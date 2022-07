أوتو تُحدث ثورة في التسوق العالمي المعفى من الضرائب وتكشف عن أول مكافآت تسوق معفاة من الضرائب في العالم في نقاط المكافآت مع أكور

سنغافورة، 26 يوليو، 2022 / PRNewswire / –حققت أوتو ، الشركة العالمية لتكنولوجيا السفر ومقرها سنغافورة، إنجازًا آخر، بالشراكة مع واحدة من مجموعات الضيافة الرائدة عالميًا، أكور، لزيادة إحداث ثورة في التسوق المعفى من الضرائب دوليًا من خلال أول مكافآت ضريبية في العالم في شكل نقاط.

إن شراكة أوتو مع أكور، إحدى مجموعات الضيافة الرائدة في العالم، تدمج منصة أوتو بالكامل مع برنامج ALL – Accor Live Limitless – البرنامج المعني بأسلوب الحياة العصرية اليومية الذي يوفر تجارب ومكافآت ذات مغزى لعملائها الأكثر تفاعلًا. يعني الإندماج مع برنامج ALL أنه مقابل كل استرداد بقيمة 100 دولار أمريكي لضريبة القيمة المضافة، يمكن للعملاء الآن تحويلها إلى 5000 نقطة ALL . ويمكن بعد ذلك استبدال نقاط ALL بالإقامات الفندقية أو تناول الطعام في جميع منافذ أكور للأطعمة والمشروبات أو أي مزايا للشركاء يقدمها برنامج ALL .

وإعتبارًا من اليوم، يمكن للمسافرين الذين يستخدمون أوتو وبرنامج ALL الاستمتاع باسترداد ضريبي أعلى بمجرد تنزيل تطبيق utu Tax Free للجوال، وتسجيل وتفعيل بطاقة أوتو المعفاة من الضرائب واختيار ALL كخيار لطريقة الاسترداد. يمكن للمسافرين بعد ذلك الاستمتاع بالتسوق المذهل في الخارج سواء كانوا في باريس أو إيطاليا أو دبي. كل ما يحتاجه الأعضاء فقط هو ببساطة تقديم رقم بطاقة أوتو المعفاة من الضرائب عند اختيار مكان إرسال المبلغ المسترد.

وتوسع الشراكة الجديدة نطاق وصول أوتو إلى أعضاء ALL في جميع أنحاء العالم، بينما يمكن لأعضاء ALL الآن ولأول مرة الاستمتاع بخدمة استرداد الضرائب في أي من البلدان ال 50 التي يتم فيها تقديم استرداد ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات بما في ذلك سنغافورة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والإمارات العربية

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أوتو أسد جومابوي “تتيح هذه الشراكة الجديدة لأعضاء أوتو المعفاة من الضرائب وأعضاء برنامج الولاء من أكور، ALL – Accor Live Limitless ، تحويل استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى نقاط ALL باستخدام بطاقة أوتو المعفاة من الضرائب، مما يوفر لهم ربحًا أعلى بكثير في جميع نقاط ALL لجميع المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة التي يمكن للمتسوقين في السفر استخدامها للاستمتاع بالمزايا والعروض ذات المستوى العالمي من أكور المقدمة إلى أعضاء ALL . تتمتع أكور بأعلى بصمة في أوروبا والشرق الأوسط وتساهم هاتان المنطقتان بأكثر من 80٪ من المبالغ المستردة عالميا لضريبة القيمة المضافة”.

وقال مهدي حميسي، الرئيس التنفيذي للولاء والشراكات في أكور : “لا يزال الولاء في مقدمة ومحور استراتيجيتنا، وتعد شراكتنا الأخيرة مع أوتو دليلًا إضافيًا على أننا نتوسع في مناطق جديدة. وتعكس هذه الميزة الأخيرة المعفاة من الضرائب استراتيجيتنا لمكافأة أفضل عملائنا بطرق جديدة أثناء إنفاقهم في منافذ البيع بالتجزئة في أكثر من 50 سوقًا دوليًا. مع إعادة فتح العالم، سنضمن أن يكون اتساع نطاق عرض ALL متاحًا قدر الإمكان “.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.utu.global

نبذة عن أوتو

تعمل أوتو ( utu Pte Ltd ) على تحويل التسوق المعفى من الضرائب في جميع أنحاء العالم من خلال تمكين المسافرين من حرية الحصول على استرداد أعلى لضريبة القيمة المضافة، وهو أمر لم يتمكنوا من القيام به حتى الآن. وتتجاوز أوتو رقمنة المبالغ المستردة لإعادة هندسة سلسلة قيمة التسوق المعفاة من الضرائب، مما يلغي تأثير الرسوم المرتفعة المفروضة على المتسوقين.

يتمتع فريق إدارة أوتو بمعرفة عميقة بمجال التسوق المعفى من الضرائب, تم تطويره على مدار 25 عاما لاسترداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم. وبالجمع بين عوالم المبالغ المستردة والمكافآت معًا، تفتح أوتو قيمة جديدة في شكل مكافآت من تجار التجزئة وشركات الطيران والفنادق وغيرها. تأسست في عام 2015 ومقرها في سنغافورة، ويمكن استخدام منتجات أوتو في أكثر من 50 دولة.