اسمع بشكل طبيعي من خلال: إطلاق هايسنس ساوند بار U5120G جديد تمامًا في جنوب إفريقيا

يأتي ساوند بار U5120G المبتكر مزودًا بـ 11 مكبر صوت مدمج متعدد الاتجاهات ومضخم صوت لاسلكي بقوة 180 واط لما مجموعه 510 واط من الصوت عالي الجودة. يمكن لمضخم الصوت 8 بوصة معالجة الأصوات بسرعة منخفضة تصل إلى 40 هرتز، مما يضيف تأثيرات جهير عميقة وقوية إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب والموسيقى. تتميز الأجهزة بسهولة الاتصال ومتوافقة مع البلوتوث، مما يعني أن الإعداد نظيف وسهل وغير مؤلم.

أما فيما يتعلق بتجربة الصوت، فإن وضع مكبر الصوت داخل ساوند بار U5120G ينشئ نظامًا محيطيًا بصوت حقيقي 5.1.2 بوصة. لاحظ أحد المستخدمين أنه على عكس أنظمة الصوت المحيطي التقليدية، التي تحتوي على “بقعة حلوة” واحد للحصول على أفضل التأثيرات المحيطية، مع ميزة DTS الافتراضية البديهية: X و Dolby Atmos ، يوفر لهم ساوند بار U5120G صوتًا محيطيًا مغمورًا 360 درجة دافئًا وصادقًا في أي موضع للجلوس في غرفة التلفزيون.

يمكن لساوند بار U5120G معالجة الصوت عالي الدقة، مما يمنح جودة صوت مماثلة لجودة استوديوهات التسجيل وقاعات الحفلات الموسيقية. تمكنها تقنية هاي- ريماستر من تحسين جودة الصوت لمصادر الإدخال الأخرى مثل الأقراص المضغوطة و MP3 . أثنى العديد من المستخدمين على هذه الميزة، مدعين أنها تضخم الصوت المضغوط إلى إشارة صوتية موسعة وأكثر دفئًا وثراءً تضيف عمقًا وبُعدًا للموسيقى أو الأفلام. بالنسبة لمتطلبات الصوت المتطورة مثل الأفلام والألعاب، يدعم ساوند بار U5120G أيضًا 4K و 3D ، ومعالجة البيانات دون فقدان الجودة وتحسين تجربة الترفيه الشاملة بشكل كبير.

وفقًا لتعليقات المستخدم، يمكن تركيب ساوند بار U5120G بسهولة على الحائط. كما أنه سهل الإعداد، مع جهاز تحكم عن بعد واحد يدعم EzPlay وقوائم بديهية للتخصيص والتبديل بين أوضاع الصوت المختلفة. إذا كان المستخدمون لا يرغبون في تغيير أوضاع الصوت يدويًا، فإن وضع الذكاء الاصطناعي EQ المدعوم بتقنية Hi-AT يوفر تحسين الصوت لكل مشهد. سواء كنت تشاهد الرياضة أو الأفلام أو الأخبار أو تستمع إلى الموسيقى أو تلعب لعبة، يمكن وضع الذكاء الاصطناعي EQ الكشف عن أفضل تجربة صوتية والتكيف معها.