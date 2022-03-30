‫«إم كافيين» تصبح أكبر علامة تجارية في العالم لمنتجات العناية الشخصية وحيدة المكون الموجهة مباشرة إلى العميل، برأس مال 130 مليون دولار بعد زيادة رأسمالها بحوالي 20 مليون دولار السلسلة ج

تهدف أول وأكبر علامة تجارية لمنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على الكافيين في الهند إلى توفير منتجات نباتية ولطيفة التأثير في مختلف الأسواق العالمية من خلال سعيها لتوسيع وجودها على الساحة الدولية في عام 2022

مومباي، الهند، 29 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Pep Technologies Pvt. Ltd.، ومقرها مومباي، التي تمتلك mCaffeine (إم كافيين) (أكبر علامة تجارية لمنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على الكافيين في الهند)، أنها جمعت 240 كرور روبية (حوالي 20 مليون دولار) في جولتها التمويلية من السلسلة ج. ومن خلال هذه الجولة الجديدة من الاستثمار، التي قادتها Paragon Partners بمشاركة من Singularity Growth Opportunities Fund و Sharrp Ventures والمستثمرين الحاليين Amicus Capital Partners و RPSG Capital Ventures، بلغ رأس مال الشركة الآن 1000 كرور روبية (130 مليون دولار) – ما جعل إم كافيين تصبح العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم لمنتجات التجميل وحيدة المكون.

إم كافيين – المؤسسون الخمسة (من اليسار إلى اليمين) – تارون شارما، موهيت جين، فيشالي غوبتا، فيكاس لاتشواني، سوراب سينغال أعلنت العلامة التجارية أيضًا عن دخولها إلى الأسواق العالمية. وتسعى العلامة التجارية إلى توسيع نشاطها قريبًا في حوالي 12 دولة حول العالم تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتوسع أخيرًا في قطر والبحرين وعمان والكويت. وتخطط العلامة التجارية أيضًا للتواجد في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.

وتعليقًا على التطورات الأخيرة، قال تارون شارما، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إم كافيين، «ستمنحنا زيادة التمويل التي تمت مؤخرًا إمكانية زيادة قدراتنا في مجال البحث والتطوير في الوقت الذي نعزز فيه الوعي بعلامتنا التجارية ونكثف جهودنا في التسويق والتوزيع (على الإنترنت وخارج الإنترنت) عبر مختلف المناطق الجغرافية. وتهدف الخطط إلى استيعاب / الاستحواذ على علامات تجارية صغيرة في مجال التجميل (في جميع أنحاء العالم) من خلال إطار عمل إم كافيين من أجل تعزيز جهودنا. ويتم إعداد جميع منتجاتنا المحلية ذات الأصل الهندي على نحو يمنحها التميز في جميع أنحاء العالم. وتحظى المنتجات لطيفة التأثير والنباتية والخالية من سلفات لوريل الصوديوم والبارابين بالقبول في ظروف مناخية متنوعة. ومع توسع العلامة التجارية في هذه المناطق الجغرافية، سيتم بناء المنتجات وصياغة تركيبها على نحو يناسب هذه المناطق خصيصًا ويلبي احتياجات المستهلكين في هذه البلدان.»

نبذة عن mCaffeine (إم كافيين):

بدأت إم كافيين أعمالها في عام 2016، وشارك في تأسيسها السادة تارون شارما وفيكاس لاتشواني وفايشالي جوبتا وموهيت جاين وسوراب سينغال. وتركز العلامة التجارية على نمط الحياة العصري من خلال توفير منتجاتها في عروض جماعية مميزة. وتُعد منتجات إم كافيين هي الأكثر مبيعًا من بين فئات متعددة على سوقي أمازون ونايكا. وتتوفر منتجات إم كافيين حاليًا في 4 فئات رئيسية تشمل العناية بالوجه والعناية بالشعر والعناية بالجسم والعناية بالشفاه. وتتوفر أيضًا في أكثر من 5000 متجر اعتياديًا خارج الإنترنت في جميع أنحاء الهند وتوسعت كذلك عالميًا لتشمل 3 دول.