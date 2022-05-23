‫ أعلنت شركة Pro Music Rights، إحدى أكبر شركات ترخيص الموسيقى في العالم، عن اتفاقية ترخيص مع تيك توك Tiktok

نابولي، فلوريدا، 23 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — يسر Pro Music Rights المشار إليها في ما يلي بِـ “ (PMR”) ، إحدى أكبر شركات ترخيص الموسيقى في العالم، أن تعلن أنها منحت خدمة الفيديو المعروفة تيك توك TikTok ترخيصًا يتيح لمستخدميها إنشاء مقاطع فيديو تتضمن موسيقى من مجموعة Pro Music Rights الكبيرة. ستمكن الاتفاقية تيك توك TikTok من تقديم أكثر من 2500000 عمل لِـ PMR لمستخدميها. قال جيك بي نوتش، الرئيس التنفيذي لشركة Pro Music Rights، إنه سعيد جدًا بالدخول في علاقة مع تيك توك TikTok. قال السيد نوتش: “أعتقد أن تيك توك TikTok منصة رائعة وستكون مكانًا رائعًا على الإنترنت لتوسيع نطاق جمهور موسيقانا، حيث يتم استخدامها بشكل روتيني من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم”.

نبذة عن شركة ) Pro Music Rights ( ProMusicRights.com

Pro Music Rights هي المنظمة الخامسة لحقوق الأداء العام ( PRO ) التي تم تشكيلها على الإطلاق في الولايات المتحدة. تشمل الشركات المرخص لها مثل تيك توك TikTok و iHeart Media و Triller و Napster و 7Digital و Vevo ومئات الشركات الأخرى. تتحكم Pro Music Rights في حصة سوقية تقدر بـ 7.4٪ في الولايات المتحدة وهذا يمثل أكثر من 2500000 عمل يضم فنانين بارزين مثل A$AP Rocky و Wiz Khalifa و Pharrell و Young Jeezy و Juelz Santana و Lil Yachty و MoneyBaggYo و Trae Pound و Sause Walka و Trae Tha Truth و Sosamann و Soulja Boy و Lex Luger و Lud Foe و SlowBucks و Gunplay و OG Maco و Rich The Kid و Fat Trel و Young Scooter و Nipsey Hussle و Famous Dex و Boosie Badazz و Shy Glizzy و2 Chainz و Migos و Gucci Mane و Rich The Kid و Young Dolph و Trinidad James و Fall Out Boy وعدد لا يحصى من الآخرين. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة promusicrights.com .

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