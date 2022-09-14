‫تفتح Dave and Buster’s‏ 11 وحدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

تعلن عن شراكة امتياز دولية مع مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة.

دالاس، تكساس 14 سبتمبر 2022 — بعد بضعة أشهر فقط من الإعلان عن خطط التوسع الدولي، أبرمت شركة Dave & Buster أول صفقة متعددة البلدان ومتعددة الوحدات.

قال أنطونيو باوتيستا، رئيس التطوير الدولي في Dave & Buster’s: “لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة وحماسة للإعلان عن شراكتنا مع مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة لتطوير علامة Dave & Buster التجارية عبر أسواق غرب آسيا الرئيسية”

ستبدأ العلامة التجارية في التوسع مع مواقع في المملكة العربية السعودية، تليها الإمارات العربية المتحدة ومصر.

“Dave & Buster’s هي علامة تجارية ترفيهية بارزة، وتمثل شراكة الامتياز هذه علامة فارقة استراتيجية لمنظمتنا بينما نواصل توسيع محفظة الترفيه والضيافة لدينا في جميع أنحاء المنطقة.” قال مشعل الحكير، نائب الرئيس التنفيذي لـ مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة

لدفع التوسع الدولي، طورت Dave & Buster’s مبادرات استراتيجية رئيسية تدعم بشكل فريد اختراق السوق العالمية:

بصمة قابلة للتخصيص لدفع اقتصاديات الصندوق في كل سوق على النحو المطلوب

توطين القائمة مع صدى إقليمي عالي

نموذج تسعير فعّال، مملوك

برامج تسويق عالمية محايدة ديموغرافيًا وقابلة للتنفيذ محليًا

استراتيجية وحزم تسلية متمايزة وفريدة من نوعها

الترفيه المُعرّب وبرمجة جزء اليوم الثالث

وأضاف أنطونيو باوتيستا: “مع أربعة عقود من الخبرة الرائدة في السوق، وفريق قيادة متمرس، وبنية تحتية لمركز الدعم الأفضل في فئتها، فإن Dave & Buster’s جاهزة لبدء المرح بالنسبة لشركائنا العالميين وضيوفنا”

لمزيد من المعلومات حول فرص الامتياز، يمكنك زيارة www.daveandbusters.com/franchising

أو أرسل رسالة بريد إلكتروني على:

InternationalDevelopment@daveandbusters.com

حول Dave & Buster’s

تأسست شركة .Dave & Buster’s Entertainment، Inc في عام 1982 ومقرها في كوبيل، تكساس، وهي المالك والمشغل لـ 200 موقع في أمريكا الشمالية تقدم تجارب ترفيه وتناول طعام ممتازة للضيوف من خلال علامتين تجاريتين متميزتين: Dave & Buster’s و Main Event. تمتلك Dave & Buster’s‏ 148 متجرًا في 41 ولاية، وفي بورتوريكو، وكندا، وتوفر للضيوف فرصة “تناول الطعام والشراب واللعب والمشاهدة”، كل ذلك في مكان واحد. يقدم كل متجر قائمة كاملة من المقبلات والسلطات، ومجموعة كاملة من المشروبات الكحولية وغير الكحولية، ومجموعة واسعة من أماكن الجذب الترفيهية التي تتمحور حول ممارسة الألعاب ومشاهدة الألعاب الرياضية المباشرة وغيرها من الأحداث المتلفزة. تدير Main Event‏ 52 مركزًا في 17 ولاية في جميع أنحاء البلاد، وتقدم أحدث ألعاب البولينج ، والليزر تاغ، ومئات من ألعاب الأركيد، والواقع الافتراضي، مما يجعلها المكان المثالي للعائلات للتواصل وصنع الذكريات. لمزيد من المعلومات حول كل علامة تجارية، يمكنك زيارة www.daveandbusters.com www.mainevent.com

حول مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة “ثق فيما تفعله وستصبح سيد مهنتك”

ألهمت هذه العبارة الشيخ عبد المحسن الحكير لبدء أول حديقة ترفيهية في الرياض، والتي كانت بمثابة «قفزة غير مسبوقة» في قطاع السياحة والترفيه، وهو قطاع ظهر «مصادفة». »هنا في مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة حوّلنا«الحلم» إلى صناعة منظمة تطمح إلى أن تكون الأفضل محليًا وإقليميًا ودوليًا. بدأت رؤية الشيخ عبد المحسن بضرورة السياحة والترفيه في منطقة الخليج، مما أدى إلى افتتاح الحدائق والمراكز الترفيهية في عام 1978، مما جعله شيخ السياحة في منطقة الخليج. استندت جذور شركاتنا إلى البحث والتخطيط والاعتبار العميق لجميع جوانب النجاح.

الآن، ينظر إلينا الكثير من الأشخاص بتقدير واحترام عميقين. لكل شركة من شركاتنا قصة نجاح خاصة بها، وقد توجنا معًا كشركة قابضة»، مظلة لجميع الشركات والأعمال. الشركة القابضة هي الشركة الأم والحامي لأعمالنا، والتي بدأت منذ اليوم الأول للتواصل، حيث بدأ الشيخ عبد المحسن طريقًا مجيدًا نتمنى أن نستمر فيه.