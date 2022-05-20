‫ اختبر قدرات البحث الموازية على HUAWEI Mate Xs 2 مع Petal Search

حقق أقصى قدر من الكفاءة من خلال تجربة البحث الموازية الجديدة

ميلانو، 20 مايو 2022 / PRNewswire / — مع الإطلاق الأخير لهاتف HUAWEI Mate Xs 2 ، يتم التعامل مع المستهلكين بهاتف قابل للطي نحيف وخفيف الوزن ولكنه لا يزال مزودًا بتقنية HUAWEI الرائدة. يقدم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 إمكانات ذكية متعددة النوافذ يمكنها زيادة استخدام الهاتف، مما يؤدي إلى تفاعل تعاوني بين التطبيقات المختلفة لتحقيق استمرارية أفضل. في هذه الملاحظة، اعتمد تطبيق Petal Search وتحسينه للعمل جنبًا إلى جنب مع وظائف البحث الموازية الجديدة.

تجربة بحث موازية على Petal Search تزيد من الكفاءة

من خلال التكيف مع الحياة الدائمة لعملاء اليوم، يتيح Petal Search للمستخدمين مضاعفة تجربة الكفاءة لديهم بتصميم جديد لمحرك البحث.

مع تحسين Petal Search الآن للشاشات القابلة للطي، يمكن للمستخدمين البحث عن مجموعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأخبار والتطبيقات والتسوق والخدمات القريبة وغير ذلك الكثير على شاشة True-Chroma القابلة للطي مقاس 7.8 بوصة لهاتف HUAWEI Mate Xs 2 الجديد. بنقرة واحدة على شريط البحث، يتم تنشيط وظيفة البحث المتوازي تلقائيًا حيث يتم عرض تفاصيل البحث بسلاسة عبر كلتا الشاشتين في تخطيط نافذة مزدوجة. يسمح هذا التصميم التفاعلي للمستخدمين بأداء مهام متعددة على شاشات أكبر مما يحسن الكفاءة حتى أثناء تصفح أوقات الفراغ.

يوفر Petal Search للمستهلكين وظيفة البحث المتوازي، مما يسمح بعرض أجزاء مختلفة من خدمات البحث التي يستخدمها المستهلك على كلتا الشاشتين في نفس الوقت. سيتم مضاعفة المعلومات القيمة، وسيتم تقليل العمليات المعقدة بمقدار النصف، وسيتم تحسين الكفاءة بنسبة 100%.

يتيح البحث المتوازي للمستخدمين عرض نتائج البحث على الفور على شاشة واحدة مع الاستمرار في التمرير خلالها للحصول على مزيد من الخيارات على الشاشة الأخرى. على سبيل المثال، قم بالتمرير خلال خيارات الطعام القريبة على إحدى الشاشات، أثناء عرض معلومات مفصلة عن خيار التحديد من ناحية أخرى، والصفقات، والقائمة، وصور الطعام، والمراجعات، والطلب عبر الإنترنت، وما إلى ذلك. باستخدام هذا التصميم متعدد الاستخدامات، يمكن للمستهلكين تجربة تجربة تصفح سلسة وفعالة.

نظرًا لأن التسوق عبر الإنترنت هو الحل الأمثل لمعظم المستخدمين، فقد أظهرت الأبحاث أن ما يقرب من 51% من المستهلكين يزورون ما يصل إلى 4 مواقع قبل أن يقرروا شراء منتج (المصدر: متجر مقارنة الناس). لمساعدة المستهلكين في بحثهم، يمكن لوظيفة البحث الجديدة عرض تفاصيل المنتج كلها على صفحة واحدة مما يتيح سهولة المقارنة بين عنصرين. علاوة على ذلك، يسمح Petal Search للمستخدمين بتشغيل خدمتي بحث في وقت واحد، مثل تطبيقات دفق الفيديو على شاشة واحدة من HUAWEI Mate Xs 2 أثناء قراءة آخر الأخبار على الشاشة الأخرى.

بحث شامل للحصول على تجربة بحث غامرة

مع وظيفة البحث المتوازي Petal Search ، يمكن للمستهلكين الاختيار بين وضعين مختلفين للعرض. باستخدام وضع النافذة المزدوجة، يشاهد المستهلكون أجزاء مختلفة من البحث على كل شاشة مما يزيد الكفاءة. أو إذا كان المستهلكون يحتاجون إلى عرض أفضل، فإن وضع النافذة الواحدة يوفر رؤية أكبر لتجربة بحث أكثر شمولاً.

استمتع بتجربة بحث غامرة على الشاشة الكبيرة لهاتف HUAWEI Mate Xs 2 الجديد مع بحث All-In-One من Petal Search . من خلال الشراكة مع أكثر من 3000 من كبار تجار التجارة الإلكترونية والسفر والتجار المحليين، تعمل Petal Search على تحسين التسوق والسفر وأكثر من 20 فئة بحث عمودية أخرى للمستخدمين للبحث منها.

جرب قوة البحث الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالترفيه. اعثر على صفقات مثيرة وقارن بين العناصر والأسعار وغير ذلك الكثير دون الحاجة إلى فتح علامات تبويب إضافية، عند التسوق عبر الإنترنت باستخدام Petal Search . خطط أيضًا لعطلتك القادمة مع Petal Search من خلال مقارنة أسعار الرحلات الجوية والفنادق كلها في صفحة واحدة. تعال وانتقل بتجربة البحث إلى المستوى التالي!

استنادًا إلى استراتيجية Huawei 1+8+N لجميع السيناريوهات والقدرة على التكيف للأجهزة والبرامج، تهدف Petal Search إلى تزويد المستخدمين بتجربة بحث سلسة ومتسقة.

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