‫المياه الصافية والسماء الزرقاء والجبل الخصب: جهود قويتشو في حماية البيئة تؤتي ثمارها

غوييانغ، الصين، 19 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — تقرير إخباري صادر عن موقع Huanqiu.com :

وفقا لإدارة حماية البيئة في قويتشو في عام 2021، فإن الجودة الشاملة للمياه السطحية في قويتشو “ممتازة”، و 97.7% من أقسام مراقبة الأنهار الرئيسية جيدة الجودة. بيد أن الإنجاز الحالي يتطلب جهودًا متضافرة من حكومة مقاطعة قويتشو.

وقد تركت جهود قويتشو المبذولة في مجال حماية وحكم النظام الإيكولوجي انطباعًا كبيرًا لدى الأجانب. وقال رافائيل ديزكالار، سفير إسبانيا لدى الصين، إن قويتشو اقترحت حلولًا مبتكرة للإدارة البيئية والتنمية الخضراء، وحققت نتائج رائعة.

في كاييانغ وقويتشو وجنوب غرب الصين، اختفت حاليًا شركات تعدين صخور الفوسفور وشركات التصنيع. “لقد تحسنت البيئة الإيكولوجية المحلية إلى حد كبير. الآن لا توجد رائحة الفوسفور، وقد انخفض الغبار والضوضاء أيضًا.” شهد غو تشيان شوانغ، أحد سكان كاييانغ، تغييرات ملحوظة في مسقط رأسه، وخاصة نهر يانغشوي.

نهر يانغشوي هو رافد المستوى الثاني لنهر وو. في نهاية القرن الماضي، قامت الشركات القريبة بتصريف مياه الصرف الصحي في النهر، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفوسفور في النهر بشكل كبير وتلويثه.

لتحسين نوعية المياه في نهر يانغشوي، نفذت قويتشو بدقة “نظام رئيس النهر (RCS) ، واقترحت لوائح جديدة وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي المثلى.

بعد المعالجة الفعالة للتلوث، انخفض مستوى الفوسفور الكلي لنهر يانغشوي من حوالي 8.0 ملغ/لتر إلى 0.2 ملغ/لتر، ووصلت جودة المياه إلى الدرجة الثالثة . يعكس نهر يانغشوي النظيف بشكل متزايد الموقف الإيجابي لقويتشو تجاه الحضارة البيئية.

بالإضافة إلى الحفاظ على المياه، شجعت قويتشو الابتكار في مجال وقاية النباتات. في أنشون، قويتشو، طبقت الإدارة المعنية البيانات الضخمة لتسجيل المعلومات عن الأشجار القديمة، وبالتالي صنعت لوحات رمز الاستجابة السريعة.

“طالما أن الناس يقومون بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، يمكننا عرض المعلومات الأساسية لهذه الأشجار القديمة، مثل الموقع الجغرافي وحالة النمو والصور عالية الوضوح. وبهذه الطريقة، يمكننا فهم النباتات وحمايتها بشكل أفضل”. وقال فانغ مينغ، وهو مواطن محلي. في الوقت الحاضر، تمتلك أكثر من 1300 شجرة قديمة هويتها الإلكترونية، والتي تتيح حماية فعالة للنباتات.

علاوة على ذلك، من حيث الحفاظ على البيئة، أولت قويتشو أيضًا اهتمامًا بالروتين اليومي للسكان. عند المشي في شارع طعام في منطقة تشونغشان، ليوبانشوي، يمكن للعملاء أن يجدوا أن كل مطعم قد قام بتركيب مزيل ضباب نفطي جديد.

حتى الآن، شكلت منطقة تشونغشان نظامًا كاملًا لمراقبة جودة الهواء. إذا تجاوزت مستويات تلوث الهواء الحدود الآمنة، فسوف ينفجر المنبه تلقائيًا. وستقوم الإدارات ذات الصلة بعد ذلك بإخطار الشركات في الوقت المناسب واتخاذ تدابير مكافحة الغبار.

يمكن ملاحظة أن الأولوية البيئية تقود المهمة في سعي قويتشو لتحقيق التنمية المستدامة. في الواقع، خلال فترة الخطة الخمسية ال 13 للصين، أولى الرئيس شي جين بينغ اهتمامًا كبيرًا لبناء الحضارة البيئية في قويتشو وأصدر سلسلة من التعليمات المهمة. إن مفهوم “المياه الصافية والجبال الخضراء جيدة مثل جبال الذهب والفضة” قد أعاد تشكيل عملية تطوير قويتشو.

في السنوات الأخيرة، أعطت قويتشو قيمة متساوية للتقدم الاقتصادي وحماية البيئة. وفقا لإدارة حماية البيئة في قويتشو، فإن جودة البيئة البيئية جيدة ومستقرة بشكل عام في عام 2021.

بالإضافة إلى جودة المياه، شهدت قويتشو أيضًا جودة هواء مثالية، وتبلغ نِسْبة الأيام ذات جودة هواء جيدة في 9 مدن مركزية 98.4٪ في المتوسط .

والأهم من ذلك أن معدل نمو تغطية الغابات وكمية الأراضي الزراعية المعاد تشجيرها في قويتشو تحتل المرتبة الأولى في الصين. في السنوات العشر الماضية، أكملت قويتشو تشجير 50.97 مليون مو (3.4 مليون هكتار)، مع زيادة في معدل تغطية الغابات من 47 في المائة إلى 62.12 في المائة.

وفقًا لإدارة الغابات في مقاطعة قويتشو، أنشأت قويتشو 314 محمية طبيعية من أنواع مختلفة، ويصنف ثراء التنوع البيولوجي من بين أعلى المحميات في البلاد. وارتفع إجمالي قيمة إنتاج الغابات من 40.1 مليار يوان إلى 371.9 مليار يوان، بزيادة قدرها أكثر من 9 أضعاف في عشر سنوات.

“البيئة الايكولوجية الجيدة هي أكبر ميزة تنافسية في قويتشو. لذلك، يجب أن نستمر في الحفاظ على البيئة “، كما يقول شين ييتشين، أمين لجنة مقاطعة قويتشو للحزب الشيوعي الصيني ورئيسة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي لمقاطعة قويتشو.