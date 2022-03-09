‫”آرت دبي” يفتتح الدورة الأكبر للمعرض منذ انطلاقه

– سيفتتح معرض “آرت دبي” 2022 أبوابه أمام الجمهور في الفترة بين 11 إلى 13 مارس 2022 في مدينة جميرا، دبي

– يضم المعرض الأكبر حجماً منذ انطلاقه أكثر من 100 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية من 44 دولة

– يتميز “آرت دبي” بجدول فعاليات واسعة من المعارض التي تم تكليفها والصالات والبرامج التعليمية الطموحة والفعاليات الشيقة

– يركز القسم الجديد “آرت دبي ديجيتال” على تطوير الفن في الفضاء الرقمي، بما في ذلك صالات العرض الفنية الأصلية ومنصات الرموز غير قابلة للاستبدال NFT من جميع أنحاء العالم

– تجمع النسخة الخامسة عشرة من منتدى الفن العالمي مجموعة من كبار المبدعين والمفكرين لدراسة عوالم المصنوعات واقتصاديات التشفير الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 مارس 2022 –آرت دبي، يقام المعرض تحت رعاية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وهو المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، إلى مدينة جميرا دبي في الفترة ما بين 11 إلى 13 مارس 2022 (الجولات الإطلاعية خلال 9 و10 مارس). يضم المعرض أكثر من 100 صالة عرض معاصرة وحديثة من أكثر من 40 دولة عبر أربعة أقسام رئيسية للمعرض: المعاصرة والحديثة والبوابة و”آرت دبي ديجيتال”، القسم الرقمي الجديد والفريد من نوعه سيكون بمثابة الجسر الرابط بين عالم التشفير الرقمي والفن. إضافة إلى ذلك هناك سلسلة من المعارض الشيقة التي تم تكليفها حديثاً لفنانين مشهورين عالمياً، ومعارض جماعية رائدة وبرامج تعليمية وجلسات نقاشية عالمية، حيث ستكون النسخة الخامسة عشر من “آرت دبي” الأكثر تشويقاً والاكبر حجماً منذ انطلاق المعرض.

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https://www.multivu.com/ players/uk/9023251-art-dubai- opens-largest-edition-to-date- today-wednesday-9-march/

يضم “آرت دبي” 2022 أكثر من 30 مشاركًا لأول مرة، وأكثر من 50% من جدول فعاليات المعرض قادمة من القسم الجنوبي للعالم، مما يؤكد مكانة المعرض كسوق رائد ونقطة التقاء للفن والفنانين من هذه المنطقة. الجديد لعام 2022 هو الظهور الأول لقسم “آرت دبي ديجيتال”، سيضم المعرض الفني الرقمي الجديد أعمال فنية مبتكرة لرموز غير قابلة للاستبدال NFT حيث يوفر نظرة شاملة بزاوية 360 درجة للمشهد الفني السريع في التطور، والفرصة للتدقيق من خلال الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs والعملات المشفرة وفن الفيديو والواقع الافتراضي الذي نمى منذ ظهور الفن الرقمي في الثمانينيات.

يقام آرت دبي بالتعاون مع أ.ر.م. القابضة الفنية. والراعي الرئيسي للمعرض مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). والشريك الرئيسي لقسم “آرت دبي ديجيتال” بايبت Bybit.

بالامكان الاطلاع على قائمة الصالات المشاركة في “آرت دبي” 2022 هنا

وعلق بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض “آرت دبي” قائلاً:

“خلال فترة الـ 15 عامًا السابقة، أصبح “آرت دبي” منصة رائدة لاكتشاف التوجهات الفنية الجديدة والاحتفال بها، وإنشاء الجلسات النقاشية وتنظيمها، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء القسم الجنوبي من العالم. “آرت دبي” هو معرض فني عالمي بكل مقياس، وينعكس ذلك في الجودة والانتشار الجغرافي للمعارض المشاركة هذا العام. إن استقاء جزء كبير من البرنامج من الجنوب العالمي يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد والرغبة في جمع الأعمال الفنية غير الغربية، وتعزيز مشهد المعرض خارج المراكز التقليدية لعالم الفن، والدور الذي يلعبه معرض “آرت دبي” كمنصة فنية للمناطق ذات التمثيل المنخفض في المجموعات العالمية. يركز برنامج هذا العام بشكل خاص على مكان تقاطع العوالم المادية والرقمية، ويسعدنا بشكل خاص تقديم معرض “آرب دبي ديجيتال” لزوارنا، والذي سيكون جسرًا مهمًا بين التشفير الرقمي السريع في التطور وسوق الفن العالمي.”

