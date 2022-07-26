الدوري الدولي المتحد للبيسبول ينشئ أول دوري بيسبول احترافي على الإطلاق لخدمة الهند وباكستان والشرق الأوسط

فريق من المديرين التنفيذيين الرياضيين العالميين يتعاونون مع أيقونات قاعة مشاهير البيسبول ماريانو ريفيرا وباري لاركين لإطلاق الدوري في دبي

نيويورك ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يوليو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت رابطة البيسبول الدولية المتحدة ( UIBL ) اليوم عن خطتها لجلب البيسبول المحترف إلى الهند وباكستان والشرق الأوسط، بدءًا من العرض الافتتاحي الذي سيقام في دبي في فبراير 2023. وقد دخلت UIBL في شراكة مع أساطير قاعة المشاهير في البيسبول، ماريانو ريفيرا وباري لاركين – وهما من أكثر نجوم الرياضة شهرة وتتويجًا، مع ست بطولات عالمية مجتمعة متتالية و 25 اختيارًا لنجم كل المباريات – للمساعدة في بناء الدوري وتطويره وتنميته.

شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط هي موطن لملياري شخص. أكثر من 900 مليون من هؤلاء الناس هم من محبي الكريكيت – رياضة المضرب والكرة الأكثر شعبية في العالم. في حين أن لعبة البيسبول موجودة في جيوب صغيرة في جميع أنحاء جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ( GCC) ، إلا أن هناك غيابًا للدوريات الاحترافية خاليًا من الخبرة العميقة والقاعدة الشعبية لتطوير اللاعبين والبنية التحتية. يتطلع فريق UIBL إلى تغيير ذلك.

“أنا ممتن جدا لكوني جزءًا من مهمة UIBL المثيرة لإلهام ملياري مشجع جديد للوقوع في حب لعبة البيسبول”، هذا ما قاله ريفيرا، القائد المهني للبيسبول المحترف في عمليات الإنقاذ والألعاب المنتهية، واللاعب الوحيد الذي تم انتخابه بالإجماع لقاعة المشاهير. “نحن نعتقد أن هناك فرصة مذهلة لتثقيف وإلهام وترفيه مشجعي الكريكيت هؤلاء، وفتح قلوبهم لشكل مثير وذي صلة ثقافية من البيسبول.”

البيسبول الأمريكي هو عمل بقيمة 13 مليار دولار مع ما يقرب من 100 مليون مشجع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا ومتابعين مسعورين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، لم تتواصل اللعبة بعد مع عشاق الرياضة في جنوب آسيا والشرق الأوسط، الذين يمثلون مجتمعين أكبر قاعدة لمشجعي الكريكيت في العالم. في جنوب آسيا وحدها، شاهد أكثر من 167 مليون شخص كأس العالم T20 للمجلس الدولي للكريكيت ( ICC ) العام الماضي – بزيادة 70 مليون شخص عن السوبر بول وأكثر من 150 مليون شخص عن بطولة العالم.

وعلى النقيض من قاعدة مشجعي البيسبول المسنين، التي يبلغ متوسط عمرها 57 عامًا، فإن مشجعي الكريكيت هم من بين أصغر مشجعي الرياضة في العالم، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 34 عامًا. لدى UIBL خطط لابتكار وتطوير اللعبة للمساعدة في التقاط وإشراك هذه الديموغرافية الأصغر سنًا والأكثر تنوعًا.

“نريد أن نكرم اللعبة، ونريد تغييرها”، هذا ما قاله Kanwal S. Sra ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل UIBL . “نحن متحمسون للمساعدة في مشاركة جمال وتراث اللعبة مع جزء من العالم لم يحتضنها بالكامل بعد. ونحن متحمسون أيضًا للقيام ببعض الأشياء بشكل مختلف، والعمل على سنوات من البيانات، وعقود من البحث، وقرون من الفهم الثقافي. والأهم من ذلك، أننا متحمسون للمساعدة في إطلاق العنان للجيل القادم من الأبطال الرياضيين الهنود والباكستانيين والإماراتيين الذين سيتمكن ملايين المشجعين من التواصل معهم والتواصل معهم لسنوات قادمة. لا يوجد مكان في العالم لبدء هذه الرحلة أفضل من دبي، واحدة من أكثر المدن شهرة في العالم. إن دبي يقودها قادة استثنائيون لديهم رؤية مشتركة للنمو من خلال الرياضة والترفيه، ويشرفنا أن نتشارك معهم”.

