تشكي تشيز توقع اتفاقيات إنمائية جديدة في قطر وسورينام وغويانا

ستختبر ثلاث دول جديدة قريبًا العلامة التجارية الأولى في العالم لمطعم الترفيه العائلي، تشكي تشيز، مما يضيف إلى قصة التوسع السريع بالفعل لـ تشكي تشيز على المستوى الدولي

دالاس, 8 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تواصل تشكي تشيز (Chuck E. Cheese)، العلامة التجارية العالمية للترفيه العائلي، تواصل دفع التوسع الدولي وقد وقعت بنجاح اتفاقيات تطوير في ثلاث دول جديدة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. وهذا يُضاف إلى التوسع الدولي السريع والمستمر للعلامة التجارية الذي تم الإعلان عنه بالفعل في مناطق جديدة مثل مصر والمغرب ورومانيا والكويت، ويضع تشكي تشيز على المسار الصحيح ليصبح أكثر من 100 موقع دولي بحلول عام 2022.

صرح آرون بارنز، مدير العمليات ونائب الرئيس الأول للتنمية الدولية لشركة CEC Entertainment: “يواصل المستثمرون ورجال الأعمال الاعتراف بـ تشكي تشيز على أنها فرصة عائد استثمار عالية في أسواقهم المحلية. مع نموذج عمل فريد لا مثيل له في مشهد مركز الترفيه العائلي (FEC)، نحن العلامة التجارية التي يمكن أن يكون لها تأثير فوري في أي بلد تقريبًا حول العالم، مع توفير تدفق نقدي موثوق لشركاء الامتياز الذين لديهم شغف للترفيه العائلي”.

أحد أكثر طرق النمو فعالية هو من خلال أصحاب الامتياز الحاليين الذين يرون النجاح في مناطقهم، مثل شريك السلسلة Joanna Rostant of Yay! الترفيه في ترينيداد وتوباغو (Entertainment in Trinidad & Tobago) الذي وقع لتوسيع العلامة التجارية من خلال السلسلة الفرعية في جويانا وسورينام. الموقع الأول في سورينام قيد الإنشاء ومن المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2022.

صرحت جوانا روستانت، “نحن سعداء بالشراكة من خلال ترتيب السلسلة الفرعية مع ساسجا لي باو سام وفريقه في Blue Falcon NV لتقديم فرحة تشكي تشيز للعائلات في سورينام. كما نلاحظ بثقة اكتشاف سورينام الأخير لكميات كبيرة من الهيدروكربونات، وتماشياً مع توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، نعتقد أن سورينام ستشهد نمواً اقتصادياً إيجابياً قوياً في العامين المقبلين. لهذه الأسباب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، نعتقد أن العلامة التجارية الترفيهية العائلية الرائدة في العالم سيستمتع بها الأطفال والعائلات في سورينام تمامًا”.

وأضاف آرون بارنز: “إنه أمر منطقي بالنسبة للأسواق الكاريبية، ويسعدنا أن نموذج التشغيل القوي لجوانا قد جعل شركتها في وضع جيد لتحقيق وقيادة هذا التوسع المثير. كما أننا نتطلع إلى نجاحها في سورينام، وبعد ذلك في غويانا”.

بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبي، دخلت تشكي تشيز أيضًا في شراكة مع شركاء سلسلة جدد، Benchmark Hospitality Services، لتوسيع مواقع جديدة في جميع أنحاء قطر على مدار السنوات القليلة المقبلة.

صرح ياني جوانه، مالك السلسلة التجارية والرئيس التنفيذي لشركة Benchmark Hospitality Services، “إن العمل مع فريق تشكي تشيز الدولي يسعدني. لديهم أنظمة وعمليات رائعة لدعم نشر السلاسل التجارية الدولية، وقد أظهر استبيان جدوى الأعمال الخاص بنا للعلامة التجارية فرصة فريدة لجلب علامة تجارية مربحة للغاية إلى مشهد السوق المثير في قطر. لا توجد علامة تجارية أخرى تضاهي هذه العلامة في تقديم مزيجًا رائعًا من الألعاب والطعام والترفيه وحفلات أعياد الميلاد. ستختبر العائلات القطرية التي لديها أطفال قريبًا فرحة تشكي تشيز بالقرب من منزلهم”.

لمصالح السلسلة التجارية أو لمعرفة المزيد حول كيفية جلب الفرح والأرباح من تشكي تشيز إلى سوقك، يرجى زيارة موقع الويب الدولي لسلسلة العلامة التجارية الجديد كليًا حيث يمكنك اكتشاف أحدث الأخبار وخطط التوسع المثيرة.

نبذة عن شركة CEC Entertainment, Inc .

CEC Entertainment هي الشركة الرائدة المعروفة وطنيًا في مجال الترفيه العائلي وتناول الطعام من خلال تشكي تشيز وبيتر بايبر بيتزا والتوصيل فقط من العلامة التجارية Pasqually’s Pizza & Wings. باعتباره المكان الذي يتم فيه الاحتفال بمليون حفلة من حفلات أعياد الميلاد كل عام، فإن هدف تشكي تشيز هو خلق ذكريات إيجابية تدوم مدى الحياة للعائلات من خلال الترفيه والطعام واللعب. تلتزم تشكي تشيز بتوفير بيئة ممتعة وآمنة، وتساعد في حماية العائلات من خلال البرامج الرائدة في الصناعة مثل Kid Check®. كمدافع قوي عن مجتمعاتها المحلية، تبرعت تشكي تشيز بأكثر من 19 مليون دولار أمريكي للمدارس من خلال برامج جمع التبرعات. تدير الشركة وأصحاب السلسلة التجارية التابعين لها نظامًا يضم ما يقرب من 600 مقر لـ تشكي تشيز و 120 مقر لـ بيتر بايبر بيتزا، مع مقار في 47 دولة و 17 دولة وإقليمًا أجنبيًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بنا أو التواصل معنا عبر وسائل التواصل.

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روزالي سيلمان

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