يضم قسم آرت دبي المعاصر لعام 2022، 77 صالة عرض من 33 دولة، ويستقبل 15 عارضًا مشاركاً لأول مرة تتنوع من المشاهد الفنية الناشئة إلى المراكز الدولية الراسخة. أما آرت دبي الحديث لعام 2022 برعاية سام بردويل وتيل فيلراث وسيقدم عروضاً فردية لأعمال بجودة المتاحف من قبل أساتذة القرن العشرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وقسم البوابة، التي تضم حصريًا الأعمال التي تم إنتاجها في العام الماضي أو خصيصًا للمعرض، برعاية نانسي أداجانيا وستقدم عشرة عروض تقديمية فردية، بما في ذلك ستة عارضين لأول مرة.

مع استمرار عالم الفن في التكيف والتطور في المجال الرقمي وعالم رموز غير قابلة للاستبدال NFT، تظهر مجتمعات جديدة لدعم هذه العوالم، بما في ذلك المبدعين وأصحاب المصلحة الجدد. “آرت دبي ديجيتال” هو قسم مختص جديد من المعرض يسعى إلى تقديم نظرة عامة بزاوية 360 درجة على مشهد الفن الرقمي في الوقت الحالي. يضم “آرت دبي ديجيتال” 17 عرضًا تقديميًا يمثل قاعدة جغرافية واسعة ويتضمن كلاً من المعارض التقليدية والمنصات والمجموعات المحلية الرقمية، يشارك العديد منها في المعرض لأول مرة.

لجنة «آرت دبي» لعام 2022 تمثلها مؤسسة “إنلاند” INLAND، وفرناندو غارسيا دوري، الذي سيقدم مجسماً فنياً جديدًا في مواقع متعددة في المعرض وفي مناطق موزعة في جميع أنحاء دبي. كما سيظهر العمل الفني “ساند فلو” Sand Flow في مجموعة من المواقع واللحظات حيث يجمع بين رؤية دبي في الماضي والحاضر والمستقبل والتعمق بالتعددية الثقافية والمجتمعية التي تحتضنها المدينة ومساهماتهم فيها. من بين الأعمال الأخرى التي تم إنشاؤها حديثًا في المعرض، عمل فني بعنوان “استمطار السحب” للفنان الفلبيني الأمريكي جيمس كلار، بتكليف من جوليوس باير بالإضافة إلى لجنة “آرت دبي ديجيتال” الافتتاحية من مارثا فينيس، بعنوان “يوجن”. كما سيتم عرض 15 عملاً فنيًا من الصالات المشاركة في معرض “آرت دبي ديجيتال” على منصة بايبت في يوم افتتاح المعرض على منصة Bybit X Art Dubai.

برعاية مريم الدباغ وميس البيك، معرض جديد بعنوان “روابط تأملية” بتكليف من معرض 421 بالتعاون مع سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين وآرت دبي، سيقدم المعرض مجموعة مختارة من الأعمال التي ترسم على الخيوط و المواضيع والبحوث المتكررة التي تستمر عبر المجموعات النموذجية المختلفة لبرنامج الفنانين المقيمين في الإمارات. يمتد عمل الفنانين إلى مجموعة واسعة من الممارسات، بما في ذلك الرسم، والتخطيط، والنقش، والوسائط المتعددة، والتطريز، والخبرات من الذكريات الشخصية، إلى التعليقات الاجتماعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الرغبة في العودة إلى الوطن.

يواصل برنامج “آرت دبي” القيادي الطموح التزام المعرض بتطوير ودعم الجيل القادم من القادة الثقافيين. يتضمن برنامج عام 2022 للنسخة الخامسة عشرة من منتدى الفن العالمي الشهير في آرت دبي، بتكليف من شومون باسار. سلسلة منتقاة من جلسات Bybit Talks النقاشية، إضافة جديدة إلى المعرض، قدمتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة، التي تبني جسرًا بين عالم التشفير والفن، وتقدم محادثات قسم “آرت دبي” الحديث، التي عقدت هذا العام بالتعاون مع مقتنيات دبي، دراسة حياة وعمل وتأثيرات أساتذة القرن العشرين المعاصرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا العام يتضمن برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال عقد ورش عمل يقودها فنانون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا. مع التركيز على الاستدامة، سيقود البرنامج الفنان الكيني سايروس كابيرو، الذي سيعمل مع المشاركين لاسترداد وإعادة استخدام المواد اليومية من منازلهم، مما يشجع شغف الأطفال لتغيير منظورهم وإعادة النظر في كيفية رؤيتهم للأشياء اليومية والنظرة الأوسع للمحيط. سيقام البرنامج لاول مرة في “آرت دبي” قبل أن يتوسع إلى 80 مدرسة، وسيصل إلى أكثر من 5 آلاف طفل في جميع أنحاء دبي.

