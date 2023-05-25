‫جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب تحتفل بنجاح مؤتمرها وتعلن مشاركتها في معرض “GITEX AFRICA Morocco”

الرباط، المغرب – African Media Agency – مايو, 25, 2023

أصدرت جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، مؤخرا، تقريرها حول النسخة السادسة من مؤتمرها “Assises de l’AUSIM”، التي حققت نجاحا كبيرا بمشاركة متحدثين وخبراء بارزين. ولقد ضم هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما يزيد عن 1200 فاعلا وفاعلة، يمثلون مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع الرقمي. ولقد ركز هذا المؤتمر على مكانة الرقمنة في نموذج التنمية الجديد بالمغرب، تحت شعار “الأمة الرقمية، لنحرر الطاقات”، بحضور كل من السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد هشام الشيكر، رئيس جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، الذين أكدوا جميعا على أهمية التحول الرقمي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية والاقتصاد المغربي.

ولقد قدمت الجمعية، في إطار هذا اللقاء، ثلاثين توصية استراتيجية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز دور الرقمنة في تحول الشركات المغربية وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.

وستشارك جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 2 يونيو، في معرض “GITEX AFRICA Morocco”، المقرر عقده في مراكش. وفي هذا الجانب، تدعو مختلف الوسائل الإعلامية والشركاء المهتمين بفرص التعاون في المجال الرقمي على المستوى المحلي أو الأفريقي أو الدولي إلى الحضور للقاء ممثلي الجمعية في رواقها المتواجد بالمدخل 9 (الرواق رقم 9D23).

وتلعب جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب دورا أساسيا في تعزيز الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات الأعمال، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للشركات المغربية ودعم تطور القطاع الرقمي في البلاد. كما تضم ضمن أعضائها ممثلين عن شركات وإدارات ومؤسسات أكاديمية عامة وخاصة وخبراء في المجال الرقمي.

وتلتزم الجمعية، من خلال رؤيتها الجديدة IMPACT، بمواصلة إثارة النقاشات حول دور الرقمنة في تحول الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية وطنيا ودوليا، بالإضافة إلى مواكبة دينامية الشركات الناشئة من خلال تقوية العلاقات الاقتصادية بين الشركات. ويتضح هذا من خلال الاتفاقية الموقعة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD) ومؤسسة جدارة، على هامش النسخة السادسة من مؤتمر “Assises de l’AUSIM” للتعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم الشباب.

لقراءة التقرير: /https://www.ausimaroc.com/bilan-des-assises-2022

نبذة حول جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب:

تواكب جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب المؤسسات الأعضاء في مشاريعها التي تخص التحول الرقمي، من خلال تزويدهم بأفكار ونصائح ذات قيمة مضافة عالية. وتقدم الجمعية العديد من الخدمات والبرامج المبتكرة، بالإضافة إلى العديد من منتديات التواصل والتبادل والمشاركة والتفكير معا في القضايا والحلول المشتركة لضمان نجاح مشاريع الرقمنة.

“إن الانضمام إلى جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب لا يعني فقط أنك تنتمي لأهم تجمع في قطاع الأنظمة المعلوماتية، إنما أيضا المشاركة والتبادل والمساهمة في الأنشطة، التي تهدف إلى الارتقاء بنظم المعلومات والتكنولوجيا الرقمية بالمغرب”.

جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب في بضعة أرقام:

أزيد من 108 منظمة ضمن أعضاء الجمعية (شركات صغيرة ومتوسطة ومجموعات كبيرة محلية)

ثلاث قطاع يتم تمثيلها بالجمعية (قطاع أولي، ثانوي وقطاع الخدمات)

المساهمة بأزيد من 20% من الناتج المحلي الإجمالي (الرقم الإجمالي لمعاملات الشركات الأعضاء)

للمزيد من المعلومات حول أنشطة وبرامج جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.ausimaroc.com