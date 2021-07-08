تعيين فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة للكيان المدمج بين مصرف الريان والخليجي

الدوحة في 8 يوليو 2021 – إلحاقا باتفاقية الاندماج الموقعة بينهما والتي تم الإعلان عنها بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢١، أعلن كل من مصرف الريان ش.م.ع.ق وبنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع عن تعيين السيد فهد بن عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً لمجموعة مصرف الريان إعتباراً من تاريخ موافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك الخليجي على عملية الاندماج، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي النهائية على الاندماج، وذلك مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات اللازمة على هذا التعيين.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الاندماج، سيتم احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية.

يعدّ السيد فهد آل خليفة من الشخصيّات البارزة في الوسط المصرفي ويتمتع بسجل حافل من الخبرات والإنجازات تزيد عن 25 عاماً في هذا المجال. بدأ مسيرته المهنية في العام 1994 في مصرف قطر المركزي ثم انضم إلى بنك قطر الوطني للعمل ضمن إدارة الخزينة حيث تدرّج ليصبح المدير العام لإدارة الخزينة والمدير العام للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة هناك قبل انضمامه إلى بنك الخليجي في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في سبتمبر 2014. يحمل السيد فهد شهادة بكالوريوس في الشؤون المالية من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

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