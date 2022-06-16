‫إنسياد تطلق برنامج LEAD – أول برنامج تحويلي رائد عبر الإنترنت مدته 12 شهرا

تعد رحلة التعلم المعززة المبتكرة المديرين التنفيذيين ل L ead و Engage و Advance و – (LEAD) Drive في عالم يزداد تعقيدًا ويتغير بسرعة

فونتاينبلو ، فرنسا ، سنغافورة وأبو ظبي، 16 يونيو 2022 / PRNewswire/ — أعلنت إنسياد، كلية إدارة الأعمال من أجل العالم، اليوم عن إطلاق برنامج LEAD ، وهو أول برنامج تعليمي تنفيذي رائد عبر الإنترنت مدته 12 شهرا لمساعدة المديرين التنفيذيين على القيادة في عالم يزداد تعقيدا وسرعة التغير.

وباعتباره الرائد الرائد عالميا في تطوير المهارات القيادية، تم تصميم برنامج إنسياد LEAD لتقديم رحلة تعليمية تحويلية وصارمة ومؤثرة للمديرين التنفيذيين للاستجابة للسياقات المتقلبة والغامضة، والنظر إلى ما هو أبعد من المكاسب قصيرة الأجل لفهم السياق الأوسع وخلق قيمة وتأثير مستدامين لمختلف أصحاب المصلحة.

ميزة إنسياد LEAD :

· ق ود نفسك وفريقك ومؤسستك

ويذهب البرنامج أعمق وأبعد من العديد من عروض التعليم التنفيذي الأخرى، ويركز بالليزر على كفاءات القيادة التنظيمية ويهدف إلى تحويل الكفاءات الحرجة للمشاركين وقدرتهم على تحقيق تأثير عالمي بشكل كامل.

· تفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والمدربين المشهورين عالميًا في INSEAD ومجتمع الأقران الدولي

ستتحدى المجموعة الغنية والمتنوعة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين المشاركين وتشجعهم على تطوير كيفية تنقلهم عبر تعقيدات الأعمال ، والقيادة بتأثير هادف ومستدام.

· طور فهمك وتطورك الشخصي

يستفيد البرنامج من كفاءة إنسياد في التعلم عبر الإنترنت والافتراضي والمختلط لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية عالية التأثير ومتعددة الأبعاد. سوف يستكشف المشاركون مجالات العمل الهامة ويعيدون التفكير باستمرار في ما يعنيه لهم أن يقودوا.

· قم بقيادة قيمة مستدامة وقم بتغيير هادف في قيادتك وعبر مؤسستك

يواجه العالم حاليًا اضطرابات متعددة، من تحديات سلاسل التوريد إلى الأزمات الجيوسياسية وأزمات الطاقة. حيث يكافح القادة في بعض الأحيان هو تمييز الاتجاهات والتحولات الحقيقية التي تؤثر على الأعمال. يقدم البرنامج الأدوات والتقنيات لمساعدة المشاركين على معرفة مكان تركيز الطاقة والموارد بدقة – من خلال الاستناد إلى ثلاث ركائز أساسية: الإحساس بالقيمة وتقديم القيمة والحفاظ عليها.

يقول تشارلز غالونيك ، مدير برنامج إنسياد LEAD وأستاذ السلوك التنظيمي: “بينما يتصارع القادة مع عالم اليوم المعقد، فإنهم يتطلعون إلى خلق قيمة دائمة وسط كل الضوضاء والعقبات. تمكن إنسياد LEAD المديرين التنفيذيين من اكتساب أدوات متخصصة لتوسيع قدراتهم ، وتطوير رؤيتهم لخلق قيمة وتأثير دائمين لأصحاب المصلحة. وتساعد رحلة التعلم المؤثرة والصارمة التي تستغرق 12 شهرًا المديرين التنفيذيين على رؤية العالم من خلال عدسات متعددة وإحداث تأثير هادف ونتائج ذات صلة“.

وعلقت سيفيرين غيو، الرئيس التنفيذي للتسويق في إنسياد، قائلة: “لطالما كانت إنسياد في طليعة الابتكار، وهي واحدة من كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم المكرسة لتقديم تجارب تعليمية تنفيذية غامرة عبر الإنترنت، مما أدى إلى معدلات إنجاز متميزة ومشاركة قوية من المشاركين. يعكس تصميم هذا البرنامج العامين اللذين قضيناهما في النظر عن كثب في الاحتياجات المتغيرة للمديرين التنفيذيين ، ليس فقط من وجهة نظر ما يتعلمونه ، ولكن كيف يتعلمون. تصميم التعلم الفريد هو مناسب تماما للمديرين التنفيذيين المشغولين الذين يتطلعون إلى التقدم في حياتهم المهنية وإحداث تأثير. ستكون تجربة تحويلية حقا”.

تجربة تعليمية مرنة وعالية التأثير

إحدى المزايا الكبيرة ل LEAD هي أنه يمكن للمشاركين التعلم بوتيرة مناسبة لجداولهم الزمنية. يتم تسليم المفاهيم المعقدة في مقتطفات قصيرة بأكثر الطرق فهما من خلال التسليم عبر الإنترنت وغير المتزامن. يتم تعزيز رحلة التعلم بشكل أكبر من خلال نقاط الاتصال المباشرة (المتزامنة)، والعروض التقديمية الافتراضية الحية ، وتتويج شخصي في حرم إنسياد Europe .