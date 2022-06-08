‫WatchBox تكشف النقاب عن مفهوم غامر لصالة هواة جامعي الأعمال في نيويورك. يقدم خارطة طريق للتوسع في لندن وشنغهاي

منصة الساعات الفاخرة الرائدة لدخول أسواق جديدة وتوسيع الخدمات في المناطق الجغرافية الرئيسية للمقتنيات الفاخرة

فيلادلفيا، 8 يونيو، 2022 / PRNewswire / — كشفت WatchBox ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الساعات الفاخرة القابلة للتحصيل، اليوم عن عروض لصالة “نيويورك كولكتورز” وعرضت خارطة الطريق للمرحلة التالية من التوسع. ومع دخول WatchBox عامها الخامس، تواصل الشركة تنمية حضورها الدولي، حيث افتتحت في زيوريخ والرياض في الربع الأول من عام 2022، وأعلنت عن حضورها المرتقب في لندن وشنغهاي خلال الأشهر الستة المقبلة.

“تستهدف استراتيجية التوسع في WatchBox المناطق التي لديها توقعات نمو قوية لقطاع الساعات الفاخرة”، هذا ما قاله جاستن ريس، الرئيس التنفيذي العالمي والمؤسس المشارك ل WatchBox . “نحن متحمسون لتوسيع بصمتنا المادية في المملكة المتحدة والصين، وهما من أكبر خمسة أسواق عالمية للساعات، حيث سنقدم نموذجنا المنسق للمخزون واستشارات العملاء. وتتمتع كل من لندن وشنغهاي بثقافات محلية قوية للساعات، وباعتبارنا وجهات رائدة للأعمال التجارية الدولية، فإننا نطمح إلى أن نكون موطنا لهواة جمع الساعات في جميع أنحاء العالم”.

منذ تأسيسها في عام 2017، طورت WatchBox حضورها في الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا والشرق الأوسط، حيث أنشأ مشروع مشترك مع أحمد صديقي وأولاده الشركة في دبي والرياض. وستجلب المرحلة التالية من النمو مفهوم صالة هواة هواة الجمع إلى الأسواق الأمريكية الرئيسية.

تم تصميم WatchBox مع شركة التصميم الشهيرة Studio Mellone ، وهي تزرع تجربة مميزة من خلال رؤية Andre Mellone . اكتسب المصمم البرازيلي سمعة طيبة في إنشاء مساحات معاصرة وأنيقة وجذابة. وتشمل المشاريع الملحوظة تصاميم لتوم براون وكارولينا هيريرا وجيسون وو وطابق 25 بارك رو الشبيه بالمنتجع الصحي. سينبض مفهوم ميلون ل WatchBox بالحياة في نيويورك وميامي ولوس أنجلوس وبوكا راتون. وستكون صالة نيويورك كولكتور رائدة للشركة، ومن المقرر افتتاحها في الربع الثالث من عام 2022.

“المفاهيم القديمة للبيع بالتجزئة والسكنية والضيافة كلها تندمج في واحد. المتاجر تبدو وكأنها منازل. المنازل تبدو وكأنها فنادق… الأمر كله يتعلق بالدفء والإثارة والتقدير للتصميم “، شارك أندريه ميلون. “يجب أن تكون المساحات مؤثرة ومثيرة، ولكنها تشعر بالراحة، ولديها قوة البقاء.” وعن إلهامه لمساحات WatchBox ، أضاف ميلون: “لطالما كنت من المعجبين بجوانب التصميم في أفلام جيمس بوند المبكرة. هناك جاذبية رائعة وغير واعية ومرحة لهم شعرت أنها ستتطابق تماما مع مفهوم WatchBox “.

سيشمل أسلوب ميلون المميز مساحة 5000 قدم مربع في الطابق الرابع من مبنى فولر التاريخيفي شارع 57 وشارع ماديسون في وسط المدينة، مانهاتن. وستدمج الصالة مساحة الفعاليات مع صالات العرض الخاصة، وقاعة الاجتماعات، واستوديوهات الفيديو والوسائط الرقمية، و”مختبر المشاهدة” العملي، حيث يمكن للزوار الفحص والتعلم والعمل مع الفريق الاستشاري المتخصص في WatchBox أثناء استكشافهم لمجموعات الساعات المنسقة للشركة. وسيصاحب الافتتاح في وقت لاحق من هذا العام جدول أعمال نابض بالحياة من الأحداث والبرمجات.

وشارك ريس قائلًا: “بينما نقوم بتضخيم تجربة WatchBox على مستوى العالم، فإن الفلسفة التي يقودها المجتمع توجه الطريق”،. “يتم جذب عملائنا ومستشاري العملاء معا من خلال شغف مشترك بجمع الساعات وسحرها. مع تأثير أندريه، سعينا إلى تصميم بيئات غامرة، تجمع بين البيع بالتجزئة والترفيه والخدمة الشخصية والتواصل الاجتماعي. وبالطبع، ستكون الساعات محور هذه التجربة”.

سيتم افتتاح مواقع في حي التصميم في ميامي، ومنتجع بوكا راتون، وصالة واسعة، وصالة عرض، ومساحة للمناسبات في ويست هوليوود في وقت لاحق من هذا العام.

صور للتحميل : https://bit.ly/ WatchBoxExpansion

نبذة عن WATCHBOX

WatchBox هي المنصة الرائدة في العالم للساعات الفاخرة القابلة للتحصيل، تأسست في عام 2017 من قبل جاستن ريس وتاي ليام وي وداني غوفبرغ. تقدم الشركة مجموعة مختارة من الساعات من قبل العلامات التجارية الأكثر احترامًا للساعات بالإضافة إلى صانعي الساعات المستقلين الناشئين من خلال نموذج مخزون مدار، وجميعها معتمدة ومدعومة بضمان عالمي لمدة عامين. بدعم من المستشارين الموثوق بهم، ومنصة الوسائط الديناميكية، والبنية التحتية الرقمية، والمكاتب وصالات العرض في جميع أنحاء العالم، تقدم WatchBox خدمة القفازات البيضاء على نطاق واسع لمجتمع عالمي نابض بالحياة من هواة الجمع. تعرف على المزيد على www.thewatchbox.com .

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1833490/0_WatchBox_ Expansion_StudioMellone_ images.jpg