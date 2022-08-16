‫استطلاع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): يعتقد 78.34٪ من الناس أن الصين قد ساهمت في تنشيط الاقتصاد العالمي

بكين، 16 غشت/آب 2022 / PRNewswire / –يعتقد أكثر من 78 في المائة من الناس من جميع أنحاء العالم أن الاقتصاد الصيني قد ضخ الحيوية في الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي وأصبح محركًا للاقتصاد العالمي، وذلك وفقًا للاستطلاع المشترك الذي أجراه معهد CGTN Think Tank والمعهد الصيني للرأي العام في جامعة الرينمين الصينية.

أجريت خلال الاستطلاع مقابلات مع المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و64 عامًا في المتوسط من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، بالإضافة إلى دول نامية مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك وتايلاند والهند وباكستان والإمارات العربية المتحدة ومصر ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا. أكثر من نصف المستجيبين حاصلون على تعليم عالي، مع 54.71 بالمائة حاصلون على درجة البكالوريوس أو أعلى، 15.22 بالمائة منهم حاصلين على على ماجستير وأطباء.

أظهر الاستطلاع أن 91.46٪ من المشاركين من إفريقيا أشادوا بالإنجازات الاقتصادية للصين. تبعتها أوروبا عن كثب بحصة قدرها 81.6 في المائة، في حين احتلت أمريكا الشمالية المرتبة الثالثة بنسبة 78.09 في المائة.

أشاد أشخاص من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق بالإنجازات الاقتصادية للصين. وفي الوقت نفسه، 84.02 في المائة من المشاركين من البلدان النامية يثقون في الاقتصاد الصيني، أكثر من أولئك الذين ينتمون إلى الدول المتقدمة.

العمل الشاق يؤتي ثماره

الغالبية العظمى من المستجيبين لديهم انطباع إيجابي عن الشعب الصيني، ويعتقد 84.42 في المائة من المستجيبين الأفارقة و 71.18 في المائة من المستجيبين الأوروبيين أن الصينيين يعملون بجد ولديهم دوافع ذاتية.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الصين من 6100 دولار إلى أكثر من 12000 دولار على مدى السنوات العشر الماضية، وهو ما يعتقد 76.65 في المائة من المستطلعين أنه أمر رائع. في الاستطلاع، يعتقد أكثر من 70 في المائة من المشاركين من خمس قارات أن الصين تزداد ثراءً.

تمكنت الصين من انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص في المناطق الريفية من براثن الفقر في العقد الماضي، واعتقدت الغالبية العظمى من المشاركين العالميين أن السببين الرئيسيين للإنجاز التاريخي هما أن اقتصاد الصين يحافظ على نمو سريع وأن القادة الصينيين مصممون ويسيرون بحزم نحو أهدافهم.

فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي السريع، كان المشاركون في الاستطلاع أكثر إعجابًا بتطور شبكة الجيل الخامس 5G في الصين والذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية عالية السرعة. في إفريقيا، كان 73.87 في المائة من المستجيبين أكثر إعجابًا بشبكة الجيل الخامس الصينية، وأشاد 55.28 في المائة بالسكك الحديدية عالية السرعة في البلاد. في أوروبا، أعرب 52.77٪ من المشاركين عن إعجابهم بالتقدم الذي حققته البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي.

عالم متعدد الأقطاب

كما سأل الاستطلاع المستجيبين عن آرائهم حول النظام العالمي المستقبلي. يعتقد حوالي 6 في المائة من الناس حول العالم أن العالم سيكون أحادي القطب في المستقبل – تهيمن عليه إما الولايات المتحدة أو الصين – بينما يعتقد 34 في المائة، وهي النسبة التي تمثل أكبر مجموعة، أن العالم متعدد الأقطاب هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا، وفقًا للاستطلاع.

أيد 61٪ من الذين شملهم الاستطلاع المفهوم الصيني “مجتمع ذو مستقبل مشترك”، والذي يؤكد على البشرية ككل ويسعى لطريق جديد لتجنب المواجهة.

يتفق الأشخاص من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق أكثر مع نظرة الصين للعالم.

من بين التأثيرات التي جلبتها مبادرة الحزام والطريق على دولهم، “تقاسم مكاسب التنمية” (53 في المائة)، و “توسيع السوق الدولية” (51 في المائة)، و “تعزيز البنية التحتية الأساسية” (44 في المائة) و “تعزيز التبادل الثقافي” (43 في المئة) هم الأكثر اختيارًا في الاستطلاع.

قال 8 في المائة فقط إنهم يعتقدون أن بلادهم كانت عرضة لـ “شراك ديون” نصبتها الصين.

وبحسب الاستطلاع، وافقت الغالبية على نهج الصين تجاه حقوق الإنسان.

وافق حوالي 57 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على عبارة “تعامل الصين دائمًا حقوق الإنسان بشكل واقعي وعملي. لا ينبغي فصل حقوق الإنسان عن حقائق ومراحل التنمية في أي بلد. والحق في العيش والتنمية هما الاساسيان “ووافق 26 في المائة تماما على ذلك.

الرابط: https://news.cgtn.com/news/ 2022-08-14/CGTN-poll-78-34-of- people-believe-China- vitalized-world-economy- 1cuXHRzRyq4/index.html

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