مع التركيز على الجيل القادم من الفنانين، يستعرض “آرت دبي” 2022 نسخة برنامج بلوك تشين من معرض كامبس آرت دبي، وهو برنامج تطوير وإرشاد مدته ثمانية أسابيع لـ 12 فنانًا إماراتيًا وعالميًا، يُعقد بالشراكة مع دبي للثقافة. بقيادة مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين الرائدين في قطاع فن البلوك تشين والرموز الغير قابلة للاستبدال NFT، سيكون هناك قسم خاص لهذه الأعمال في المعرض.

يقام أسبوع “آرت دبي” خلال الشهر الأخير من معرض دبي إكسبو 2020 مع مجموعة من المعارض الفردية والجماعية التي تقام في جميع أنحاء المدينة. من اهمها ما يلي: جيتيش قلات: الوسام الكبير من مؤسسة اشارة للفنون؛ ومكان منحني قليلاً، نينا جهاوس القيمة على المشروع في صالة عرض كونكريت في السركال أفينيو، وعرضان منفردان مهمان: طاوس مخاشفه: مساحة للاحتفال وفهد بركي: أحلام اليقظة في مركز جميل للفنون. وستقدم مؤسسة الشارقة للفنون معرض “لورنس أبو حمدان: ذا سونيك”، وهو أكبر معرض فردي لأعمال الفنان حتى الآن، بما في ذلك مفهوم فني جديد وأداء استعراضي خاص في الموقع. عندما تتحدث الصور: مقتطفات من مقتنيات دبي في متحف الاتحاد التي تضم مجموعة مختارة مما يقرب من 70 عملاً فنياً حديثاً ومعاصراً مستمدة من المجموعات المؤلفة من 11 من رعاة مجموعة دبي، وهي أول مجموعة فنية مؤسسية من نوعها لمدينة دبي. بالإضافة إلى متحف المستقبل الذي افتتح حديثًا والمعارض الافتتاحية التي تقام هناك؛ والنسخة العاشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي يعود إلى حي الفهيدي التاريخي.

التذاكر:

تطبيق Art Dubai الجديد متوفر للتحميل على متجري App Store وGoogle Play.

التذاكر متاحة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق “آرت دبي”.

تذكرة اليوم الواحد: 60 درهماً

تذكرة الأيام الثلاثة: 100 درهم إماراتي

الدخول مجاني للأطفال (دون 18 سنة) وطلاب الجامعات.

الموقع:

يقام معرض “آرت دبي” في مدينة جميرا، الصفوح 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة

أوقات المعرض:

الأربعاء 9 والخميس 10 مارس (للمدعوين فقط): من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً

الجمعة 11 والسبت 12 مارس: من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً

الأحد 13 مارس: من الساعة 12 ظهراً وحتى 6 مساءً

ملحوظات للمحررين

حول “آرت دبي”

أُسس معرض “آرت دبي” في عام 2007، وهو المنصة الأولى لمشاهدة أعمال الفن الحديث والمعاصر من الجنوب العالمي وشرائها. ويضم المعرض أقسامًا معاصرة وحديثة، وتكليفات فنية سنوية، وبرامج جامعية وتعليمية على مدار العام، وأبطال آرت دبي للفنون والفنانين من جميع أنحاء العالم الجنوبي، ما يوفر بديلًا ذا صلة ومهمًا بشكل متزايد للقصص السائدة التي يتصدرها الغرب إلى حد كبير.

يُقام معرض آرت دبي بالشراكة مع مؤسسة “مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية”. كما أن المعرض برعاية مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، والشريك الرئيسي لقسم “آرت دبي ديجيتال” بايبت Bybit.

artdubai.ae

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تويستر كوميونيكيشنز الشرق الأوسط

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