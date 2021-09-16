إستمثر مع كوينزفيرا

يمكن شراء البيتكوين الآن في دبي مع كوينزفيرا

دبي, 16 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ —

كوينزفيرا تأتي بفرصة لشراء عملات البيتكوين والإثيريوم والكاردانو والكثير غيرها من العملات المشفرة في دبي خلال 10-15 دقيقة. وإضافة إلى أنها شركة تجارية دولية موثوقة، لا تضطر كوينزفيرا زبائنها إلى التعامل مع أي بنك. فبوسع المستخدمين الدفع بواسطة بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب أو نقدا مباشرة.

إجراءات تبادل العملات المشفرة مع كوينزفيرا آمنة ومأمونة، والعملاء غير مقيدين بحدود التجارة. يمكن شراء أي مبلغ من العملة المشفرة بسهولة وبأفضل الأسعار التنافسية ومرافق المعاملات الفورية.

أسباب الاستثمار في العملات المشفرة عند توفر العديد من الخيارات الأخرى:

– يمكن إجراء تجارة العملات المشفرة من أي مكان على مستوى العالم على المستوى المحلي أو الدولي من دون تدخل البنوك.

– إنها واحدة من العملات ووسائل التجارة الأسرع نموا في العالم.

– بيع وشراء العملات المشفرة هو إجراء لامركزي بعيد عن أي فساد أو تلاعب بشري.

– يمكن للمستهلكين شراء السلع باستخدام البيتكوين من بعض المتاجر.

– بسبب كونها عملة رقمية، فهي تتميز بتعرضها لأدى فرصة للتزوير.

– نظرًا لأن معظم معاملات العملة المشفرة لا تخضع للبنوك، فهي سرية.

– تظل العملات المشفرة غير متأثرة بالظروف المالية للبلد. في الوقت نفسه، فإن غالبية الاستثمارات الأخرى، مثل الاستثمار في العقارات أو الأسهم، تختلف باختلاف الحالة المالية للبلاد.

– الاستثمار في البيتكوين أو الإثيريوم يحمل في طياته إمكانات ربح ممتازة. جميع الحقائق المذكورة أعلاه تجعل عمليات تبادل العملات الرقمية آمنة وسهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة وخالية من المخاطر.

باستخدام معرف أصلي لأي بلد، يمكن للمستخدمين شراء أو بيع البيتكوين بسرعة كبيرة. باستخدام الهاتف أو واتساب أو تليغرام لحجز موعد، والالتقاء في مكتبنا في برج مكاتب آيريس باي، 1601 الخليج التجاري – دبي، الإمارات العربية المتحدة. يمكن شراء عملات بيتكوين، بينانس، بيتكوين كاش، إثيريوم، لايتكوين، تيثر، ترون، ريبل و 500 عملة مشفرة أخرى باستخدام كوينزفيرا في دبي.

تضمن كوينزفيرا استثمارًا آمنًا وسهل الاستخدام وخاليًا من المخاطر مع أعلى احتمالات للربح.

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