‫تعقد شركة Huawei مؤتمر LATAM لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 لإبراز LATAM الرقمي باستخدام MBB

مع التركيز على موضوع – إبراز LATAM الرقمي باستخدام MBB – ألقى مشغلو شبكات الجيل الخامس الرائدون وممثلو الصناعة خطابات رئيسية لمشاركة تجاربهم الناجحة مع 5G واستكشاف الطريق إلى التحول الرقمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أمريكا اللاتينية. كواحد من المشغلين الذين وضعوا شبكات 5G لأول مرة قيد الاستخدام التجاري، تحدثت + LG U من كوريا الجنوبية عن العوامل الرئيسية لتصبح رائدة في شبكات الجيل الخامس 5G . شارك مشغلو شبكات 5G في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك América Móvil Mexico و Vivo Brazil و Telecom Argentina ، حالات تجارية مبتكرة ورائدة لشبكات الجيل الخامس في مناطق مختلفة. شاركت شركة Green Packet ، مقدمة CPE ، رؤيتها حول كيفية تسريع تسييل الوصول اللاسلكي الثابت 5G . كما أوضحت GSMA Intelligence ، وهي مؤسسة محللة موثوقة، قيمة طيف 6 جيجاهرتز واتجاه الصناعة المستقبلي.

أطلقت Huawei سلسلة من المنتجات والحلول الجاهزة لشبكات 5G/5G لسيناريوهات طيف MBB المتنوعة في أمريكا اللاتينية. في سيناريوهات الطيف ذات النطاق الترددي الكبير المستمر بتقنية TDD ، تعمل الهوائيات الكبيرة للغاية ( ELAA ) من الجيل التالي من Huawei مع تقنية MIMO الهائلة على تحسين الأداء مع تقليل استهلاك الطاقة. في سيناريوهات تطور طيف الجرد FDD ، يعمل حل FDD متعدد الهوائيات عريض النطاق ( 4T-8T -تقنية MIMO الهائلة) على زيادة قيمة الطيف إلى أقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Huawei حل – HashBAND – الذكي للتنسيق متعدد النطاقات، لتقديم تجربة مستخدم مثالية في السيناريوهات التي يتعايش فيها نطاقي التردد FDD و TDD .

أجرى ممثلون من Claro Perú و Vivo Brazil و GSMA و Huawei مناقشة حول موضوع “طريق 5G : إبراز LATAM الرقمي”، متقاسمين القيمة الفريدة لـ 5G التي تمكن التحول الرقمي، وتبادل الآراء حول كيفية نشر 5G بسرعة واستثمار قيمة 5G في أمريكا اللاتينية. تعد تجربة عبر الأجيال أساس شبكات 5G عالية الجودة، والنطاق الترددي الكبير لتقنية MIMO الهائلة جزء لا يتجزأ من المشغلين لبناء شبكات 5G عالية الجودة.

مع توفر المزيد من طيف 5G ، ستزدهر شبكة 5G في أمريكا اللاتينية. قامت البلدان الرئيسية في هذه المنطقة، مثل البرازيل والمكسيك وشيلي وبيرو، بنشر شبكات 5G ، وأطلق العديد من المشغلين حزمًا تجارية من الجيل الخامس ويستكشفون بنشاط تطبيقات جديدة للمستهلكين الأفراد والأسر والصناعات.