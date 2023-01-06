‫إشادة الشركات متعددة الجنسيات العالمية بمعهد CIIE باعتباره منصة قوية لتقاسم الفرص

قال اللاعبون في الصناعة أيضًا إن المعرض يدعم بقوة العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة ويعرض السوق الصينية لبقية العالم.

أشار الرئيس والمدير التنفيذي لشركة L’Oréal North Asia ، فابريس ميجاربان ، إلى CIIE على أنه “مسرّع” يساعد على تسريع وتيرة الاختراع وتعزيز التعاون.

أشادت باناسونيك بالمعرض أيضًا. كما أثنى نائب رئيس شركة باناسونيك هولدينغز تيتسورو هوما على المعرض باعتباره معرضًا دوليًا هامًا ومنتدى مهمًا للتواصل الدولي.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه كان من المتوقع أن يتم تحقيق عائدات بقيمة 340 مليار دولار خلال العقود الخمسة السابقة لمراكز الاستثمار الدولية هذا يدل على أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات ستستفيد من CIIE .

شهد المؤتمر الدولي الخامس للاستيراد والتصدير ، الذي اختتم في 10 نوفمبر 2022 ، نتائج مثمرة. اجتمعت أكثر من 2800 شركة ، بما في ذلك 284 من أكبر 500 شركة في العالم والعديد من عمالقة الصناعة مثل Panasonic و Bayer و L’Oréal ، لعرض منتجاتهم وتقنياتهم وخدماتهم في معرض الأعمال.

قال شنغ تشيو بينغ ، نائب وزير التجارة الصيني: “على مدى خمس سنوات ، كان معرض الصين الدولي للواردات ( CIIE ) أفضل مكان للشركات متعددة الجنسيات لعرض منتجاتها الجديدة وتقنياتها المتطورة على العالم”. “لقد تغير العديد من المشاركين أيضًا من كونهم عارضين إلى مستثمرين”.

كما أن للمعرض تأثير أكبر على بقية العالم. على مدى السنوات الخمس الماضية ، تحدثت وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم كثيرًا عن CIIE .

كتبت عن المعرض وكالة أسوشيتد برس ( AP ) ورويترز ووكالة فرانس برس ( AFP ) وريا نوفوستي ووكالة يونهاب للأنباء وغيرها من المنافذ الإخبارية الدولية الكبرى. أرسلت وكالات الأنباء الدولية الرئيسية مقالات ذات صلة إلى حوالي 1.2 مليار شخص في ما يقرب من 100 دولة ومنطقة.

قال العديد من المشاركين أيضًا أن منتدى هونغكياو الاقتصادي الدولي ، الذي يعد جزءًا رئيسيًا من CIIE ، هو عبارة عن منصة رفيعة المستوى تشجع الحوار بين الأوساط السياسية والتجارية والأكاديمية حول القضايا المتعلقة بالتعاون العالمي من أجل التنمية المستدامة حول العالم.

أظهر منتدى هونغتشياو الخامس ، الذي كان موضوعه “تحفيز الانفتاح وتقاسم فرص التعاون” ، مدى رغبة الصين في مواصلة الانفتاح على بقية العالم.

وفقًا لتقرير الانفتاح العالمي 2022 ، الذي صدر في منتدى هونغكياو الخامس ، ارتفع مؤشر الانفتاح الصيني بنسبة 5.6٪ بين عامي 2012 و 2020 ، مما يدل على أن البلاد أصبحت قوة رئيسية في تعزيز العولمة الاقتصادية.

تقول السلطات إنه بينما تفتح الصين مؤسساتها وتسهل على المستثمرين الأجانب القيام بأعمال تجارية هناك ، سيكون لـ CIIE تأثير غير مباشر أكبر سيجعل من السهل على الشركات متعددة الجنسيات الاستفادة من السوق الضخم للبلاد .

سيعقد معرض CIIE السادس في شنغهاي خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2023. وقد بدأ التسجيل لمعرض الأعمال في المعرض السادس ، وتم بالفعل حجز أكثر من 100000 متر مربع من المساحة. تأكد من حجز الكابينة الخاصة بك في:

https://www.ciie.org/ exhibition/f/book/register? locale=en.

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