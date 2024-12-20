‫المعرض المتجول “هونغ كونغ الغامرة” في دبي يمنح الزوار نظرة عن قرب على “لؤلؤة الشرق”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 ديسمبر 2024 – افتُتح اليوم (20 ديسمبر) معرض “هونغ كونغ الغامرة” في دبي، محطته الخامسة بعد جولة ناجحة له ضمت العاصمة الأندونيسية جاكرتا، والتايلاندية بانكوك، والماليزية كوالالمبور، إضافة إلى مدينة غوانزو الصينية. ويقام هذا الحدث تحت إشراف دائرة خدمات المعلومات التابعة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ويُنظم المعرض بالتعاون مع مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي، ضمن حملة ترويجية لدائرة خدمات المعلومات، تهدف لعرض المعالم السياحية الجديدة والمزايا والفرص الكامنة في هونغ كونغ. ويقام المعرض تحت عنوان “هونغ كونغ، حيث ينظر العالم إلى المستقبل”، ويدعو الزوار لاستكشاف الإمكانات الفريدة التي تنطوي عليها قطاعات السياحة والأعمال والاستثمار في البلاد.

وبهذه المناسبة، قالت أبولونيا ليو، مدير دائرة خدمات المعلومات في هونغ كونغ، إن المدينة تبذل جهودًا ومساعي كبيرة لتوسعة شبكاتها الخارجية، بما يشمل توثيق العلاقات مع الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين قد قادوا منذ العام الماضي عدة زيارات لوفود هدفت إلى تعزيز علاقات هونغ كونغ مع الشرق الأوسط. وأعربت المسؤولة عن أملها في أن “يبرز هذا المعرض الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها هونغ كونغ في مختلف المجالات“.

ويشتمل المعرض على ست مناطق غامرة، تسلط كل منها الضوء على المزايا رفيعة المستوى في هونغ كونغ:

موطئ قدم مالي: منطقة لاكتشاف الدور الرائد لهونغ كونغ كمركز مالي عالمي .

بنك عقول التكنولوجيا والذكاء: منطقة لاختبار الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في المدينة .

الإبداع المزدهر: منطقة للانغماس في مشهد الفنون والثقافة المزدهر في هونغ كونغ .

التنوع والخضرة: منطقة لاكتشاف المساحات الخضراء والاستدامة خارج مدينة هونغ كونغ الكبرى .

النشاط الرياضي الصاخب: منطقة للاطلاع على مجمع “كاي تاك” الرياضي، أحد المجمعات الترفيهية والرياضية المتقدمة في هونغ كونغ .

ركن الصور للفنانة مسي ديسك بالتعاون مع “براند هونغ كونغ”: للتعرف على العناصر المحلية التي يتضمنها رسم إبداعي لأفق هونغ كونغ.



ويتيح المعرض للزوار الانغماس في أوجه الروعة المتعددة لهونغ كونغ من خلال شاشات العرض الحديثة ثلاثية الأبعاد التي يمكن مشاهدة مجسماتها بالعين المجردة، والمعارض التفاعلية.

وتُنظم في المعرض مسابقة تفاعلية بعنوان “التقط صورة مميزة في معرض هونغ كونغ الغامرة”، سيحصل فائزان من المشاركين فيها على جوائز قيّمة مقدمة من شركة الطيران “كاثي باسيفيك”؛ إذ يحصل الفائز بالجائزة الأولى على تذكرتي طيران ذهاب وعودة على درجة الأعمال من دبي إلى هونغ كونغ، فيما سيحصل الفائز بالجائزة الثانية على تذكرتي طيران ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية على الخط نفسه.

كذلك بإمكان الزوار الاستمتاع بعروض الترفيه الحي التي تقام بين 20 و22 ديسمبر، وتشمل عرض رقص الشوارع الصاخب لفرقة Move Beyond وحفلًا موسيقيًا لفرقة SENZA A Cappella، وذلك في نقل فريد للمشهد الثقافي النابض بالحياة، من هونغ كونغ إلى دبي.

يفتح المعرض أبوابه يوميًا بدخول مجاني، وتتواصل فعالياته حتى 5 يناير 2025، وتُقدم خلاله هدايا تذكارية مجانية للزوار. ويُعد الحدث فرصة لا مثيل لها للتعرف على مزيج هونغ كونغ الفريد من الإبداع والابتكار والفرص.

يمكن زيارة الموقع https://www.brandhk.gov.hk/en/campaign/hkpromotion-middle-east، أو الموقع www.hketodubai.gov.hk/en/index.html لتفاصيل أوفى.