الأعمال الفنية الأصلية تقربك من الصين في الحقبة الجديدة

بكين، 29 آب/أغسطس، 2022 / PRNewswire / — هل تريد أن تفهم تطور الصين خلال العقد الماضي؟ ستوفر سي جي تي أن ومركز سي أم جي للغات الأوروبية والأميركية اللاتينية للجمهور العالمي قائمة من العروض الفنية التي تركز على “الصين في الحقبة الجديدة” عبر منصات متعددة اللغات في آب/أغسطس 2022.

تكشف هذه العروض عن صورة واضحة للصين الحقيقية، إذ تقود المشاهدين عبر عقد من التنمية والتغيير، ومسار التنمية في البلاد، وثقافتها المتنوعة والشاملة.

وهذه نظرة على بعض النقاط البارزة.

الجميع مهمون: الصين خلال عقد

لفهم التغييرات التي مر بها الشعب الصيني على مدى السنوات العشر الماضية، يستكشف فيلم “الصين في عقد” تحول الصين في مجالات متعددة – من التنمية عالية الجودة إلى الحكم، ومن بناء أساس ثقافي إلى الازدهار المشترك عالميًا.

من خلال 36 قصة يرويها أفراد عاديون، يكشف الفيلم حقيقة أن الجميع في الصين مهمون، ومن خلال مساهماتهم، يمكن أن تحدث المعجزات.

الصين عبر عدسة عالمية

كيف تبدو الصين من منظور عالمي؟ تقدم سي جي تي أن مجموعة متنوعة من العروض المصممة لمنح المشاهدين من جميع أنحاء العالم فكرة أعمق عن واقع الحياة في البلاد.

يقدم عرضا “روايتي عن الصين” و “في الطريق” للمشاهدين في الخارج قصصًا حقيقية لفهم التغييرات التي تشهدها الصين وتطورها.

يسجل عرض “الشباب اللاتيني في المناطق الريفية بالصين” رحلة ميدانية لثلاثة شبان من أميركا اللاتينية إلى مقاطعة سيشوان بجنوب غرب الصين للتحقيق في نموذج التنمية الريفية في البلاد. كما انضم السفير الأرجنتيني لدى الصين إلى الرحلة وشارك بأفكاره حول تنشيط الريف الصيني من خلال دفتر يومياته.

يقدم فيلم “مسار الصين: تحليل بانورامي” للمشاهدين صورة شاملة للصين من خلال رؤى قادة العالم والمفكرين العالميين حول حوكمة البلاد.

يجلب فيلم “مقتبسات كلاسيكية لـشي جنبنغ” طريقًا جديدًا تمامًا بخمس لغات لاكتشاف القصص وراء الكلاسيكيات ومناقشة الأساس الثقافي للشعب الصيني، من أجل مساعدة المشاهدين على فهم كيف تساعد الحكمة الصينية في دعم حكم الأمة المتطورة .

من الفقر إلى الازدهار: الطريق الصيني إلى التحديث

من خلال مجموعة من البرامج، تسعى سي جي تي أن إلى شرح كيف قضت الصين على الفقر المدقع وواصلت طريقها نحو التحديث.

من المدن الكبرى الصاخبة إلى القرى النائية، لم يتوقف التقدم والتحديات على مسار التحديث في الصين أبدًا. يناقش فيلم “التحديث لـ 1.4 مليار” عملية وخصائص طريق الصين الفريد إلى التحديث ويجمع خبراء عالميين لمناقشة أهميته الدولية.

يعرض الفيلم الوثائقي “الطريق إلى الرخاء المشترك” للدكتور روبرت لورانس كون التحولات في الصين من زوايا مختلفة.

تعتمد سلسلة “الصين بالأرقام” المكونة من 12 حلقة على الإحصاءات وتستخدم الأرقام لعرض التحولات في الصين في مجموعة واسعة من الجوانب بما في ذلك الاقتصاد والتخفيف من حدة الفقر والبنية التحتية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة.

متنوعة وشاملة: جمال الثقافة الصينية: جمال الثقافة الصينية

سيلقي عدد من العروض الجديدة نظرة عميقة على ثقافة الصين وتاريخها. وهي تناقش الدور الحيوي للتبادلات الثقافية في التعلم والاحترام المتبادل بين الأمم.

يقدم فيلم “المزاج العاطفي” منظورًا منعشًا للتبادلات الثقافية بين الصين وبقية العالم.

فيما يبرز فيلما “فودوايز” و”لماذا نحب دونهوانغ” النسيج الثقافي النابض بالحياة للصين، ويأخذان المشاهدين في رحلة إلى جوهر الثقافة الصينية.

يحلل فيلم “الأغنية المرسومة” الجماليات الصينية التقليدية من خلال أنماط الحياة الظاهرة في لوحات أسرة سونغ باستخدام تقنية الفن الافتراضي، بينما يسلط فيلم “الوراثة” الضوء على التراث الثقافي الصيني غير المادي الغني والحكايات التي تكمن وراءه.

كما كشفت سي جي تي أن النقاب عن “صندوق الصين”، وهو منتج فيديو تفاعلي سيُعرض في تشرين الأول/أكتوبر. يوفر صندوق الصين تجربة مشاهدة فيديو جديدة من خلال إنشاء عالم افتراضي، حيث يمكن للمستخدمين اختيار الصور الرمزية التي يحبونها والاستمتاع بآلاف مقاطع الفيديو.

مهرجان الصين للأفلام الوثائقية في إفريقيا 2022

أطلقت سي جي تي أن العرض العالمي لمهرجان الصين للأفلام الوثائقية 2022 في إفريقيا، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها المهرجان حدثًا خاصًا لمنطقة معينة، بحضور سفراء الصين في بنين والكاميرون والغابون والسنغال وتنزانيا وزيمبابوي.

سينضم إلى المهرجان ثلاثون مذيعا ومؤسسة من 20 دولة أفريقية لعرض قصص للجمهور الأفريقي.

منذ انطلاق مهرجان الصين للأفلام الوثائقية 2022 في حزيران/يونيو، تم عرض أو بث أكثر من 50 فيلمًا وثائقيًا أنتجتها شبكة سي جي تي أن للجماهير العالمية. وهي تشمل أفلاما حائزة على جوائز باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والروسية.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-08-28/Original- productions-taking-you-closer- to-China-in-the-New-Era- 1cROjP00bD2/index.html

رابط الفيديو- https://www.youtube.com/watch? v=Xduh8eD71Qk