‫ تواصل مجموعة BGI الريادة في علوم الحياة بعد 22 عامًا من مشروع الجينوم البشري

شنتشن، الصين، 28 يونيو 2022 / PRNewswire / — تواصل مجموعة BGI الريادة في علوم الحياة، وتحقيق اختراقات من تكنولوجيا الخلية الواحدة إلى الجينوم الزماني المكاني، بعد 22 عامًا من المشاركة في مشروع الجينوم البشري ( HGP ).

تم تشكيل BGI لتكون جزءًا من HGP ، مما يساهم في تسلسل الجينات ويعمل جنبًا إلى جنب مع العلماء من ستة بلدان. قبل اثنين وعشرين عامًا تم الإعلان هذا الأسبوع عن أن العلماء قد قاموا بتجميع مسودة عمل لتسلسل الجينوم البشري.

ومهد ذلك الطريق لعقدين من الإنجازات الهائلة في علوم الحياة، مع تسلسل الجينوم الذي يمكننا من فهم البشرية والعالم من حولنا بشكل أفضل.

لعبت BGI دورًا محوريًا في العديد من هذه الإنجازات، بما في ذلك إكمال تسلسل جينوم الأرز، وأول خريطة للجينوم البشري الآسيوي، وأول أطلس خلية كاملة للجسم من الرئيسيات غير البشرية، وأطلس الحياة المكاني البانورامي الحديث، والعديد من الاكتشافات البحثية الأخرى، غالبًا بالتعاون مع العلماء على مستوى العالم.

كانت BGI أيضًا رائدة في التقنيات التي مكنت هذه الاختراقات، بما في ذلك تقنية الخلية الواحدة وأحدث تقنيات omics المكانية الزمانية الخاصة بها، والتي تجعل من الممكن تعيين أطلس بانورامي لكل خلية في كائن حي، وفقًا لملامحها الجزيئية الحيوية الفردية، في الفضاء وبمرور الوقت.

وقد استحوذت الفرص الجديدة التي يتيحها ذلك للبحث العلمي، بما في ذلك علاج الأمراض وفهم أفضل للتطور البيولوجي، على اهتمام أكثر من 100 عالم عبر 20 دولة، بما في ذلك علماء من هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأكسفورد وكامبريدج.

وقد شكّلا معًا الاتحاد المكاني-الزماني لأوميا، وهو اتحاد تعاوني علمي مفتوح يركّز على رسم خرائط الحياة وفهمها باستخدام تكنولوجيات الأوميا المكانية- الزمانية. واستخدم أعضاء اللجنة مؤخرًا Stereo-seq لإنتاج أول خرائط خلوية مكانية-زمانية للفئران، نشرت على غلاف الخلية في مايو.

ويوضح وانغ جيان، الرئيس والمؤسس المشارك لمجموعة BGI والمشارك في مشروع الجينوم البشري: “من المشاركة في مشروع الجينوم البشري واستكمال تسلسل جينوم الأرز بشكل مستقل، أكملت BGI التحول من مشارك في المشروع إلى مطور مستقل، إلى الآن البادئ بتحالف عالمي جديد”.

مع تطوير Stereo-seq ، ساعد BGI في افتتاح الثورة العلمية والتكنولوجية التالية في مجال علوم الحياة، والتي تعد بأن تكون تحويلية للمستقبل كما كان مشروع الجينوم البشري على مدى العقدين الماضيين.