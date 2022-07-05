‫إطلاق البيتكوين الأسود، البطاقة السوداء الأكثر حصرية في العالم للتشفير العالمي بلا حدود، رسميًا في الإمارات العربية المتحدة

يتمتع أعضاء البيتكوين الأسود بقائمة طويلة من المزايا المتميزة. لا يوجد حد للإنفاق للأعضاء أينما يتم قبول بطاقة فيزاعالميًا ويحصلون على مكافآت تصل إلى 10٪ في رموز SPND الحصرية بالدولار الأمريكي. يمكن بعد ذلك استبدال رموز SPND بالدولار الأمريكي في متجر سوق هوت ليفينج الفاخرللبيتكوين الأسود الذي سيتم إطلاقه قريبًا، وهو متجر منسق عبر الإنترنت يتضمن ساعات فاخرة ومحافظ وسيارات وصفقات طائرات مستأجرة والدخول إلى القصر الخاص والمزيد. تم تطوير سوق هوت ليفينج الفاخر للبيتكوين الأسود بالشراكة مع مجلة هوت ليفينج ومن المقرر إطلاقه في غضون أسبوعين.

“نحن متحمسون للغاية لأنه بالإضافة إلى قدرتنا على إنفاق المكافآت على سلع فاخرة مذهلة، فإن السوق سيسمح أيضًا للأعضاء بشراء الخبرات التي أنشأها فريقنا في مجلة هوت ليفينج حصريًا لهم. إنها أحداث فريدة من نوعها لا توجد في أي مكان آخر في العالم.” هذا ما قاله كمال هوتشانديني، كبير مسؤولي الرفاهية في البيتكوين الأسود:

منذ إطلاق البطاقة في عام 2021، طرح براكاش تشاند، الرئيس التنفيذي لشركة البيتكوين الأسود، رؤيته للشركة وأعضائها بسرعة. قام تشاند، وهو أحد عملاء البيتكوين المخضرمين الذي اشترى العملة المشفرة لأول مرة في عام 2011، بالاستثمار في عملة البيتكوين الأسود بعد أن رأى فرصة لإنشاء أكثر البطاقات المميزة التي تعمل بالعملات المشفرة حصرية في العالم.

قال تشاند: “يحتاج الأشخاص ذوو الثروة الهائلة في العملات المشفرة إلى طريقة لإنفاق عملاتهم المشفرة بسهولة والحصول على مكافآت مقابل ذلك.” “إن البيتكوين الأسود مناسب تمامًا للأفراد ذوي الدخل المرتفع الذين يرغبون في استخدام عملاتهم المشفرة للعمل أو الترفيه أينما كانوا في العالم، بما في ذلك أكثر من 140 دولة يتم قبول بطاقة فيزا فيها. كل ما يتعين على الأعضاء القيام به هو ببساطة تحميل عملاتهم المشفرة من خلال تطبيق الويب أو تطبيق محفظة البيتكوين الأسود الآمن الذي سيأتي قريبًا، ويتم تمكينهم على الفور لإنفاق عملاتهم المشفرة بأفضل معدلات التحويل والحدود العالية. “

تسمح بطاقة ائتمان البيتكوين الأسود المميزة للأعضاء بتحويل عملات البيتكوين الخاصة بهم بالإضافة إلى العملات المشفرة الرئيسية الأخرى إلى نقود قابلة للإنفاق. البطاقات متاحة عن طريق الدعوة فقط. يمكن لأي شخص مهتم بأن يصبح عضوًا في البيتكوين الأسود أن يطلب دعوة عبر موقع الشركة على bitcoinblackcreditcard.com .

نبذة عن البيتكوين الأسود

البيتكوين الأسود هي البطاقة السوداء التي تعمل بالتشفير الأكثر حصرية في العالم. يفتح البيتكوين الأسود بتأمين البطاقة المشفرة للبيتكوين لحاملها وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية، عالمًا من الحرية والرفاهية التي لا تتضمن حدودًا للإنفاق ومكافآت فاخرة للأعضاء فقط مدعومة برمز SPND المميز.

للتواصل:

مارك كاديز

971-6096 (647)

social@bitcoinblackcreditcard. com