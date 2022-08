‫أعلنت شركة Pro Music Rights, Inc. الرائدة في السوق عن نتائج الربع الثاني من عام 2022 بقيمة 903 579 432 دولارًا أمريكيًا في الأصول مع زيادة كبيرة في قيمة الأسهم للمساهمين

نابولي، فلوريدا، 24 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Pro Music Rights، Inc. (OTC: NUVG) ، إحدى أكبر شركات ترخيص الموسيقى في العالم، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022 بتقريرها ربع السنوي الذي يمكن العثور عليه في EDGAR

ارتفعت الأصول إلى 903 579 432 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2022 من 671 562 323دولارًا أمريكيًا تم الإبلاغ عنها في رائد أعمال العام 2021 ( EOY 2021) ، بزيادة قدرها 232 017 109 دولارًا أمريكيًا في إجمالي الأصول من Q إلى Q ، مما جعل القيمة الدفترية تصل إلى 0.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يجعل القيمة الفورية للمساهمين لا تقل عن 128.8٪ في إجمالي الأصول والقيمة الدفترية، اعتبارًا من سعر إغلاق سهم الشركة العادي عند 0.053 دولار في 22 غشت/آب.

تحقق Pro Music Rights حاليًا إيرادات من خلال ترخيص الأعمال الموسيقية في مجموعتها.

مُنحت Pro Music Rights في وقت سابق في الربع الأول خدمة الفيديو المعروفة تيك توك TikTok ترخيصًا يسمح لمستخدميها بإنشاء مقاطع فيديو تتضمن موسيقى من الذخيرة الواسعة لـ Pro Music Rights . ستمكن الاتفاقية تيك توك TikTok من تقديم أكثر من 2500000 عمل لِـ PMR لمستخدميها.

نبذة عن شركة Pro Music Rights ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights هي المنظمة الخامسة لحقوق الأداء العام ( PRO ) التي تم تشكيلها على الإطلاق في الولايات المتحدة. تشمل الشركات المرخص لها مثل تيك توك TikTok و iHeart Media و Triller و Napster و 7Digital و Vevo ومئات الشركات الأخرى. تتحكم Pro Music Rights في حصة سوقية تقدر بـ 7.4٪ في الولايات المتحدة وهذا يمثل أكثر من 2500000 عمل يضم فنانين بارزين مثل A$AP Rocky و Wiz Khalifa و Pharrell و Young Jeezy و Juelz Santana و Lil Yachty و MoneyBaggYo و Trae Pound و Sause Walka و Trae Tha Truth و Sosamann و Soulja Boy و Lex Luger و Lud Foe و SlowBucks و Gunplay و OG Maco و Rich The Kid و Fat Trel و Young Scooter و Nipsey Hussle و Famous Dex و Boosie Badazz و Shy Glizzy و2 Chainz و Migos و Gucci Mane و Rich The Kid و Young Dolph و Trinidad James و Fall Out Boy وعدد لا يحصى من الآخرين. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة promusicrights.com .

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة والمادة 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934، والتي من المفترض أن يتم تغطيتها بواسطة الموانئ الآمنة التي تم إنشاؤها بهذه الطريقة. يتم تحذير المستثمرين من أن جميع البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك، بما في ذلك على سبيل المثال ودون قيود، قدرة Pro Music Rights، Inc . لإنجاز خطة العمل المعلنة. تعتقد شركة Pro Music Rights, Inc . أن الافتراضات التي تستند إليها البيانات التطلعية الواردة هنا معقولة، وقد يكون أي من الافتراضات غير دقيق، وبالتالي، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ستثبت لتكون دقيقة. في ضوء حالات عدم اليقين الكبيرة المتأصلة في البيانات التطلعية المضمنة هنا، لا ينبغي اعتبار تضمين هذه المعلومات على أنه تمثيل من قبل Pro Music Rights، Inc . أو أي شخص آخر.

مصدر الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/728013/Pro_Music_Rights_ Logo.jpg