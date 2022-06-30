‫”إكستريم إي” تعقد شراكة مع “إينووا” لتزويد سباقاتها العالمية بوقود الهيدروجين الأخضر

و يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إزاحة الستار عن الشراكة ما بين نيوم، وفريقي سباقات ماكلارين “فورميلا إي” و “إكستريم إي”، تحت شعار “نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية”.

وتمثل شركة “إينووا” الذراع الرئيسي للإنتاج المستدام لموارد الطاقة والمياه والهيدروجين في نيوم، في وقتٍ تتزايد فيه الطموحات للاعتماد على الهيدروجين ال أخضر على نطاق واسع كمصدر للطاقة الخضراء بهدف مواجهة تداعيات التغيّر المناخي على مستوى العالم، حيث تدعم هذه التقنية نقل الطاقة المتجددة لمسافات طويلة، وإزالة الكربون من الصناعات الرئيسية والبنية التحتية.

وعالمياً، أصبحت “إكستريم إي” نموذجاً لاثبات التناغم والانسجام ما بين رياضات السيارات والإثارة والإستدامة، وممثلة للمناطق المناخية الحارة على مستوى العالم من خلال مواقع السباقات المخصصة لها.

وستعزز هذه الشراكة من أهمية اعتماد تقنيات الهيدروجين الأخضر، ليس فقط لتكريس الطموحات بتحقيق “صفرية الانبعاثات الكربونية” في بطولة السباقات العالمية للسيارات، وإنما أيضاً لإبراز مدى الفرص المتاحة في هذا المجال. وسيكون لشركة “إينووا” دورٌ محوريٌ في دعم المجلس العلمي في “إكستريم إي”، بهدف تطوير برامج تعليمية تساعد على توعية جيل الشباب حول أهمية الحلول الإيجابية لمواجهة التغيرات المناخية.

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة “إكستريم إي” ألخاندرو عجاج: “نحن سعداء بأن نحظى بـ “إينووا” كشريك رسمي لنا في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر، استكمالاً لتعاوننا الناجح بعد استضافة نيوم أول سباق صحراوي في الموسم الثاني من”إكستريم إي” . هذه الشراكة مع “إينووا” تعتبر خطوة مهمة في سعينا من أجل تحقيق مستقبل أكثر إستدامة. إن العمل الذي تقوم به “إينووا” طموح جداً ومهم للغاية، وحتماً فإن شراكتنا ستعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة الوعي بأزمة المناخ.” وأضاف قائلاً: “تخطط “إينووا” لتقود بمستوى عالمي النطاق تطوير الأنظمة المستدامة للطاقة والمياه والهيدروجين. وأنا على كامل الثقة بأن “إينووا” ستكون مرجعاً لهذا المجال في المستقبل، وستستفيد أيضاً سلسلة سباقتنا من هذا التركيز المكثف على التقنية والإبتكار.”

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إينووا” بيتر تيريوم: “يأتي مبدأ الإستدامة في صميم عمليات إتخاذ القرار في نيوم، ولذلك نحن سعداء بشراكتنا مع “إكستريم إي”. إذ تهدف شراكتنا إلى تسليط الضوء على أكثر المشاكل الحالية التي يعاني منها كوكبنا وكذلك إيجاد حلول مؤثرة في ذات الوقت. يمكننا، معاً، تسريع الإبتكارات في مجال التقنيات النظيفة التي تعمل بالوقود الهيدروجيني، بما يعود بالنفع على أسواق المركبات الهيدروجينية إلى جانب المساهمة في صناعة مستقبل عالمي خال من الانبعاثات الكربونية.”

وتعد نيوم أول اقتصاد عالمي يقوم بتطوير وقود الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، مما يمهد الطريق أمام اقتصاد الهدروجين على مستوى العالم. وبفضل وفرة موارد الطاقة الشمسية والرياح والمياه في نيوم، ستوفر “إينووا” وشركاؤها كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر الذي سيمكّن العديد من الصناعات من استخدامه. كما ستستفيد “إينووا” من الموقع النموذجي لمنطقة نيوم الرابط بين قارات العالم، ومن البنية التحتية المتقدمة وغير التقليدية، لتدفع بعجلة الإبتكار في مجالات الطاقة والمياه والهيدروجين، ولتوفر في نفس الوقت وقوداً مستداماً للمستخدمين من كافة أنحاء العالم. كما تتوافق إينووا مع “إكستريم إي” في مساعيها بتعزيز التركيز على الإستدامة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد استضافة نيوم لل موسم الثاني من سباقات “إكستريم إي” في فبراير الماضي، أعلنت ” إكستريم إي” عن خططها لإطلاق أول بطولة للمركبات التي تعمل بالهيدروجين على الطرق الوعرة تحت مسمى (إكستريم إتش) في عام 2024م، لتكون أول بطولة من نوعها على مستوى العالم، وستقام جنباً إلى جنب مع بطولة “أكستريم إي” الحالية لسباقات السيارت الكهربائية، وسوف تكون الشركة الأولى لرياضة السيارت على مستوى العالم، مع إعادة التأكيد على الالتزام بعرض إمكانيات التقنيات الجديدة والمستدامة في السباق، ودورها في مواجهة قضايا المناخ. علماً بأن تطوير سيارات البطولة الجديدة (إكستريم إتش) قائم على قدم وساق، حيث من المنتظر إطلاق أول نموذج تجريبي مع مطلع العام 2023م.

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