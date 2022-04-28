تقوم زيمو للأبحاث باستثمار استراتيجي في Star Array لتطوير منصة تلقائية لاستخراج الأحماض النووية/وتحليل PCR فائق السرعة لسوق POCT

إرفاين، كاليفورنيا, 28 أبريل 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة زيمو للأبحاث وشركة Star Array اليوم عن استثمار زيمو للأبحاث الاستراتيجي للاستحواذ على حصة في Star Array، وهي شركة خاصة للتكنولوجيا الطبية الحيوية مقرها سنغافورة. يسمح هذا الاستثمار لشركة زيمو للأبحاث و Star Array بالجمع بين تقنيات تنقية وفحص الأحماض النووية من زيمو للأبحاث مع خبرة Star Array الهندسية والآلية للتوسع في الأسواق الناشئة للاستخدام البحثي فقط (FRUO) وأسواق التشخيص بما في ذلك اختبار نقطة الرعاية (POCT).

انصب تركيز Star Array على تطوير نظام آلي (قائم على الكاسيت) لتنقية الحمض النووي إلى جانب تقنية تضخيم الحمض النووي فائقة السرعة. تقوم بتصنيع وتسويق العديد من أجهزة التحليل الجيني بما في ذلك منتجها الرئيسي، XDive ™ ، وهي منصة qPCR فائقة السرعة، مع مجموعات وبرامج ذات صلة. خلال تفشي COVID-19 ، طورت Star Array اختبارًا للكشف عن SARS-CoV-2 باستخدام نظام XDive الخاص™ بها. تستغرق العملية بأكملها من العينة إلى الإجابة أقل من 45 دقيقة ويمكن استخدام النظام في أي بيئة سريرية. تعمل Star Array حاليًا من خلال عملية ترخيص الاستخدام الطارئ ( EUA ) مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) من خلال برنامج التسريع السريع للتشخيص ( RADx® ) التابع للمعاهد الوطنية للصحة ( NIH).

تشتهر زيمو للأبحاث، منذ إنشائها في عام 1994، بتقنيات استخراج الحمض النووي/الحمض النووي الريبي وفحصها. وكان هدفها تطوير مجموعات وأجهزة أكثر كفاءة لجمع العينات تعمل على تبسيط وتقليل الوقت اللازم لعزل الأحماض النووية في المختبر. ستتعاون زيمو للأبحاث مع Star Array لتطوير أشرطة كاسيت جاهزة تحتوي على الكواشف اللازمة لمجموعة اختبار COVID-19 من Star Array بالإضافة إلى POCT في المستقبل.

“إن أجهزة تفاعل البوليميراز المتسلسل القوية من Star Array تضعهم في طليعة تقنية PCR مع نظام XDive ™ PCR الخاص بهم والذي يمكنه إكمال تشغيل qPCR متعدد الإرسال النموذجي المكون من 40 دورة في 5-7 دقائق. عندما يقترن بنظام Star Array ، فإن كواشف تنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبي من زيمو للأبحاث والفحوصات القائمة على الحمض النووي ستسهل سير عمل مباشر للعينات/الإجابة عليها. من خلال استثمارنا في Star Array ، سنقوم بتطوير منتجات تستهدف POCT في السوق العالمية “، قال مارك فان إيدن، نائب رئيس تطوير الأعمال في زيمو للأبحاث.

“لقد قامت كل من زيمو للأبحاث و Star Array ببناء أعمال تجارية عند تقاطع العلوم والتكنولوجيا، ونحن نتشارك رؤية لتقنية PCR فائقة السرعة التي ستمكن من تحليل اختبارات POC PCR في دقائق معدودة في مكاتب الأطباء والمختبرات والمستشفيات. معا نسعى جاهدين لبناء المزيد من منتجات POCT في المستقبل “، هذا ما قاله الدكتور يانهوي ليو، نائب رئيس Star Array Pte . المحدوده.

لمعرفة المزيد حول تقنيات استخراج الحمض النووي/الحمض النووي الريبي وفحصها من زيمو للأبحاث، تفضل بزيارة موقع الموقع الخاص بهم . لمزيد من المعلومات حول تقنية Star Array ، انقر هنا: https://www.star-array.com/ research-tools .

حول شركة زيمو للأبحاث

شركة زيمو للأبحاث هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تَخدِم المجتمع العلمي والتشخيصي بأحدث أدوات البيولوجيا الجزيئية منذ عام 1994. وتنعكس رؤية الشركة “جمال العِلم هو جعل الأشياء بسيطة” في جميع منتجاتها، من عِلم التخلق إلى تقنيات تنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي. كما تُعرَف زيمو للأبحاث تاريخيًا بأنها الرائدة في عِلم ما فوق الجينوم، وهي تقوم بكسر الحدود بحلول جديدة لجَمع العينات، والقياسات الميكروبيولوجية، وأجهزة التشخيص، وتقنيات تسلسل الجيل التالي (NGS) عالية الجودة وسهلة الاستخدام. تابع زيمو للأبحاث على فيسبوك و لينكد إن و تويتر و إنستجرام .

حول شركة Star Array Pte المحدودة

Star Array هي شركة رائدة في تطوير الاختبارات الجينية فائقة السرعة في نفس المكان استنادًا إلى إعداد العينات المتكاملة الجديدة وعمليات qPCR. وتركز الشركة على تقنيات تضخيم واستخراج الحمض النووي بسرعة فائقة. وقد أدى الطلب على وقت الاستجابة السريعة Star Array إلى تقديم اختبارات جينية فائقة السرعة للعلاج الدقيق في الموقع في مكاتب الأطباء والاختبارات المعملية الروتينية في المستشفيات. يقع المقر الرئيسي لشركة Star Array في سنغافورة. تواصل مع Star Array علي https://www.star-array.com .

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