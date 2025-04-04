‫آي سون إكسبيريانسز تُعيِّن ريكاردو لانجويدر رئيسًا تنفيذيًا للمبيعات العالمية من أجل تعزيز النمو والابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة – EQS Newswire – 4 أبريل 2025 – آي سون إكسبيريانسز (www.iSONXperiences.com)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول التعهيد الخارجي، عيَّنت ريكاردو لانجويدر رئيسًا تنفيذيًا للمبيعات. سينضم ريكاردو إلى اللجنة التنفيذية، وسيقود التوسع العالمي للشركة ونمو إيراداتها وشراكاتها الاستراتيجية.بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال إدارة الشركات وريادة الأعمال الدولية، يُعد ريكاردو خبيرًا مرموقًا في مجالات تجربة العملاء والتحول الرقمي والتعهيد الخارجي. شغل ريكاردو مناصب قيادية في شركات عالمية مثل ألوريكا، وماجوريل، وإي إكس إل، وستريم، وفيليبس حيث قاد مبادرات نمو وتحوِّل عالية التأثير. يُعد ريكاردو من أبرز داعمي نقل الأعمال إلى الخارج وإلى المناطق المجاورة في أفريقيا، ولذلك أدى دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة المنطقة بصفتها مركزًا لحلول تجربة العملاء عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.

قال فيتول كواترا، الرئيس التنفيذي لشركة آي سون إكسبيريانسز: “يسعدنا الترحيب بريكاردو في آي سون إكسبيريانسز”، وأضاف قائلًا: “مع استمرارنا في تطوير حلول تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول التعهيد الخارجي، ستكون لخبرة ريكاردو في نقل عمليات تجربة العملاء إلى أفريقيا ورؤيته الاستراتيجية أهمية بالغة. ستعزز قيادته توسعنا في السوق، وستعود بفائدة كبيرة على عملائنا، وستعزز دور أفريقيا بصفتها مساهمًا رئيسيًا في مجال تجربة العملاء“.

أدى ريكاردو دورًا حيويًا في جذب العملاء والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم إلى أفريقيا، مؤكدًا على إمكاناتها بصفتها مركزًا عالميًا في مجالي تجربة العملاء وخدمات التعهيد الخارجي. خبرة ريكاردو في هيكلة نماذج التسليم الخارجي وتوسيع نطاق عمليات التعهيد الخارجي تتلاءم مع سعي شركة آي سون إكسبيريانسز نحو تعزيز الابتكار والكفاءة والتأثير الاقتصادي المستدام.

قال ريكاردو لانجويدر، الرئيس التنفيذي للمبيعات: “يسعدني الانضمام إلى آي سون إكسبيريانسز في هذه المرحلة التحوّلية“. أضاف ريكاردو قائلًا: “تتميز الشركة بالتزامها بالابتكار في مجال تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومكانتها الكبيرة في أفريقيا، ونهجها الذي يركزعلى إرضاء العملاء. أتطلع إلى الاستفادة من خبرتي في مجال نقل الأعمال إلى الخارج وإلى المناطق المجاورة لدفع عجلة نمو الأعمال، وتوسيع نطاق نفوذها العالمي، والمساهمة في الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة“.

يُؤكد تعيين ريكاردو التزام آي سون إكسبيريانسز باجتذاب أفضل الكفاءات في المجال، وتعزيز ريادتها في مجال حلول تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف الأسواق العالمية.

وزعتها مجموعة إيه بي أو نيابةً عن آي سون إكسبيريانسز.

نبذة عن آي سون إكسبيريانسز

تُعد آي سون إكسبيريانسز شركة عالمية رائدة في مجال حلول تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي تمد الشركات بأدوات التشغيل الآلي الذكي، ورؤى مستندة إلى البيانات، وحلول التحول الرقمي. تدير آي سون أعمالها في 22 دولة، ويعمل بها 18,000 اختصاصي، وهي متخصصة في مجالات الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة، وبذلك تساهم في نمو الأعمال، والكفاءة التشغيلية، وتدعم الابتكار في مجال تجربة العملاء في جميع أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، والهند.