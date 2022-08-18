‫إعلان رابطة البيسبول الدولية اختيار أستاد دبي الدولي مكانا رسميا للعبة الافتتاحية

نيويورك ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 آب/أغسطس، 2022 / PRNewswire / – أعلنت الرابطة الدولية للبيسبول ( UIBL) ، وهي أول رابطة بيسبول محترفة تم إنشاؤها لخدمة الهند وباكستان والشرق الأوسط، اليوم عن شراكتها مع مدينة دبي الرياضية واستاد دبي الدولي كمكان رسمي للعب الافتتاحية الأولى لـ UIBL في الفترة من 23 شباط/فبراير إلى 5 آذار/مارس 2023.

سيستضيف المكان تسع مباريات ومعرضا واحدا يضم أربعة من الأندية الأولية المشاركة في الرابطة. استاد دبي الدولي هو أحد مرتكزات مجمع مدينة دبي الرياضية، وهو أكبر مشروع رياضي متعدد الأغراض في دبي. استضاف الاستاد، الذي افتتح في العام 2009، العديد من البطولات رفيعة المستوى لمجلس الكريكيت الدولي والدوري الهندي الممتاز، بما في ذلك نهائي I الدوري الهندي الممتاز العام الماضي بين تشيناي سوبر كينغز وكولكاتا نايت رايدرز. سيكون المكان أيضًا موطنًا للموسم الافتتاحي للدوري الدولي T20 ، دوري الكريكيت الإماراتي للمحترفين الذي سيطلق مبارياته في كانون الثاني/يناير 2023.

وقال كانوال أس سرا، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ UIBL : “إنه لشرف كبير لرابطتنا أن تطلق مبارياتها في أحد الملاعب الأكثر شهرة في العالم.” “استاد دبي الدولي هو أحد جواهر المنطقة، وسيكون منصة انطلاق رائعة لـ UIBL حيث نجلب لعبة البيسبول الاحترافية للجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا. نحن نقدر بشدة دعم وشراكة مجلس دبي الرياضي ومدينة دبي الرياضية وكامل فريق استاد دبي الدولي “.

يتمثل جزء رئيسي من استراتيجية نمو UIBL والملكية الفكرية في عملية الملكية الخاصة بالرابطة لتحويل ميادين الكريكيت – المتوافرة بكثرة عبر شبه القارة الهندية والشرق الأوسط – إلى ملاعب بيسبول. ويشمل ذلك جمع ونقل التراب من الملاعب، وتصميم وتنفيذ السياج، وتخصيص وبناء مخبأ، وأماكن استراحة اللاعبين، وتلة الإلقاء. بالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق UIBL بإنشاء خيارات جلوس هي الأولى من نوعها والتي ستقرب المشجعين أكثر من أي وقت مضى من الحدث.

وقال كاش شيخ، الرئيس وكبير مسؤولي التسويق في UIBL : “في الولايات المتحدة، لدينا ملاعب بيسبول في كل حي تقريبا.” “في الهند والشرق الأوسط، يمكنك قيادة السيارة لآلاف الأميال دون رؤية ملعب واحد. وبينما نعمل على المستوى الشعبي للمساعدة في توسيع تلك البنية التحتية، فإننا نقوم في الوقت نفسه بإنشاء عملية الملكية الخاصة بنا لتحويل ملاعب الكريكيت ذات المستوى العالمي إلى بؤر لمحترفي البيسبول. ونظرًا لأننا بدأنا من البداية، يمكننا أيضًا إعادة تصور كيف يمكن للمشجعين تجربة اللعبة. أنا متحمس حقًا لابتكارات اللعبة، وتجارب المعجبين، ومفاهيم المقاعد الجديدة المتوفرة لدينا في المتجر.”

تخطط UIBL لتشارك تصميمات الاستاد وخيارات مقاعد المشجعين الجديدة – بما في ذلك المقاعد الجديدة المتميزة ومقاعد الشركات – في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى خطط الابتكار الخاصة IBL ، فإن استاد دبي الدولي مشهور عالميًا بـ “حلقة النار” المكونة من 350 مصباحًا كشافًا مثبتًا حول محيط سقف الأستاد الدائري. تعمل الأضواء على تقليل الظلال وعدم الحاجة إلى أبراج الإضاءة التقليدية.

وقال خالد الزرعوني، رئيس مدينة دبي الرياضية: “نتشرف باستضافة UIBL في استاد دبي الدولي.” “يواصل هذا الحدث تقليد استادنا المتمثل في استضافة الأحداث الرياضية الدولية ذات المستوى العالمي. نحن ندعم رؤيا UIBL لجلب لعبة البيسبول إلى منطقتنا، ونحن متحمسون لنقدم للمشجعين في جميع أنحاء مدينتنا – والعالم – فرصة لتجربة هواية أميركا الأكبر.”

لمعرفة المزيد من المعلومات عن مدينة دبي الرياضية، v يرجى زيارة www.dsc.ae . لمزيد من المعلومات عن شركة UIBL ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.uibl.pro .

نبذة عن UIBL

رابطة البيسبول الدولية المتحدة ( UIBL ) هي أول دوري بيسبول احترافي على الإطلاق تم إنشاؤه لخدمة الهند وباكستان والشرق الأوسط. تتمثل رؤيانا في المساعدة في توحيد العالم من خلال شغفنا المشترك بالرياضة والترفيه والثقافة. مع أكثر من ملياري شخص وما يقرب من مليار مشجع للكريكيت – وهي رياضة أخرى للمضرب والكرة – في جنوب آسيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، نحن ملتزمون بجلب الابتكار والترفيه وقاعدة جماهير دولية جديدة للبيسبول. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.UIBL.pro .