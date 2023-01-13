‫الابتكار ونسبة تكلفة الأداء العالية والخدمة المتميزة – مفاتيح نجاح SANY العالمي

سلط شو الضوء في الخطاب، على النجاح الذي تمتعت به SANY في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحقيق نمو بمقدار 330 ضعفًا على مدار العقدين الماضيين، حيث تم إدراجها في قائمة فوربس غلوبال 2000 ، وبناء مصنعين (شبكة المنارات العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي) معتمدين رسميا للمنارات (وهما حاليًا المصنعان الوحيدان في الصناعة الثقيلة العالمية)، وتم تصنيفها كواحدة من أفضل 5 مصانع في الصين ومن بين أكبر 80 شركة في العالم الأكثر ابتكارًا. ثم أشار شو إلى أحد الأسباب الرئيسية لهذا النجاح: إيمان القيادة الراسخ بالابتكار واستثمار الشركة الدائم في البحث والتطوير، مع مركز البحث والتطوير لآلات البناء العالمية SANY في كونشان بالصين، الذي تم افتتاحه في يناير/كانون الثاني 2022.

أرسل رسالة واضحة إلى عملاء وتجار SANY العالميين، مفادها أن كونك علامة تجارية متميزة على مستوى عالمي يتطلب جودة المنتج التي أثبتت جدارتها واختبارها على مدار الوقت وبأسعار معقولة تعود بالفائدة على أكبر عدد ممكن من العملاء. قال شو: “إن أفضل نسبة الجودة إلى السعر هي أهم ميزة تنافسية لنا، فنحن نساعد عملائنا على توفير 30٪ على الأقل من تكاليف التشغيل الخاصة بهم.”

وفي إشارة إلى التحدي المتمثل في كيفية التعامل مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة والمتغيرة في حقبة ما بعد الوباء، قال شو: “الأزمات غالبا ما تكون مليئة بالفرص والتحديات. باستخدام التفكير الصفري للنظر في الأزمة، سيكون الرصيد النهائي صفراً، وقبول الواقع وإجراء التغييرات هو اختيار الفائز. لماذا نكون هؤلاء الخاسرين لا الرابحين؟ “

من أجل التنمية المستدامة والمستمرة، وعد شو بأن SANY ترى دائمًا الخدمة كأولوية قصوى في خلق قيمة قصوى للعملاء: “لا ينبغي لعملاء SANY أبدًا القلق بشأن الخدمة أو توفر المعدات. يجب تقديم جميع معداتنا والتحضير لها بشكل صحيح”. في العام الماضي، بالإضافة إلى خدمة الصيانة العادية والتقليدية لمعدات الآلات، تم إطلاق حملة خدمة تسمى “غرين أكشن Green Action ” في جميع أنحاء العالم، والتي تضمنت خدمة إصلاح مجانية للمعدات المتقاعدة والمنسية. أضاف شو أيضًا أن SANY أنشأت 8 مراكز لوجستية إقليمية على مستوى العالم لقطع الغيار جاهزة لتلبية أي احتياجات ملحة من العملاء في جميع أنحاء العالم.

للتعرف على النقاط البارزة في خطاب شو، يرجى النقر هنا: https://www.youtube.com/watch? v=_nxT5_mTEl8&t=170s

وودي وو، wud43@sanyglobal.com

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1982386/1.mp4