويب أو عملك، قم بزيارة https://www.tradingview.com/ widget/ .

حول ForexBrokers.com

إن ForexBrokers.com هو المصدر الرائد في الصناعة للوسطاء عبر الإنترنت، مملوك بالكامل لمجموعة Reink Media . ÷ن مجموعة Reink Media مقرها في ميشيغان تأسست عام 2009، وتمتلك وتدير العديد من المواقع المالية. تسعى المنظمة جاهدة لتوفير الموارد والأدوات والتعليم ذات الصلة لاستثمار ناجح ذاتيًا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.forexbrokers.com أو موقع الشركة الإلكتروني www.reinkmedia.com .

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