‫استعدوا للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في منطقة إي إم ببانكوك مع ساعات عمل ممتدة

تسوق وتناول الطعام حتى الساعة 11 مساءً في إمبوريوم وإم كوارتر وإمسفير

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 91 ديسمبر 2024 – في موسم العطلات هذا، من المتوقع أن تصبح منطقة إي إم وجهة احتفالية عالمية، حيث ترحب بالسياح من جميع أنحاء العالم لتجربة سحر عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في بانكوك. تضم هذه الأماكن مراكز إمبوريوم وإم كوارتر وإمسفير الشهيرة للتسوق التي ستمدد ساعات عمل متاجرها الكبرى من 20 ديسمبر 2024 إلى 31 يناير 2025 حتى الساعة 11 مساءً، وحتى منتصف الليل في سوق جورميه وسوق جورميه إيتس. وباعتبارها وجهة رائدة للتسوق الفاخر وتناول الطعام على مستوى عالمي والترفيه الاستثنائي، تدعو منطقة إي إم الضيوف من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بأجواء عطلة نابضة بالحياة في قلب عاصمة تايلاند.

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في عام 2024، أصبحت بانكوك المدينة الأكثر زيارة في العالم وفقًا لتصنيف يورومونيتور إنترناشيونال حيث جذبت 32.4 مليون زائر، وتتوقع هيئة السياحة في تايلاند حدوث زيادة بنسبة 60% على أساس سنوي في عدد الزوار خلال موسم العطلات من 22 ديسمبر إلى 1 يناير 2025.

يتألق موسم الأعياد في بانكوك بالأضواء النابضة بالحياة والأنشطة الصاخبة، ويتركز حول منطقة إي إم الحيوية التي تضم 3 مراكز للتسوق: إمبوريوم وإم كوارتر وإمسفير، وهي منطقة لا بد من زيارتها للتسوق وتناول الطعام والترفيه خلال العطلات.

أحدث إمسفير ضجة هذا الموسم، فهو أحدث نقطة جذب في المدينة للحياة الليلية والترفيه. ويعد إي إم وندر بمثابة جوهرة التاج، فهو مركز ترفيهي عالمي المستوى يضم بارات متميزة وتجارب حياة ليلية في الطابق الخامس وطابق 5M. وتصفه سوبالوك أومبوه، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ذا مول جروب، بأنه “عاصمة بانكوك التي لا تنام”، حيث ينافس مناطق الحياة الليلية الشهيرة مثل لان كواي فونج وكلارك كواي.

لا تفوت زيارة نادي ترايبس سكاي بيتش، وهو عبارة عن أعجوبة على السطح توفر إطلالات بانورامية وكوكتيلات احتفالية وموسيقى حية تجسد روح العطلة. ومن الأماكن التي يجب عليك زيارتها أيضًا باتر بير، وهو التميمة الرائعة التي أصبحت عروضها الراقصة وهداياها التذكارية من المخبوزات تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسياح على حد سواء.

مقابل إمبوريوم، يبهر مركز إم كوارتر الجميع بشجرة عيد الميلاد الأيقونية، وهي عبارة عن قطعة مركزية متلألئة محاطة بمتاجر الأزياء الراقية مثل جنتل مونستر، وأوف وايت، وزارا، وغيرها. تقدم مطاعمه الفاخرة كل شيء بدءًا من ولائم العطلات الشهية إلى الأطباق المدمجة المبتكرة. ومع مبيعات نهاية العام التي وصلت إلى ذروتها، أصبحت هذه المدينة بمثابة المبتغى لمحبي التسوق.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن هدايا حصرية، فإن إمبوريوم يسحرهم بعروض العطلات المتطورة ومجموعة مختارة من المقتنيات الفاخرة بداية من المجوهرات الراقية إلى منتجات التجميل المصنوعة يدويًا، إنه المكان المثالي للعثور على كنز العطلة الذي لا ينسى.

يوجد موقع إي إم في منطقة فروم فونج الصاخبة، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر محطة قطار بي تي إس فروم فونج المعلق، مع وجود ممر علوي يربط جميع مراكز التسوق لاستكشافها بسلاسة. وفي مكان قريب، يوفر متنزه بنشاسيري ملاذًا هادئًا بمساحاته الخضراء الوفيرة – وهو مكان هادئ لالتقاط الأنفاس وسط ضجيج الاحتفالات.

بالنسبة للزائرين الذين يبحثون عن التسوق أو تناول الطعام أو الاستمتاع بأجواء العطلة الرائعة، توفر منطقة إي إم ببانكوك تجربة لا مثيل لها. في هذا الموسم الاحتفالي، دع أضواء المدينة المبهرة وثقافتها النابضة بالحياة واحتفالاتها التي لا نهاية لها تجعل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ذكرى لا تُنسى لجميع الذين يسافرون إلى هذه الوجهة المفعمة بالحيوية.