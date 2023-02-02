‫Praxis تطلق حقول الدفع المستضافة

ليماسول، قبرص، 2 فبراير، 2023 / PRNewswire / — تعلن شركة Praxis Tech Ltd عن إطلاق أحدث منتجاتها، حقول الدفع المستضافة. يسمح هذا الحل المبتكر للشركات بجمع معلومات الدفع الحساسة بشكل آمن من العملاء، دون الحاجة إلى أن تكون متوافقة مع PCI – DSS .

ويضمن أحدث منتجاتها أن تكون الشركات قادرة على الحفاظ على أمين الصندوق الخاص بها مع واجهة المستخدم الخاصة بها أثناء الوصول إلى حقول الدفع المستضافة من Praxis – وبالتالي الوصول إلى أكثر من 525 من مزودي خدمات الدفع في جميع أنحاء العالم.

ويمكّن هذا الحل، مع الحد من مخاطر الاحتيال وتعزيز علاقات العملاء مع التجار، التجار من التوسع في أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملائهم دون الحاجة إلى استبدال أمين الصندوق أو صفحة الدفع الحالية بالكامل.

تمكن حقول الدفع المستضافة من Praxis التجار من تخزين معلومات الدفع الخاصة بهم على خوادم آمنة ومتوافقة مع PCI مع تبسيط عملية الدفع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتجار Praxis الآن تحسين تجربة المستخدم بشكل عام من خلال القضاء على حاجة العملاء لملء النماذج الطويلة والمعقدة.

تتضمن بعض المزايا التي يمكن أن تتوقعها الشركات من استخدام حقول الدفع المستضافة من Praxis ما يلي:

الأمان المعزز: من خلال استضافة حقول الدفع على خوادم آمنة، يمكن للشركات تقليل مخاطر الاحتيال وحماية معلومات عملائها الحساسة.

تحسين تجربة العملاء: تؤدي عملية الدفع المبسطة التي توفرها حقول الدفع المستضافة من Praxis إلى زيادة التحويلات ورضا العملاء.

زيادة المرونة: يمكن دمج حقول الدفع المستضافة بسهولة في أي موقع ويب، بغض النظر عن النظام الأساسي أو اللغة. السماح للشركة بالحفاظ على أمين الصندوق الخاص بها مع تنفيذ Praxis لحقول الدفع المستضافة.

فعال من حيث الكلفة: تلغي حقول الدفع المستضافة حاجة الشركات إلى الاستثمار في البنية التحتية المتوافقة مع PCI باهظة الثمن، مما يقلل التكاليف ويزيد من الربحية.

إطار عمل سهل الاستخدام: يمكن للتجار الوصول إلى التخصيص الكامل مع القدرة أيضًا على تتبع سلوك المستخدم وتعديله وفقًا لزيادة التحويلات.

وضح أميت كلاتشكو ، المؤسس: نحن واثقون من أن حقول الدفع المستضافة ستوفر للشركات الأمان والمرونة وسهولة الاستخدام التي تحتاجها للنجاح في سوق الإنترنت التنافسي اليوم”.

وتابع أن “مسار النمو الحالي في “ Praxis ” هو مسار حاد. لقد جلبنا للتو رئيس قسم المعلومات الجديد، غاي كارسنتي، الذي يدفع فريقنا التقني بسرعة من قوة إلى قوة. سنقوم ببعض الإعلانات الضخمة المتعلقة بمنتجنا في الأشهر المقبلة.”

Praxis Tech Ltd هي شركة برمجيات لتكنولوجيا الدفع، تساعد الشركات على تبسيط التوسع العالمي وتحسين البنية التحتية للمدفوعات. لقد نمت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية وهي منصة تنسيق المدفوعات الأعلى للتجار الذين يتطلعون إلى تنمية أعمالهم والتوسع في أسواق عالمية جديدة والاندماج مع حلول الدفع المتعددة.