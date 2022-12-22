‫(SDAIA-الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي): تحدي سمارتاثون يواصل الترحيب بالراغبين في الانضمام حتى 8 يناير 2023

الرياض، المملكة العربية السعودية, 22 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — يواصل “تحدي المدن الذكية”، الذي تم تدشينه خلال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، الترحيب بالراغبين في الانضمام حتى 8 يناير 2023. يتم تنظيم التحدي من خلال شراكة استراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض.

يهدف التحدي، الذي سيقام افتراضيًا، إلى تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، وإيجاد حلول تكنولوجية تساهم في اكتشاف التلوث البصري والحد منه، والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لإيجاد حلول باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.

يهدف التحدي إلى تحفيز وتطوير المواهب والكفاءات في مجالات المدن الذكية فضلاً عن البيانات والذكاء الاصطناعي ووضع المملكة كرائد عالمي في مجموعة النخبة للاقتصاديات القائمة على البيانات. يستهدف التحدي أيضًا علماء البيانات والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والطلاب في جميع أنحاء العالم بجوائز تصل إلى “مليون” ريال سعودي.