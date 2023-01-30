‫تعرض شركة مندراي حلولها الذكية للمستشفيات في مؤتمر الصحة العربي 2023

صرح كوين زو، مدير عام شركة مندراي عالميًا قائلًا “تتجاوز شركة مندراي حدود الإبداع بمساهمتها في تأسيس نظام بيئي طبي ذكي باعتبارها شريكًا مؤتمنًا” يوفر حلولًا شاملة للمرافق الصحية”. وأضاف “يسرنا أن نقدم هذا العام حلولنا الذكية للمستشفيات على مستوى عالمي. وسوف نعزز أنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تقديمنا للابتكارات الأكثر تقدمًا في المجال الطبي .”

تأمل شركة مندراي في تأسيس نظام بيئي طبي تتكامل فيه الأجهزة الطبية في السيناريوهات السريرية. يربط هذا النظام المنظومة بالكامل، ويشمل ذلك الطوارئ قبل دخول المستشفى، والنقل داخل المستشفى، وتنقل المرضى بين المستشفيات، ويسمح بجانب الأجهزة بالاتصال وأداء المهام بسهولة، ومشاركة البيانات بين الأقسام والمستشفيات، وتمكين الأطباء السريريين من العمل معًا بمزيد من الفعالية .

من بين مجموعة المنتجات الشاملة لشركة مندراي بدءًا من حجرة الطوارئ، وحجرة العمليات، ووحدة العناية المركزة، والعلاج ما بعد الجراحة، وحلول التصوير الطبي ووصولًا إلى جراحة العظام داخل الحجرة، تعد الحلول التقنية مثل نظام M-Connect ونظام التصوير الطبي MiCo+ هي التي تحظى بالكثير من الاهتمام. وتوفر الحلول التقنية مثل نظام M-Connect بواجهته القياسية مراقبة مركزية للمريض لتحسين سير العمل السريري ورفع درجة الكفاءة، حيث يمكن عرض جميع البيانات وتحليلها والإخطار بها وإبلاغها إلى نظام مملوك لطرف ثالث لتكوين صورة أكثر شمولًا عن صحة المريض. وبالمثل، يجمع نظام MiCo+ للتصوير الطبي طرق علاج متعددة ومؤسسات طبية تسمح بالفحص عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية الإلكترونية لتوفير تصوير طبي أفضل .

تم الكشف في معرض هذا العام عن العديد من الإضافات الجديدة لمنتجات الشركة لمراقبة المريض ودعم الحياة، ومن هذه الأجهزة جهاز مراقبة المريض القابل للارتداء mWear ، ونظام الحقن الوريدي المزود بوحدة تصوير BeneFusion ، وجهاز تنشيط القلب D30/D60 Defibrillator ، وجهاز الإضاءة الجراحي HyLED C series. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مندراي العديد من أنظمة التصوير الطبي مثل نظام الموجات فوق الصوتية اللاسلكي المحمول TE Air ، ونظام الموجات فوق الصوتية التشخيصي TEX 20 Series ، ونظام الموجات فوق الصوتية التشخيصي .Consona N9

يمكن لزوار المعرض أيضًا رؤية كيفية انتشار أجهزة تنشيط القلب (AEDs) من مندراي BeneHeart C Series في العديد من المؤسسات بالمدينة وإداراتها من خلال نظام إدارة أجهزة AED بالشركة عن بعد، والذي يمكنه تتبع حالة كل جهاز على النظام لحظيًا، ويشمل ذلك موقعه، ومستوى البطارية، ويسهل إدارة مجموعة الأجهزة كاملة. وكجزء من حلول الطوارئ ما قبل دخول المستشفى، تدعم الشركة مبادرات صحة القلب مثل مبادرة هارت سيف سيتي بالمدينة المضيفة دبي، والتي تساعد في تطوير صحة القلب .

نوصي الزوار بالوقوف بحجرة مندراي في #S1 A10 أثناء المعرض لرؤية هذه الحلول والحلول الطبية الأخرى. ويتبع مؤتمر الصحة العربي 2023 مشاركة مندراي في ميد لاب الشرق الأوسط في الفترة ما بين 6-9 فبراير، حيث سيقدمون حلولهم الشاملة في تشخيصات المختبر.

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