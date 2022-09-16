‫الحالة العالمية للحد من أضرار التبغ: يجب أن تتبنى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الحد من الضرر لتقليل الأعداد المتزايدة من متعاطي التبغ

لندن وليلونغوي، ملاوي, 16 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — مع أكثر من 200000 حالة وفاة متعلقة بالتدخين كل عام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هناك حاجة ملحة للمنطقة لتبني الحد من أضرار التبغ، وفقًا لوكالة الصحة العامة في المملكة المتحدة.

المعرفة•العمل•التغيير ( K•A•C ) يجادل بأن الحد من أضرار التبغ يمكن أن يولد مكاسب كبيرة في مجال الصحة العامة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في وقت من المتوقع أن يرتفع فيه عدد متعاطي التبغ في جميع أنحاء القارة ككل إلى 62 مليون بحلول عام 2025.

العديد من الناس إما لا يستطيعون أو لا يريدون الإقلاع عن استخدام النيكوتين، لكن التدخين قاتل. يوفر الحد من أضرار التبغ للمدخنين خيار التحول من السجائر القابلة للاحتراق إلى منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا التي تشكل مخاطر صحية أقل، بما في ذلك أبخرة النيكوتين (السجائر الإلكترونية)، وأكياس النيكوتين الخالية من التبغ، والسنوس السويدي (التبغ الفموي) ومنتجات التبغ الساخن.

ورقة الإحاطة الجديدة من K•A•C ، الحد من أضرار التبغ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، من تأليف Chimwemwe Ngoma ، مؤسس THR ملاوي ، تبحث في الوضع الحالي للحد من أضرار التبغ في 48 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وبالإضافة إلى النظر في الدور الاقتصادي للتبغ في المنطقة، تقدم الورقة دليلًا لكل بلد على حدة بشأن توافر منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا ومركزها القانوني. ويلاحظ التقرير التقدم المحرز في الحد من أضرار التبغ في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع تسليط الضوء على عمل جماعات مناصرة المستهلكين التي تقدم معلومات دقيقة عن السجائر القابلة للاحتراق ومنتجات النيكوتين الأكثر أمانًا.

غير أن توافر المنتجات وإمكانية الحصول عليها، مثل أبخرة النيكوتين، لا يزالان ضعيفين في العديد من البلدان، في حين أن سلامة المنتجات تحتاج إلى تنظيم مناسب. لا يستطيع العديد من المدخنين الوصول إلى دعم الإقلاع عن التدخين. ولا تستطيع بعض الحكومات تلبية المتطلبات الأساسية لنظام رعاية صحية قوي، وهناك نقص في التمويل اللازم للوقاية من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالتدخين.

هناك أيضًا معلومات خاطئة واسعة النطاق ومتعمدة تتداول حول منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا، ولا يزال العديد من المستهلكين ومؤسسات الرعاية الصحية والحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غير مدركين لإمكانات الحد من أضرار التبغ.

بالنظر إلى المستقبل، يقول تشيمويموي: “ولكي تصبح أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خالية من التدخين، فإنها تحتاج إلى منتجات نيكوتين أكثر أمانا ومجدية محليا، وميسورة التكلفة، وملائمة، ويمكن الوصول إليها، ومقبولة ثقافيا، وتدعمها أنظمة معقولة للمنتجات. ولكي يحدث ذلك، ينبغي للحكومات في أفريقيا أن تسعى جاهدة إلى أن تظل مستقلة، وأن تجري تقييماتها الخاصة للأثر الاجتماعي والاقتصادي، وأن تضع سياسات قائمة على العلم تتضمن الحد من أضرار التبغ”.