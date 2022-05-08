‫أبوظبي تطلق بطاقة الصيف الحصرية لتحفيز المزيد من السياح على زيارة العاصمة هذا الصيف

حملة “صيفك معنا أحلى” تدعو الزوار إلى الاستمتاع بعطلة لا تنسى مع باقة واسعة من التجارب الفريدة في مختلف أنحاء الإمارة

من مشاركة بطلك الخارق مغامرته المقبلة في “عالم وارنر براذرز أبوظبي” بجزيرة ياس، وقيادة سيارة سباق مثل نجوم الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس، وتناول الآيس كريم المزين بالذهب عيار 23 قيراطاً، والاسترخاء وسط المياه المنعشة مع تناول المشروبات الباردة، إلى ممارسة اليوجا مع شروق الشمس تحت قبة اللوفر أبوظبي الأيقونية، في أبوظبي “صيفك معنا أحلى”

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — أطلقت أبوظبي اليوم حملتها الترويجية الجديدة التي تدعو السياح من المنطقة والعالم إلى زيارة العاصمة هذا الصيف، واستكشاف تجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية المتنوعة والعروض المذهلة بالفنادق ومعالم الجذب في جميع أنحاء الإمارة.

وتركز الحملة الجديدة على تلبية تطلعات كافة الزوار على اختلاف اهتماماتهم عبر التعريف بالعروض غير المسبوقة الأكثر تنوعاً وتميزاً للاستمتاع بالصيف في أبوظبي.

وتوفر العاصمة لجميع الزوار باقة متنوعة من التجارب الرائعة مثل:

· استعادة النشاط وصفاء الذهن: ممارسة اليوجا مع شروق الشمس في اللوفر أبوظبي، أو تجربة مفهوم جديد للخصوصية والهدوء في جزيرة نوراي، التي تبعد 15 دقيقة باليخت عن شاطئ أبوظبي.

· تجارب ثقافية مفعمة بالأصالة: زيارة قصر الوطن الرئاسي، استكشاف التاريخ العريق لقصر الحصن أو تمضية أمسيات تحت سماء الصحراء الصافية ومشاهدة النجوم المتألقة

· تجارب تنبض بالمرح والمغامرة: الانطلاق على متن أسرع أفعوانية في العالم في “عالم فيراري أبوظبي” أو الاستمتاع بتجربة السباحة مع أسماك قرش النمر في ناشونال أكواريوم أبوظبي، أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط.

إطلاق “بطاقة صيف أبوظبي”

تشكل الحملة الجديدة الخطوة الأولى نحو تقديم أفضل ما تقدمه أبوظبي للعالم، بما في ذلك إطلاق “بطاقة صيف أبوظبي” التي تتضمن عروضاً ترويجية استثنائية تغطي التجارب السياحية والمواقع الثقافية ووجهات الترفيه العائلي. وتوفر البطاقة باقات بقيمة تناسب الجميع عبر قائمة متنوعة من الأنشطة، والتي تحفز الزوار لاستكشافها خلال عطلتهم الصيفية في الإمارة.

وتتيح “بطاقة صيف أبوظبي” فرصة زيارة المدن الترفيهية العالمية الثلاث في جزيرة ياس، “عالم وارنر براذرز أبوظبي” و”عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد أبوظبي”، والدخول إلى جميع المواقع الثقافية في الإمارة، ومن ضمنها متحف اللوفر أبوظبي، قصر الوطن، وقصر الحصن (أقدم مبنى قائم في أبوظبي)، فضلاً عن مواصلات مجانية عبر حافلات “ياس إكسبرس” وحافلات أبوظبي. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع طرح البطاقة.

ويحظى الزوار أيضاً بفرصة تجربة أفخم خدمات الضيافة في العاصمة، إذ تتوفر الغرف الفندقية خلال موسم الصيف بأسعار أقل بنسبة 30%* في المتوسط مقارنة بموسم الذروة*. ومن المقرر الإعلان قريباً عن خصومات وعروض الفنادق خلال موسم الصيف.

