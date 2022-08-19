‫تتلقى HAVAL H6 GT آراء إيجابية من Motoring Media، وهي +أول سيارة دفع رباعي كوبيه عالمية من GWM

باودينغ، الصين، 18 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — في الآونة الأخيرة، أجرت GWM HAVAL H6 GT ، التي تم إطلاقها في أستراليا، أول تجربة قيادة للوسائط هناك، مع حصول المزيد من المستهلكين على تجربة القيادة الممتازة.

حظيت HAVAL H6 GT بإشادة كبيرة من قبل العديد من وسائل الإعلام لتصميمها الجذاب وميزات التكنولوجيا الذكية أثناء اختبار القيادة. تمت دعوة العديد من الوسائط الموثوقة للاستمتاع بتجربة متعمقة لسيارة الكوبيه، بما في ذلك CarExpert و Carsales .

يتبنى هذا الطراز التصميم الجمالي الإلكتروني لسمك القرش لإظهار مظهره الرياضي الفريد لاختبار السائقين. تم تصميم الوجه الأمامي بعناصر زعانف وأسنان سمك القرش الصدرية، والجانب يتبنى شكل الجسم الانسيابي والجزء الخلفي بسقف منحني. هذه التفاصيل تجعل HAVAL H6 GT تقدم إحساسًا قويًا بالرياضة.

قال CarExpert ، وهو موقع محلي متخصص في مجال السيارات: “إنه يجمع بين فائدة سيارات الدفع الرباعي القياسية مع تفرد سيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيحظى هذا المزيج بتأييد المشترين المحليين”.

أثناء إجراء اختبار القيادة على الطرق الحضرية، تُظهر الكوبيه أيضًا أدائها الذكي الممتاز لاختبار السائقين. نماذج اختبار القيادة هي متغير عالي المواصفات، ومجهزة بالعديد من الميزات التقنية الذكية، مثل شاشة العرض الرأسية ( HUD ) ونظام التعرف على إشارات المرور ( TSR ). يمكن لنظام التعرف على إشارات المرور ( TSR ) التقاط معلومات الحد الأقصى للسرعة وعرضها بوضوح على شاشة العرض الرأسية ( HUD ) لتجنب السرعة.

علق موقع Carsales ، موقع السيارات الأسترالي الشهير، على أن “ HAVAL تبني زخمًا في أستراليا مع دخول موديلات الجيل الجديد إلى السوق بمستويات عالية من المعدات والتكنولوجيا والسلامة. تم الآن إطلاق نموذج رياضي على طراز الكوبيه لتعزيزه “.

HAVAL H6 GT هي أول سيارة كوبيه SUV عالمية مبنية على منصة GWM L.E.M.O.N. سمح اختبار القيادة هذا لوسائل الإعلام بتجربة أداء القيادة الممتاز لهذه الكوبيه بشكل مباشر.

قال توم، مدير العلامة التجارية لشركة HAVAL في أستراليا: “لقد التزمت GWM HAVAL بتزويد المستخدمين المحليين بتجارب المنتجات التي تناسب أسلوب حياتهم الأسترالي بشكل أفضل”.

بناء على الرؤية الثاقبة للسوق الأسترالية والفهم العميق لاحتياجات المستخدمين، تسعى HAVAL جاهدة لتعزيز تكرار المنتج وترقيته. تم إطلاق العديد من المنتجات في أستراليا على التوالي، مثل الجيل الثالث من HAVAL H6 و HAVAL JOLION . تحظى هذه المركبات بشعبية لدى المستهلكين المحليين لتجربة القيادة الأنيقة والذكية.

حققت HAVAL نموًا سريعًا في المبيعات من خلال إطلاق منتجات جديدة تلبي التفضيلات المختلفة للمشترين المحليين. وفقًا للبيانات التي كشفت عنها CarExpert ، استمرت العلامة التجارية في تحقيق نمو هائل في المبيعات في أستراليا، حيث ارتفعت مبيعات HAVAL JOLION و HAVAL H6 بأكثر من 150 بالمائة.

الآن، وضعت HAVAL مجموعة منتجات متنوعة في الأسواق العالمية، مثل HAVAL JOLION ، الجيل الثالث من عائلة HAVAL H6 مع المتغيرات الهجينة و GT ، و HAVAL DARGO ، و HAVAL H9 .

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