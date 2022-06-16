‫ تعزيزاً للبنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية في الإمارة, دائرة الصحة أبوظبي تتعاون مع شركة رائدة عالمياً في الرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة , 16 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — وقعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اتفاقية تعاون مع شركة “جونسون أند جونسون الشرق الأاوسط “، لدعم رؤية أبوظبي في إنشاء وتطوير مركز إقليمي للبحوث السريرية واستحداث البيانات. وتهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم علاجات مبتكرة وحلول متطورة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات في قطاع الرعاية الصحية.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية BIO 2022، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 13-16 يونيو في سان دييغو، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وقعت اتفاقية التعاون كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي، وجيمي فاريس، العضو المنتدب لشركة “ جا نسن” في منطقة الخليج، شركة الصناعات الدوائية التابعة لجونسون آند جونسون.

ويزور وفد من أبوظبي الولايات المتحدة الأمريكية ويترأسه معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي بمشاركة عدد من الممثلين عن مؤسسات ودوائر حكومية في الإمارة لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية عموماً وفي الابتكار في علوم الحياة على وجه الخصوص. ويشارك الوفد في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، لاستعراض التطور المتسارع والنمو المطرد الذي تشهده أبوظبي في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وبموجب اتفاقية التعاون، سيعمل الطرفان على استكشاف المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك لتطوير مشاريع قصيرة وطويلة المدى والوصول إلى البيانات وأدلة العالم الحقيقي، في وقت تحرص فيه أبوظبي إلى تعزيز التعاون الدولي وقيادة المجموعات البحثية المدعومة من الشركاء العالميين للتعرف أكثر على مرونة واستدامة قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي: “نحن سعداء بكل ما حققته زيارة وفد أبوظبي للولايات المتحدة حتى الآن، وتعاوننا مع مؤسسات الرعاية الصحية العالمية الرائدة يأتي في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها أبوظبي لتعزيز مكانتها وجهة رائدة في علوم الحياة وحاضنة للابتكار. ونتطلع من خلال تعاوننا مع شركة جونسون آند جونسون إلى الارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية واستدامته، وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى في أبوظبي وفي جميع أنحاء العالم.”

وبالاستناد إلى بنيتها التحتية المتميزة، ومنظومتها الصحية المتقدمة والرائدة، تواصل أبوظبي تقديم فرص تعاون واعدة في عدة قطاعات تشهد نمواً متسارعاً لا سيما قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. ومن خلال تعزيز علاقات التعاون بشركاء عالميين، تسعى أبوظبي إلى قيادة الجهود البحثية المدعومة من شركاء عالميين للتعرف أكثر على مدى مرونة واستدامة قطاعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وسبل توفير رعاية عالية الجودة للمرضى.

ويقوم وفد يترأسه معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ويضم عدداً من الممثلين عن مؤسسات ودوائر حكومية في الإمارة، بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية عموماً وفي الابتكار في علوم الحياة على وجه الخصوص. وتهدف الزيارة إلى وضع آليات مستدامة لمواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين واستعراض المقومات التي تتمتع بها المنظومة الصحية المتميزة في إمارة أبوظبي. ومن المقرر أن تشهد الزيارة باقة من الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء البارزين لاستكشاف وتفعيل أوجه التعاون في علوم الحياة وأدلة العالم الحقيقي، والصحة الرقمية، والبحث والتطوير، وسلاسل التوريد وغيرها من المجالات الأخرى.

ويشهد الوفد مشاركة ممثلين عن عشر جهات رئيسية تمثل منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي بما في ذلك دائرة الصحة أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة للرعاية الصحية، جي42 للرعاية الصحية، موانئ أبوظبي، شركة القابضة ADQ ، الاتحاد للشحن، جامعة خليفة، حياة-فاكس، وشركة بيور هيلث.

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