وقال سعادة صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: “أصبحت منطقة الشرق الأوسط محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم، وهو ما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لتسليط الضوء على العروض الفريدة والمتنوعة في مختلف أرجاء الإمارة. ونطمح، من خلال حملتنا الصيفية، إلى إتاحة المجال أمام زوارنا لاستكشاف تجاربنا المتميزة، سواء بمعالم الجذب والمنشآت السياحية المعروفة أو “الجواهر الخفية” في وجهتنا، وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية، من المغامرة في المدن الترفيهية العالمية الداخلية، قيادة سيارات السباق في حلبة مرسى ياس، إلى التراث والثقافة الأصيلة والأنشطة العائلية المفعمة بالبهجة والمرح. وبينما تحتضن العاصمة تجارب تناسب الجميع، نسعى إلى توفير السبل الكفيلة بتسهيل رحلة زوارنا ومنحهم فرصة صناعة ذكريات لا تنسى في وجهتنا بقيمة اقتصادية ملائمة لهم، وذلك عبر طرح باقات حصرية وعروض ترويجية ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعطلات”.

وتساهم حملة “صيفك معنا أحلى”، التي تطلقها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2022، في تعزيز الوعي بالتجارب الترفيهية والثقافية والمقومات السياحية الاستثنائية في العاصمة. للمزيد من المعلومات عن تجارب وفعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: VisitAbuDhabi.ae.

*مقارنة متوسط سعر الإقامة في فنادق فئة 5 نجوم في أبوظبي خلال موسم الصيف (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس) وموسم الذروة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير) في أعوام 2019 و2020 و2021.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi. ae.

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae.

طعم الصيف بلمسة ذهبية – استمتع بتناول الآيس كريم المزين بالذهب بفندق قصر الإمارات في أبوظبي

تسلط حملة الصيف الجديدة الضوء على تجارب أبوظبي الثقافية والترفيهية وعروض الصيف المتنوعة التي تجعلها وجهة العطلات المثالية، مع عروض غير مسبوقة على أفخم التجارب، مثل تذوق الآيس كريم المزين بالذهب عيار 23 قيراطاً في فندق قصر الإمارات.

أحدث متسابقة للفورمولا 1 في سن 94 تصل إلى حلبة مرسى ياس

استعد، انطلق إلى أبوظبي هذا الصيف، حيث تكشف أبوظبي عن حملتها “صيفك معنا أحلى”. من قيادة سيارات الفورمولا1 حول حلبة مرسى ياس مثل نجمتنا الجديدة البالغة من العمر 94 عاماً، إلى الراحة والاستجمام على شواطئ الإمارة، استمتع هذا الصيف بكل ما تقدمه أبوظبي من تجارب متنوعة بما يناسبك وعلى طريقتك.

تجربة لا تنسى لممارسة اليوجا في اللوفر أبوظبي

الاسترخاء وممارسة اليوجا مع شروق الشمس في اللوفر أبوظبي واحدة من التجارب الثقافية الملهمة العديدة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في أبوظبي هذا الصيف. توفر حملة “صيفك معنا أحلى” ضمن مبادرة “زوروا أبوظبي”، العديد من العروض التي تحفز السياح لتمضية عطلاتهم في العاصمة.

شارك بطلك الخارق مغامرته المقبلة في “عالم وارنر براذرز أبوظبي”، واستمتع بالإقامة بين شخصياتك المفضلة في أول فندق في العالم يحمل علامة “وارنر براذرز”

تركز الحملة الجديدة ضمن مبادرة “زوروا أبوظبي” على تلبية تطلعات كافة الزوار على اختلاف اهتماماتهم من خلال العروض التي تمنحهم فرصة صناعة ذكريات لا تُنسى هذا الصيف في أبوظبي، مثل مشاهدة أطفالك يلتقون أبطالهم الخارقين المفضلين في “عالم وارنر براذرز أبوظبي”.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد الدقاق

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

971507037115+

Mohammed.daqqaq@bcw-global.com

أو

عفاف الشرقاوي

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

+971505027375

afaf.elsharkawy@bcw-global.com

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