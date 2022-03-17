‫تعلن شركة Terran Biosciences عن عقدها لصفقة مع جامعة كولومبيا للحصول على الحقوق الحصرية لمنصة برمجيات العلامات الحيوية للجهاز العصبي المركزي CNS Biomarker في كل دول العالم

نيويورك، 17 مارس/آذار 2002 /PRNewswire/ — أبرمت شركة Terran Bioscience Inc.(“Terran”)، وهي شركة منصات للتكنولوجيا الحيوية متخصصة في تطوير العلاجات والتقنيات التحويلية للأمراض العصبية والنفسية، اتفاقا مع جامعة كولومبيا (“كولومبيا”) ومؤسسة الأبحاث للصحة العقلية (“RFMH”)، للحصول على الحقوق الحصرية في جميع أنحاء العالم لتطوير وتسويق منصة برمجيات العلامات الحيوية للجهاز العصبي المركزي CNS biomarker ومحفظة براءات الاختراع الخاصة بكولومبيا.

في البداية، تم تطوير الخوارزميات التأسيسية من قبل فريق من كولومبيا مكون من أطباء وعلماء الأعصاب ومهندسي البرمجيات، بقيادة الدكتور كليفورد كاسيدي وغييرمو هورجا، الحاصل على دكتوراه في الطب. لقد أثبتت هذه التقنية الجديدة بالفعل تطبيقات سريرية واعدة في العديد من الدراسات من خلال عدد من المؤشرات بما في ذلك الفصام ومرض باركنسون والزهايمر والاكتئاب الشديد وإدمان المخدرات واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

على خلفية هذه البيانات، تعمل Terran على تطوير الخوارزميات من خلال دمجها في البرمجيات السحابية لTerran كمنصة للأجهزة الطبية (SaMD). ترعى Terran أيضًا دراسات بحثية سريرية إضافية في كل من مؤسسة الأبحاث للصحة العقلية وجامعة كولومبيا، وتقوم بتوسيع مجموعة البيانات، ومؤشرات الاهتمام، ومحفظة براءات الاختراع. كما تهدف شركة Terran إلى طرح هذه المنصة للمساعدة في إيجاد حلول غير جراحية وفعالة من حيث التكلفة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية ونفسية.

علق الدكتور سام كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة Terran، قائلا: “لقد قام الفريق في جامعة كولومبيا و ومؤسسة RFMH بقدر لا يصدق من العمل في بناء منصة البرامج هذه، وذلك للمساعدة في حل المسائل الصعبة للغاية حول تحديد وقياس المؤشرات الحيوية الرئيسية للدماغ في الطب النفسي العصبي. نحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون البحثي لمواصلة هذا العمل وتوسيع إمكانية الحصول على هذه التكنولوجيا القوية.”

صرح الدكتور غييرمو هورجا، الأستاذ المساعد في الطب النفسي السريري في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا: “نحن متحمسون لمواصلة التعاون مع فريق Terran لدفع هذا العمل إلى مستوى أعلى واستكشاف قدراته عبر عدد من الحالات المرضية والتطبيقات المختلفة”.

حول شركة Terran Biosciences

Terran هي شركة منصات للتكنولوجيا الحيوية تقوم بتطوير مجموعة من العلاجات والتقنيات للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية ونفسية. قامت Terran بدعم من عدد من مستثمري علوم الحياة والتكنولوجيا، ببناء منصة تكنولوجيا لتطوير عقاقير تركز على الجهاز العصبي المركزي، كما أنها تتقدم بسرعة نحو مراحل متقدمة من البحث، والتي تشمل علاجات جديدة تعتمد على المخدر.

للتواصل مع شركة Terran

مسؤول علاقات المستثمرين

ir@terranbiosciences.com

للتواصل الإعلامي:

info@terranbiosciences.com

مصدر الشعار- https://mma.prnewswire.com/ media/1758607/terran_ biosciences_Logo.jpg