إجازات إكسترافاغانزا تعود مع هدايا الإقامة

بالإضافة إلى جوائز مغرية لأعضاء Fraser World والاشتراكات الجديدة

سنغافورة، 17 يونيو 2022 / PRNewswire / — تعود شركة Frasers Hospitality ، وهي عضو في مجموعة Frasers العقارية، بعطلتها الشهيرة إكسترافاغانزا، مع مزايا كبيرة لأعضاء Fraser World والوافدين الجدد إلى برنامج الولاء.

من الآن وحتى 14 يوليو 2022، سيحصل أعضاء Fraser World الذين يستخدمون الرمز الترويجي “ PHEXFW “ عند إجراء الحجز على ضعف نقاط الولاء على المبلغ الذي ينفقونه لكل إقامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص يسجل كعضو في Fraser World خلال فترة الحجز هذه سيحصل على 500 نقطة Fraser World كمكافأة ترحيبية.

جائزة أكبر تنتظر الضيوف الذين يشاركون # FraserMoments من الآن وحتى 30 سبتمبر 2022 . إنهم يقفون للفوز بإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في أي من فنادق Fraser World عندما يعرضون أفضل لحظات عطلتهم. هناك 10 مجموعات من الإقامات التي سيتم منحها.

إليك كيفية الفوز:

1. يجب على الضيوف التقاط صورة أو تصوير مقطع فيديو لأنفسهم يستكشفون أو يستمتعون بفنادق Fraser World المشاركة خلال فترة الإقامة.

2 تحميل المحتوى على Instagram الخاص بهم ومشاركته حول عطلتهم في التسمية التوضيحية. وضع علامة @ frasershospitality ، أو @ capribyfraser أو @ modenabyfraser ، اعتمادًا على العقار الذي يوجدون فيه، و/أو استخدم الهاشتاج # FraserMoments . يجب j تعيين الملفات الشخصية للعامة. هناك أيضًا ملصقات عرض حول العقارات مع رموز الاستجابة السريعة التي يمكن للضيوف مسحها ضوئيًا لتحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو يمكنهم إرسالها عبر هذا الرابط .

3. ستختار لوحة الحكم من Frasers Hospitality أفضل الصور أو مقاطع الفيديو. سيتم الإعلان عن الفائزين، بدءًا من 01 يوليو 2022*.

حتى مع استعادة صناعة السفر لطبيعتها، فإن فريزر للضيافة مستعدة لاستيعاب أي حالة من عدم اليقين. على الرغم من تخفيف قواعد COVID-19 ، لا تزال فنادق Frasers Hospitality تمتثل لبروتوكولات التنظيف والنظافة الأكثر صرامة. لمزيد من الراحة، تم تضمين سياسات الحجز والإلغاء المرنة في باقات الإقامة، حيثما أمكن ذلك.

يمكن للنزلاء توقع الشقق والمساكن المؤثثة جيدًا، وأهم الميزات والمرافق، والأهم من ذلك كله، أفضل خدمة عندما يختارون الإقامة مع فريزر للضيافة. مع الشقق الفندقية المزودة بالخدمات والمساكن الفندقية التي تقع في جميع أنحاء العالم، سيستمتع النزلاء بمعالم الجذب الرئيسية في كل مدينة وخيارات رائعة لتناول الطعام والتسوق والترفيه على أعتاب أبوابهم.

هذا الصيف، عُد إلى عالمك مرة أخرى مع عطلة Frasers Hospitality إكسترافاغانزا.

يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول عطلة Frasers Hospitality إكسترافاغانزا 2022 على www.frasershospitality.com/en/ fraser-world/holiday- extravaganza/ .

*تخضع الحجوزات لمدى التوافر وتنطبق شروط وأحكام المسابقة.

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نبذة عن شركة

Frasers Property Limited

شركة Frasers Property Limited (“Frasers Property “وشركاتها التابعة،” مجموعة Frasers العقارية “أو”المجموعة”)، هي شركة مطورة ومالكة ومشغلة متعددة الجنسيات للمنتجات والخدمات العقارية عبر سلسلة القيمة العقارية. مدرجة في المجلس الرئيسي لشركة سنغافورة لتداول الأوراق المالية المحدودة (“ SGX-ST “) ومقرها في سنغافورة، ويبلغ إجمالي أصول المجموعة حوالي 40.7 مليار دولار سنغافوري في 31 مارس 2022.

