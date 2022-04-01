‫”العربي 2″ باقة من البرامج المنوّعةفي شهر رمضان

الدوحة قطر, 1 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — كشَفت قناة “العربي 2″، عن قائمة برامجها التي ستعرض عبر شاشتهاخلال شهر رمضان المبارك بقالب انتاجي عالي المستوى، وبمحتوىمنوّع يناسب جميع أفراد الأسرة العربية.

وفي ما يلي قائمة البرامج حسب توقيت العرض اليومي.

“المطبخ العربي”

يقدّم الشيف سليمان الخوند وصفات من اثنتين وعشرين دولة عربية بطريقة يَسهل تنفيذها، ويذكر معلومات مرتبطة بفوائد هذه الوصفات الصحية وبأسرار لها علاقة بالتطبيق، بداية من التقطيع، ومستوى النضج، والتوابل وغيرها. الشيف سليمان محكّم دولي في العديد من المسابقات العالمية، وشارك في فعاليات عالمية ومعارض ومسابقات، وله برنامج إذاعي، كما شارك في الموسم الأول من “توب شيف” بالإضافة إلى عمله الخاص.

يُعرض البرنامج عند الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس (الثانية بتوقيت غرينتش).

“قرى وعادات”

سلسلة وثائقية نزور سويّة خلالها قرى وبلدات في العالمين العربي والإسلامي، لنتعرف على عادات عائلاتها وتقاليد أهلها، وموائدهم الرمضانية.

يُعرض البرنامج عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القدس (2:30 بتوقيت غرينتش).

“رمضان كريم”

يعرض البرنامج أغاني طربية، وتواشيح يقدمها عبدالكريم الشعار وابنته رنين، وتقارير من بلدان مختلفة تشدد على تنوع العادات والتقاليد والطقوس خلال الشهر الكريم. كما يقدم فقرات صحية، ويعرفنا على أطباق وحلويات رمضانية عربية مختلفة، بالإضافة إلى فقرات منوعةمن أبرزها “الحكواتي”، حيث تروي لنا سارة قصير قصصاً وحكايات لطالما رددها كثيرون في العالم العربي.

يُبث البرنامج عند الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس (الثالثة بتوقيت غرينتش).

مسلسل “الحي العربي”

دراما كوميدية من تأليف مازن عبد الحق، وإخراج ناصر الدوسري. صُوّر المسلسل في قطـَر بمشاركة عدد من النجوم العرب وينقل تجربة أسَر عربية مغترِبة اختلطت مع الشعب المضيف وتفاعلت معه من خلال أحداث يَجري معظمها في مدينة الدوحة في ظل التطور العمراني والحضَري والثقافي الذي تشهده المدينة.

يُعرض المسلسل عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس (الخامسة بتوقيت غرينتش).

مسلسل “بستان الشرق”

كوميديا اجتماعية من إنتاج شركة “ميتافورا” وتأليف ممدوح حمادة، وبطولة عدد من الممثلين والفنانين العرب من كل من سورية ولبنان ومصر والسودان وفلسطين والأردن وتونس. والمسلسل يعكس خلال 30 حلقة، قصصاً من العالم العربي تتناول الأحداث الراهنة في قالب كوميدي جذّاب.

يُعرض المسلسل عند الساعة 9 مساءً بتوقيت القدس (السادسة بتوقيت غرينتش).

مسلسل “ظل”

دراما من بطولة جمال سليمان، وعبد المنعم العمايري، ويوسف الخال، وجيسي عبدو، ورانيا عيسى، وجهاد سعد. تدور أحداث هذا المسلسل الاجتماعي التشويقي حول رواية تتطابق أحداثها مع قصص حقيقية واقعية بكل تفاصيلها، بما فيها من جرائم ومؤامرات وقلوب مكسورة. المسلسل من سيناريو زهير رامي الملا وإخراج محمود كامل.

يعرض عند الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس (السابعة بتوقيت غرينتش).

مسلسل “دنيا تانية”

دراما مصرية تدور أحداثها حول امرأة بسيطة استطاعت بامكانيات محدودة أن تؤثر في طلابها الذين تعلمهم الموسيقى بطريقة مختلفة أوصلتها للعمل في إحدى المدارس المرموقة، لتبدأ التحديات. المسلسل من إخراج أحمد عبد العال، وبطولة ليلى علوي، وعبير صبري، ومجدي كامل، ومي سليم، وفراس سعيد.

يعرض عند الساعة 11 مساءً بتوقيت القدس (الثامنة بتوقيت غرينتش).

“مقامات: الموسم الأول”

برنامج موسيقي يقدمه الفنان رشيد غلام، ويستضيف قامات موسيقية من الوطن العربي لتسليط الضوء على أنماط موسيقية طربية مختلفة، وإحياء التراث العربي الموسيقي.

يعرض عند الساعة 12 مساءً بتوقيت القدس (التاسعة بتوقيت غرينتش).

يمكن متابعة “العربي 2” على ترددات نايل سات 11258 H وسهيل سات 11310 V، ومزودي الخدمات Ooredoo، beIN، Vodafone – GigaTv، Cable Vision، Türksat KabloTV. أو من خلال الموقع الإلكتروني www.alaraby.com/alaraby2 ومنصات التواصل الاجتماعي:

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“العربي 2″، قناة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات تبث من العاصمة القطرية الدوحة. تقدم القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى، والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات، تناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي.

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