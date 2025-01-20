‫الكشف عن أفضل 6 أماكن للعمل في الأردن لعام 2024

عمان، الأردن – 20 يناير 2025 – تم الكشف عن أفضل 6 أماكن عمل في الأردن لعام 2024 وفقًا للبرنامج السنوي المرموق لشهادة أفضل أماكن العمل، والذي يكرم المؤسسات التي تتفوق في خلق بيئات عمل متميزة وتعزيز مشاركة الموظفين في الأردن.تتصدر القائمة شركة، وهي شركة تابعة لشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية، والمعروفة بتركيزها القوي على صحة الموظفين وتطورهم؛ تتبعهافي المركز الثاني بفارق ضئيل، وتشتهر بثقافتها التي تركز على الموظفين والتزامها بالصحة والتطوير؛ ثم تأتيفي المرتبة الثالثة، والمعروفة بتعزيز بيئة عمل شاملة ومبتكرة تعمل على تمكين الموظفين من النجاح.

وفي المركز الرابع يأتي البنك الأهلي الأردني (Jordan Ahli Bank)، والذي يشتهر بنهجه الذي يركز على العملاء وبيئة العمل التي تشجع النمو المهني. ثم شغلت شركة إستارتا (Estarta)، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات، المركز الخامس من حيث ثقافتها التعاونية ومبادراتها المبتكرة في مكان العمل. وأخيرًا، جاءت شركة المال للتمويل (Money for Finance)، وهي مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المالية، في المركز السادس، وهي معروفة بتركيزها على تطوير الموظفين وخلق بيئة داعمة لجميع أعضاء الفريق.

تمثل هذه الشركات الست أفضل ما في ثقافة مكان العمل في الأردن، حيث توفر بيئات يتم فيها تقدير الموظفين ودعمهم وإلهامهم لتقديم أفضل إمكاناتهم. ويظل التزامهم بالتميز يشكل معيارًا عاليًا للشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وفي الأردن، يتعاون البرنامج سنويًا مع العديد من المؤسسات لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ وتعزيز الاستراتيجيات التي تضع الأشخاص في المقام الأول وتعزز نجاح المؤسسة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج: www.bestplacestoworkfor.org