تعمل شركات Frasers Property متعددة الجنسيات عبر خمس فئات من الأصول، وهي: المتنزهات السكنية والتجارية والإعلانية والصناعية واللوجستية بالإضافة إلى الضيافة. تمتلك المجموعة أعمالًا في جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا والصين، وتمتلك أعمال الضيافة الراسخة و/أو تدير شققًا وفنادق مزودة بالخدمات في أكثر من 20 دولة و 70 مدينة في جميع أنحاء آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

Frasers Property هي أيضا الراعي لاثنين من صناديق الاستثمار العقاري (“ REITs “) وصندوق ائتمان واحد مدرج في SGX-ST . يركز Frasers Centrepoint Trust و Frasers Logistics & Commercial Trust على البيع بالتجزئة، والعقارات الصناعية والتجارية، على التوالي. صندوق Frasers Hospitality Trust (الذي يضم صندوق Frasers Hospitality الاستئماني للاستثمار العقاري وصندوق Frasers Hospitality الاستئماني للضيافة التجارية) هو صندوق ائتماني أساسي يركز على عقارات الضيافة. بالإضافة إلى ذلك، لدى الفريق اثنين من صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة تايلاند. شركة Frasers Property (تايلاند) هي الشركة العامة المحدودة الراعية لصناديق التملك الحر والمستأجرة REIT لشركة Frasers Property التايلندية، والتي تركز على العقارات الصناعية واللوجستية في تايلاند، وصندوق Golden Ventures Leasehold للاستثمار العقاري، الذي يركز على العقارات التجارية.

تلتزم المجموعة بإلهام التجارب وخلق أماكن للخير لأصحاب المصلحة. من خلال العمل بشكل تدريجي، والإنتاج والاستهلاك بمسؤولية، والتركيز على موظفيها، تطمح شركة Frasers Property إلى رفع مُثُل الاستدامة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها، وبناء أعمال أكثر مرونة. وهي ملتزمة بأن تكون شركة صفرية الكربون بحلول عام 2050. وبناء على تراثها وكذلك الاستفادة من معارفها وقدراتها، تهدف المجموعة إلى خلق قيمة مشتركة دائمة لشعبها والشركات والمجتمعات التي تخدمها. تؤمن شركة Frasers Property بتنوع شعبها وتستثمر في تعزيز ثقافة تقدمية وتعاونية ومحترمة.

لمزيد من المعلومات حول Frasers Property ، يرجى زيارة https://www.frasersproperty. com أو متابعتنا على LinkedIn .

نبذة عن Frasers Hospitality

تحتفل Frasers Hospitality ، وهي عضو في مجموعة Frasers Property ، بـ 24 عامًا من تقديم تجارب لا تنسى للنزلاء من خلال فنادقها المزودة بالخدمات الذهبية ومساكن الفنادق والفنادق المخصصة لنمط الحياة في جميع أنحاء آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تنمو Frasers Hospitality من عقارين في سنغافورة إلى أكثر من 120 عقارًا في أكثر من 70 مدينة، وهي الآن واحدة من أكبر وأسرع مزودي الخدمات في العالم وأماكن الإقامة الفندقية. تم تصميم مشغل الضيافة العالمي مع مراعاة تفضيلات نمط الحياة للمسافرين المميزين من رجال الأعمال والترفيه اليوم، ويحتوي على ثلاثة عروض للمساكن المزودة بالخدمات من الفئة الذهبية – Fraser Suites, Fraser Place و Fraser Residence ، وعلامة تجارية حديثة وصديقة للبيئة، تسميى ومودينا من Fraser ، وعلامة تجارية للإقامة الفندقية ذات تصميم مميز، تسمى كابري من Fraser . بالإضافة إلى ذلك، فهي تدير علامتين تجاريتين لفنادق نمط الحياة البوتيكية الراقية في المدن الرئيسية في المملكة المتحدة ومالميسون وفندق دو فين.

مع قائمة رائعة من الأوسمة والجوائز تقديرًا لنجاحها، لا تزال Frasers Hospitality ملتزمة بتوقع وتجاوز الاحتياجات المتطورة للمسافرين التنفيذيين مع الابتكار المستمر والخدمة البديهية، مما يخلق بيتًا ثانيًا للضيوف حيث يشعر الموظفون وكأنهم عائلة والمقيمين يشعرون وكأنهم مجتمع.

لمزيد من المعلومات حول Frasers Hospitality ، يرجى زيارة frasershospitality.com .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1839178/Holiday_ Extravaganza_Returns_Stay_ Giveaways.jpg