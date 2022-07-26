‫”أوكرانيا وأنا” تصر على مساعدة النساء والأطفال في أوكرانيا

يدمج حدث مبيعات الرمز غير القابل للاستبدال ( NFT ) في 27 يوليوز/تموز في الأعمال الخيرية وقوة تقنية قواعد البيانات المتسلسلة (بلوكشين) للمجلس العالمي لوظائف المرأة ( WCCW )

كييف، أوكرانيا، 26 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — أعلن المجلس العالمي لوظائف المرأة ( WCCW ) عن بدء فعالية المبيعات الخيرية للرمز غير القابل للاستبدال ( NFT) “أوكرانيا وأنا” عند منتصف الليل بتوقيت كييف، يوم 27 يوليوز/تموز 2022. وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( UNHCR) ، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 في فرار أكثر من 3.4 مليون من الأوكرانيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى البلدان المجاورة، مما أدى إلى خسائر كبيرة وتدمير وتشريد. لذلك، يهدف حدث المجلس العالمي لوظائف المرأة ( WCCW ) هذا في 27 يوليوز/تموز، إلى المساعدة في استعادة الاستقرار وتقديم مساعدة كبيرة للنساء والأطفال الأوكرانيين اللاجئين الذين يعانون من مخاطر كبيرة من العنف وسوء المعاملة والحرمان من حقوق الإنسان.

يرحب حدث “أوكرانيا وأنا” بأي شخص يرغب في تصميم الرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs ) في الغزو الروسي لأوكرانيا. يرحب المجلس العالمي لوظائف المرأة ( WCCW ) بجميع أشكال إبداعات الرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs ) لمساعدة الناس على التعرف على أكبر أزمة إنسانية أوروبية في القرن. تمت بالفعل دعوة مجموعة من الفنانين المحترفين لإنشاء سلسلة من الرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs) ، ويتم الترحيب بجميع المانحين لبدء تقديم المساهمات. سيقوم بعد ذلك حدث 27 يوليوز/تموز هذا العام بتجنيد أعمال محتملة، وإجراء تصويت عبر الإنترنت، وأخيرًا مزاد علني من أجل الأعمال الخيرية. كما نظم المجلس العالمي لوظائف المرأة ( WCCW ) هبة كبيرة من مساهمة الجهات المانحة، وسوف تساهم عائدات المزاد في الرفاهية العامة والحملات عبر الإنترنت/خارجه.

وقالت كاترينا يوشينكو، السيدة الأولى السابقة لأوكرانيا، بحزم: “نخشى أن يتعب العالم قريبًا من سماع أنباء الموت والدمار في أوكرانيا. بالنسبة لنا، هذا لا ينتهي”. صرح بيرتي أهيرن، الرئيس المشارك لمجلس InterAction ، ورئيس وزراء أيرلندا الأسبق، ورئيس مجلس شؤون المرأة العالمي: “أود اتخاذ هذه المبادرة لمساعدة النساء والأطفال، وتعليمهم، واستقرارهم، ومساعدتهم بأي طريقة لتأمين رفاههم في الوقت الحالي وفي المستقبل”.

في 1 مارس/آذار 2022، دعا البرلمان الأوروبي المفوضية والدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة الإنسانية المدنية الأوكرانية. بذل أكثر من مائة رئيس دولة سابق من مجلس العمل الدولي ومجلس الكنائس العالمي كل جهد ممكن لإنقاذ الشعب الأوكراني من هذه الحرب التي لا ترحم.

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