ستقدم UIBL تغييرات جديدة في القواعد، وتخلق مفاهيم لعب أصلية، وتجلب إلى الحياة تجربة مشاهدة أكثر غامرة للجماهير في الملعب والمنزل. بالإضافة إلى الابتكارات في اللعب والترفيه، ستقود UIBL تنسيق دوري متعدد البلدان يضم لاعبين من جميع أنحاء العالم ويتيح المنافسة الدولية. وقد بدأت الرابطة بالفعل في تفعيل برنامجها الكشفي الدولي والتطوير الذي يركز على جنوب آسيا، مع رؤية للشراكة مع المنظمات المحلية الاستثنائية لبناء أكاديميات البيسبول UIBL في جميع أنحاء المنطقة.

“نحن نعتقد حقًا أن تطوير اللاعبين يجب أن يبدأ على المستوى الشعبي”، هذا ما قاله لاركين، الفائز بتسع جوائز Silver Slugger ، وثلاث قفازات ذهبية، وواحد من 42 لاعبًا فقط في التاريخ للفوز ببطولة العالم، وجائزة MVP ، وإدخالهم في قاعة المشاهير. وأكمل: “لقد أمضيت السنوات العشرين الماضية من حياتي في التركيز على مساعدة الشباب على تعلم أساسيات لعبتنا العظيمة، فضلًا عن أساسيات القيادة العظيمة. هذا هو جمال البيسبول – عندما تعلمها بالطريقة الصحيحة مع القناعة الصحيحة، يمكنك مساعدة الشباب على النجاح داخل وخارج الملعب. لقد رأيتها هنا في الولايات المتحدة، ورأيتها خلال فترة وجودي في البرازيل، وشاهدتها خلال رحلاتي إلى شرق آسيا. والآن، أنا متحمس جدًا للمساعدة في تقديم هذا المستوى من التعليم والتوجيه إلى الهند وباكستان والإمارات العربية المتحدة”.

كجزء من إطلاقها، قدمت UIBL أيضًا شعار علامتها التجارية وتصميمها، والذي يلتقط بشكل فني اللحظة الأكثر إثارة في لعبة البيسبول – الجري للقاعدة. تم تصميم كل عنصر من عناصر العلامة التجارية للمساعدة في تثقيف المنطقة حول اللعبة وكذلك إلهام خيال المشجعين الأصغر سنًا.

“لا ترقى العديد من اللحظات في الرياضة إلى مستوى الطاقة والإثارة في الركض للقاعدة”، هذا ما قاله كاش شيخ، الرئيس والمدير التنفيذي للتسويق في UIBL. “صوت طرقعة المضرب وصوت غضب الحشد. الارتفاع في الكرة وما يقابله من وقوف المدرجات. يمكن أن يوحد الركض للقاعدة الملعب بأرجوحة واحدة. وقد تم ذلك فقط لأكثر من قرن. أردنا التقاط تلك اللحظة، ومشاركة بعض هذا السحر مع جيل جديد من المعجبين في جنوب آسيا والشرق الأوسط. لا أستطيع الانتظار حتى يتمكن معجبونا في دبي من تجربة ذلك بأنفسهم”.

سيضم المعرض الافتتاحي ل UIBL أربعة امتيازات تمثل أجزاء مختلفة من العالم. سيتم الإعلان عن الامتيازات والمديرين والمدربين والقوائم في وقت لاحق. سيتم لعب جميع ألعاب العرض في دبي.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة uibl.pro .

نبذة عن UIBL

دوري البيسبول الدولي المتحد ( UIBL ) هو أول دوري بيسبول احترافي على الإطلاق تم إنشاؤه لخدمة الهند وباكستان والشرق الأوسط. تتمثل رؤيتنا في المساعدة في توحيد العالم من خلال شغفنا المشترك بالرياضة والترفيه والثقافة. مع وجود أكثر من ملياري شخص وما يقرب من مليار مشجع للكريكيت في المنطقة، نحن ملتزمون بجلب الابتكار والترفيه والبصمة الدولية إلى البيسبول للمساعدة في إلهام المزيد من المشجعين للوقوع في حب اللعبة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.UIBL.pro .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1865352/United_ International_Baseball_League_ Executive_Team.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1865350/United_ International_Baseball_League_ Logo.jpg