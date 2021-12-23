ترجمت التوصيات العالمية لسرطان القولون إلى لغات متعددة مع قيام الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان بتوسيع الموارد العربية

تساعد الموارد الجديدة باللغة العربية لمقدمي الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بالسرطان في وضع معايير رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم بناءً على أحدث الأدلة وإجماع الخبراء.

PLYMOUTH MEETING ، بنسلفانيا، 23 ديسمبر 2021 / PRNewswire / — أعلنت National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ® )؛ الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، وهي تحالف يضم مراكز السرطان الرائدة في الولايات المتحدة، اليوم عن نشر توصيات مترجمة حديثًا لعلاج القولون السرطان باللغة العربية، بالإضافة إلى التحديثات باللغات الصينية والفرنسية والبولندية والبرتغالية والإسبانية. إرشادات الممارسة السريرية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان في علم الأورام ( NCCN Guidelines® ) هي أكثر الإرشادات التي يتم تحديثها بشكل متكرر في أي مجال من مجالات الطب. كما تتضمن أحدث الأدلة والتوصيات القائمة على إجماع الخبراء من لجان الخبراء متعددة التخصصات. يستخدم مقدمو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم إرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان لتحسين العلاج من أجل تحسين نتائج السرطان.

صرح روبرت دبليو كارلسون، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، روبرت دبليو كارلسون، “يقع ما يقرب من نصف المستخدمين المسجلين في الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، الذين يزيد عددهم عن مليون مستخدم، خارج الولايات المتحدة، وقد تم تنزيل إرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان أكثر من ستة ملايين مرة بواسطة أشخاص خارج الولايات المتحدة في عام 2021. تم تنزيل إرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان أكثر من مليوني مرة حتى الآن هذا العام من قبل أشخاص في البلدان التي يتم فيها التحدث بهذه اللغات الست في الغالب. يبحث البرنامج العالمي للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان دائمًا عن طرق جديدة لجعل الوصول إلى هذه الموارد أكثر سهولة لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم؛ لمساعدتهم على توفير أفضل رعاية ممكنة لمرضاهم”.

تمثل الترجمة العربية لإرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان الخاصة بسرطان القولون لغة جديدة مهمة لمكتبة NCCN المتنامية لـ التعديلات والترجمات الدولية ، والتي توجد بالفعل باللغات الصينية والفرنسية والألمانية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية. تعمل الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان أيضًا على توسيع موارد معلومات المرضى الخاصة بها من خلال الترجمة العربية الحديثة لإرشادات NCCN Guidelines for Patients®: Chronic Lymphocytic Leukemia .

تعتمد الموارد العربية المنشورة حديثًا على تعديلات اللغة الإنجليزية لإرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان المصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENA ) بقيادة مركز التنسيق الإقليمي التابع للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، تم تعيين كنعان ممدوح الشمري، الحاصل على درجة الدكتوراه في الطب، قسم الأورام، ويشغل منصب في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، التابعة لوزارة الحرس الوطني، في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، مديرًا لمركز التنسيق الإقليمي التابع للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2022، سيعمل مركز التنسيق الإقليمي التابع للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطوير ثلاثة إرشادات جديدة معدلة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركز على سرطان المبيض؛ التقييم الوراثي / العائلي عالي المخاطر للثدي والمبيض والبنكرياس؛ والرعاية التلطيفية.

وقد صرح الدكتور كنعان ممدوح الشمري: “يتم احترام المبادئ التوجيهية للجنة الوطنية للأغذية والتغذية وتطبيقها في جميع أنحاء العالم. من خلال التعاون وتبادل المعرفة العلمية لتكييف التوصيات مع الظروف المحددة في منطقتنا، يمكننا القيام بعمل أفضل لتلبية الاحتياجات الفردية للأشخاص المصابين بالسرطان. في موازاة ذلك، تمثل الترجمة العربية المنشورة حديثًا من الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان فرصة مهمة لتعزيز وصول أكبر إلى الرعاية القائمة على الأدلة لمرضانا”.

شاهِد التعديلات والترجمات الدولية لإرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان على NCCN.org/global وانضم إلى المحادثة من خلال # NCCNGlobal .

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان

تُعد National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ® ) هي تحالف غير هادف للربح مراكز السرطان الرائدة المكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان جهودها لتحسين وتسهيل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة والفعالة وذات الكفاءة والتي يسهل الوصول إليها حتى يتمكن المرضى من عيش حياة أفضل. بينما تُقدِّم إرشادات الممارسة السريرية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان في علم الأورام ( NCCN Guidelines ® ) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري والسياسة السريرية في إدارة السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولاً وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر NCCN Guidelines for Patients ® توفير معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من NCCN Foundation ® . وتقوم الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان أيضًا بالنهوض بـ التعليم المستمر ، المبادرات العالمية ، السياسات ، و التعاون البحثي و النشر في علم الأورام. قم بزيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات وتابِع NCCN على فيسبوك @ NCCNorg ، وإنستجرام @ NCCNorg ، وتويتر @ NCCN .

للتواصل الإعلامي:

راشيل داروين

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